6 лучших петербургских шеф-поваров

Представляем главных гастрономических героев этого года – номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» в категории «Лучший шеф-повар». Каждый из них за последние месяцы совершил прорыв в своем деле: вывел Петербург в лонг-лист международного ресторанного рейтинга, с успехом провел значимый ужин, пропагандировал разумное потребление или показал, что высокая гастрономия может быть построена на одних овощах.

Арслан Бердиев

Арслан Бердиев Birch Галерею фотографий в соцсетях по геотегу ресторана Birch легко принять за светскую хронику: гости от Андрея Малахова до Евгения Петросяна там признаются в любви к кукурузному хлебу шефа Бердиева, а сам повар то блеснет на ужине в White Rabbit у Владимира Мухина, то примерит униформу у великих Хуана-Мари и Елены Арзак.

Дмитрий Блинов

Дмитрий Блинов Duo Band Глава Duo Band вписал свое имя в историю города не только тем, что вывел свой Harvest первым рестораном из Петербурга в сотню рейтинга The World’s 50 Best Restaurants, но и став апостолом разумного потребления: в заведении-триумфаторе сократил отходы до 10% и ведет деятельную кампанию по пропаганде этой практики в индустрии.

Артем Гребенщиков

Артем Гребенщиков BoBo Хотя ресторан BoBo получил «Лавровый лист» — премию ресторанных концепций, его шеф на лаврах не почивает: вывел команду России на 1‑е место в «Поварском деле» на чемпионате WorldSkills и сам выступает с ужинами — на фестивале Gout de France, например, посол месье Шаваньяк почти плакал от совершенства его мускатной тыквы и тартара из оленя.

Игорь Гришечкин

Игорь Гришечкин «Кококо» По ежедневнику бренд-шефа «Кококо» пора снимать роад-муви: то он летит искать вкус Арктики на гастрофестиваль в Териберке, то дает ужин на 600 человек на Grand Prix Formula 1 в Монако. Кульминацией этой киноленты будет рейс в Сингапур, куда Игорь отправился на премию The World’s 50 Best Restaurants, где «Кококо» попал на 102-е место.

Олеся Дробот

Олеся Дробот ЕМ Блюда шеф-повара ресторана EM ближе к искусству, чем к кулинарии, а ее сет-меню — больше гастрономическая драматургия, чем просто ужин. Неудивительно, что именно она давала гала-ужин на открытии Русского павильона на Венецианской биеннале 2019 года и кормила гостей спектакля «Тихий Дон» театра «Мастерская» на гастролях в Китае.

Виктория Мосина

Виктория Мосина Grün Мегатрансфер из молодежной номинации «Что где есть в Петербурге», где Вика дебютировала в 2017 году. В сольном кафе Grün в «Севкабель Порту» она доказала, что веганская еда может быть высокогастрономичной, а лучшие продукты добываются собирательством или в своем огороде, который она разбила тут же в кластере.