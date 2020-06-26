«У Петербурга отнимают звание барной столицы России!»: бармены — о новом губительном законе «о наливайках»

Конечно, сейчас нужно было бы привлекать общественность к несправедливости законопроекта. Но нужно помнить, что, когда обвинение предъявляют уважаемому журналисту или девочке, которая нарисовала обнаженную грудь, это творческое ранимое событие. Как только ресторатор или бартендер начинает транслировать миру, как ему тяжело, люди только руки потирают: конечно, они же спаивают народ, так им и надо!

Мы будем думать с нашими коллегами. К проблеме надо привлекать внимание, но спроси любого человека с улицы, что важней — проблема врачей или барменов, которых закрывают. Они все равно все зататуированные и вообще бог знает чем торгуют, и здесь логово разврата, так скажет любой обыватель.

И у нас все так устроено, что, когда ты станешь привлекать внимание к общей проблеме, сперва ты привлечешь внимание инстанций к своему проекту. И вот моральная дилемма — то ли громко транслировать свою гражданскую позицию, рискуя свои бизнесом и надеясь на поддержку широкой общественности, то ли сидеть тихо. Не могу сказать, что готов сейчас выходить с плакатами. Да, у нас есть регалии, но для ширнармасс наши заслуги в барной индустрии ничего не значат. Мы несколько раз были на приемах у губернатора, и с нами общались более чем формально».