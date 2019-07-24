Лето мы проведем на крыше «Кемпински»: пельмени с фуа-гра и терраса в центре Петербурга

Чтобы те, кто не выезжает за пределы «золотого треугольника», тоже имели право на загар и ужин на пленэре, к лету после семимесячной реконструкции на крыше отеля «Кемпински Мойка 22» открылся ресторан Bellevue . И шефство над ним взял Жан-Филипп Дюпа — повар, привыкший работать в мишленовских ресторанах Дубая, Шотландии и Франции. В Петербурге Дюпа взял курс на интернационал: камчатский краб подается с японской редькой и провансальским айоли, черноморская жареная барабулька — с соусом жу, также известным под названием «мясной сок». Пельмени из оленины с фуа-гра, трюфельным соусом и шампиньонами Жан-Филипп оставил в своем меню из уважения к нам — тем, кто не представляет себе Bellevue без его главного хита. Правда, теперь позиции пельменей потеснены десертами, которые у Дюпа действительно выдающиеся: пудинг с теплой карамелью и мороженым со вкусом виски — достойный аккомпанемент выставке «Братья Морозовы» в Главном штабе Эрмитажа.

Мой стиль я называю Modern French. В чем его отличие от традиционной французской кухни? Я использую более легкие продукты. Например, редкое блюдо на моей родине готовят без сливок, а я без них прекрасно обхожусь. Сливочное масло мы подаем только к хлебу. ЗОЖ-подход? Можно сказать и так!

Однако, надеюсь, вы не на диете? Гордость Bellevue — десерты. Один из них воспевает абрикос в разнообразных ипостасях: свежий абрикос я подаю с абрикосовым же кремом и абрикосовым кули. Рецепту карамельного пудинга родом из Британии — несколько сотен лет.

Да, я работал в мишленовских ресторанах, но «звездность», поверьте, не самое главное в ресторане. Я в Петербурге не ради регалий — я просто хочу делать актуальную еду с красивой подачей.

Мы в Bellevue пытаемся быть французскими, но вы же помните, что Франция — родина «Интернационала»? Яйцо молле выступает у нас в компании апеннинской брезаолы, а запеченная тыква купается в соусе из карри.