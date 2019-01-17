Два месяца назад самый молодой бартендер El Copitas Bar запустила акцию #ForMemoryChallenge и призвала все бары Петербурга к осознанному потреблению. Первым делом 23-летняя Женя Зарукина приучила отделять стекло от общего мусора своих коллег из бара на Колокольной, 2, а теперь то же самое регулярно делают еще 40 заведений, среди них – ресторан Harvest, бары «Пирс», Made in China, Bolshoybar и другие. Это совместный проект Жени и эколога Анастасии Селезневой. «Собака.ru» поговорила с идеологом акции о том, как придать смысл словосочетанию «осознанное потребление» и начать менять российские реалии.

О себе Меня зовут Женя Зарукина, мне 23 года. Я бартендер в El Copitas Bar – это первое место, в котором я работаю за стойкой. Два месяца назад я запустила проект #ForMemoryChallenge и призвала все бары Петербурга к раздельному сбору мусора. До этого я никак не была связана с экологией, шаг к осознанному потреблению произошел сам собой: прочитала заметку, увидела фото мусорных полигонов или берег океана в тоннах (!) пластика – все это имеет накопительный эффект. Не было какого-то конкретного переломного момента, я просто стала думать о том, чем занимаюсь и что могу дать нашей планете. El Copitas Bar – сфера общепита, мы являемся прямыми потребителями, и то, какие масштабы мусора мы создаем, сложно представить. Самый большой объем отходов в барной индустрии приходится на стекло, и я решила: пора сдавать его на переработку. Не выбросить бутылки на общую свалку – самое простое и полезное, что может сделать бармен. Часто бывает, что ты не можешь начать что-то делать, потому что ждешь «понедельника» или какого-то другого знаменательного дня, подходящего для точки отсчета. Но потом я поняла, что нужно поставить себя в такое положение, которое не позволит сделать шаг назад, – я громко, от имени бара, заявила о нашем проекте, чтобы путей отступления просто не осталось.

Идея Когда не видишь что-то своими глазами, ты об этом забываешь. #ForMemoryChallenge – это напоминание о том, что происходит в мире за пределами твоего взгляда. И как бы это пафосно ни звучало, о том, что после тебя останется. Человеку свойственно искоренять негатив из своей жизни и не замечать плохое: каждый день ты создаешь мусор, тем самым загрязняя себя, свою планету – это неприятная мысль, и ты пытаешься от нее избавиться. А моя задача стать таким зудящим напоминанием, которое все равно будет показывать эту проблему, несмотря на то, что кому-то это может не нравиться. Мой дурацкий перфоманс с пакетами – это один из способов привлечения внимания. Не забывай, чувак, она, проблема, есть и будет, даже если ты делаешь вид, что ее нет. Реальность не обманешь.

Мой дурацкий перфоманс с пакетами – это один из способов привлечения внимания. Не забывай, чувак, она, проблема, есть и будет, даже если ты делаешь вид, что ее нет. Реальность не обманешь.

Идея проекта зародилась у меня еще год назад, но мне был нужен человек, который помог бы разобраться во всей экологической подноготной, потому что я в этом ничего не понимала. Я писала в разные организации с просьбой о помощи, но все, что получала в ответ, – сухие ссылки на общую информацию. Знакомая в баре дала мне контакты очередного, как я тогда подумала, эколога, но это оказался тот самый человек, который мне нужен. Ее зовут Настя Селезнева, она отучилась на эколога в России, год стажировалась по профессии в Финляндии и вернулась в Петербург. Настя решила бороться с российскими реалиями самостоятельно. Взяв под контроль бар у своего дома, девушка на своей легковушке начала вывозить из заведения стекло на переработку. Вся машина воняла пивом, а в ближайшей точке сбора сказали, что для сдачи необходимо больший объем. Ей нужен был человек из барной индустрии, мне – эколог. При встрече мы не могли спокойно разговаривать: визжали от радости, ведь все это время она искала меня, а я – ее. Она – мозг нашего проекта, потому что очень часто под влиянием эмоций я строю невероятные планы в надежде свернуть горы, после чего Настя меня осаждает и опускает на землю. Без нее я бы совершила очень много ошибок, из-за которых могла бы в будущем просто перегореть и опустить руки.

Ожидание – реальность В моем идеальном мире проект выглядел так: мы арендуем машину, нанимаем водителя, который объезжает 10-15 баров и собирает стекло. Затем он сдает его в пункт приема, за что получает деньги, которыми мы покрываем расходы и уходим в ноль. Но все пошло немного не по плану. Количество баров, желающих присоединиться к нашему проекту, оказалось очень большим: за два месяца у нас набралось 40 заведений, и мы очень многим отказали! Просто не справлялись. Все бары работают по-разному и используют разное количество стекла. За один выезд мы собираем в среднем 1700-1800 килограммов: кто-то сдает 200 килограммов, один из самых крупных сдатчиков – это ресторан Harvest, а кто-то откладывает две бутылки в день сбора, так как заведению просто негде хранить стекло. Чтобы учесть все нюансы, нужно просчитать логистику, но, честно говоря, у нас ничего не получалось. Думала, что все будет намного проще, быстрее и, конечно же, дешевле. Грузовой автомобиль едет маршрутом 2 дня в неделю: в четверг и воскресенье с 8 вечера до 3 ночи. Так получилось, что деньги, заработанные на сдаче стекла, совсем не покрывают наши расходы, а увеличить объем сбора мы не можем из-за нехватки пространства в машине. Если кто-то думает, что я на этом проекте зарабатываю, то хочу сказать, что это невозможно. С учетом сдачи стекла мы стабильно тратим 2500 рублей за один выезд. Лично моих денег было вложено порядка 30 тысяч рублей. Сейчас же проект живет на средства с продажи коктейля #ForMemory (ром, укроп, ваниль, абсент и желток) в El Copitas Bar. Есть несколько путей решения финансовой проблемы: это спонсорство, какие-то вклады и самый крутой, который, я надеюсь, осуществится – это своя машина. Пока мы уходим в минус и ищем поддержки вне. На данный момент у нас это получается. Например, 14 января прошел благотворительный баскетбольный матч «Bartenders vs Chefs», вырученные средства с которого пошли на развитие проекта (8600 рублей), планируем так играть несколько раз в месяц. Матч в нашу поддержку организовали коллеги из индустрии, я узнала об этом через Instagram и удивилась, что не нужно никого ни о чем просить: люди сами все понимают и готовы помогать.

За два месяца у нас набралось 40 заведений, и это при том, что мы очень многим отказали. Просто не справлялись. Все бары работают по-разному и используют разное количество стекла. За один выезд мы собираем в среднем 1700-1800 килограммов.

#ForMemoryChallenge за пределами Петербурга Спустя две недели после запуска проекта мне пришло уведомление в Instagram, что меня отметили в stories: смотрю геолокацию – Иркутск. Моя первая мысль: «Ого, в Иркутске есть интернет! И бары!». Более того, оказалось, что там есть бармены, которые заинтересовались моим проектом и решили его запустить у себя в городе: наняли машину, сейчас собирают стекло. Для меня это был шок, ты как будто стал примером и неожиданно для себя экспертом в области экологии. А я ничего не знаю, просто решила бутылки не выбрасывать. Иногда задумываюсь: «Что я делаю со своей жизнью? Я катаюсь по городу и собираю мусор, мамочки! Зачем? Кому это нужно?». Но когда вижу людей, вдохновляющихся моим проектом, эти мысли сразу же уходят. Следующим важным этапом стала поездка в Тулу. Месяц назад тульские ребята из бара Rob Roy пригласили меня к себе: оплатили дорогу, проживание, чтобы я приехала и рассказала о проекте. На встречу пришло около 30 заинтересованных барменов. Если в Петербурге El Copitas Bar стал первооткрывателем, то в Туле теперь центральное звено – Rob Roy бар. Плюс один город в нашу команду! В будущем я бы хотела запустить проект во всех городах России, особое внимание хочется уделить регионам: они круче столиц, ведь вся движущая сила именно в них, они готовы не просто говорить, а делать. 17 января еду в Казань, буду делиться опытом и рассказывать о программе проекта.

Все средства, полученные с продаж коктейля For Memory (ром, лимон, сироп из семян укропа, ваниль, абсент и белок) из El Copitas Bar, идут на одноименную акцию.

Трудности Самая большая трудность – отвечать на вопрос, зачем я всем этим занимаюсь. Сложно объяснять очевидные вещи. Для меня это равносильно вопросам: «А зачем ты ходишь в туалет? Зачем смываешь за собой?». Ужасные сравнения! Но я говорю так, чтобы было понятно. «Чтобы дети твои жили в чистой стране» звучит заезжено, но так оно и есть. Российские свалки равны площади Нидерландов – столько очевидной и общедоступной информации, а люди все равно продолжают задавать вопросы. У меня для них встречный: а почему ты этого не делаешь?

Я считаю, что сегодня стыдно быть экологически необразованным. Мне трудно мотивировать людей, которые не верят в изменения: «У тебя не получится, расслабься, это же Россия. Смирись – ничего не выйдет!» – это очень энергозатратные вещи.

Я считаю, что сегодня стыдно быть экологически необразованным. Мне трудно мотивировать людей, которые не верят в изменения: «У тебя не получится, расслабься, это же Россия. Смирись – ничего не выйдет!» – это очень энергозатратные вещи. Некоторые будут только рады, если у меня ничего не получится, но на сегодняшний день слишком много людей вдохновляются нашим проектом, поэтому сделаю все, чтобы получилось. За два месяца на переработку было сдано 20 тонн стекла. В масштабах планеты эти результаты ничего не значат, но в масштабах одного человека – весомый шаг. Мне нравится фраза, которую часто говорит Артем Перук, совладелец El Copitas Bar: «Кто не был в юности революционером, у того нет сердца, кто в старости не консерватор, у того нет мозгов». Я в душе революционер, быть может, это звучит по-юношески, но я готова менять сознание людей. Пока нет мозгов и есть сердце, надо делать.

Пока счет для сбора средств на проект не открыт, следить за всеми новостями и проекта и помочь Жене можно через ее Instagram @zarukina.for.memory, VK и Facebook.