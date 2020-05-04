Ресторатор Игорь Мельцер: «Сократил штат в 2,5 раза еще в марте. Зарплаты – на 30-40%, у руководителей на 50%»

Как действовать рестораторам

Первое, что нужно понимать – никто ничего не даст. Тем, кто почему-то ожидает получить что-то от государства и возмущается, что до них помощь не доходит, могу сказать: на это не нужно было рассчитывать изначально. В истории страны нет примера, когда государство помогало бы частным компаниям, это не в наших традициях. И ждать, что это вдруг изменится, странно. А если вы вдруг что-то получите, считайте, что выиграли в лотерею. Но это точно не должно быть заложено в вашей бизнес-стратегии, потому что выигрыш в лотерею – это случайность.

Соответственно, второе: не надо корчить из себя героев, не надо говорить, что мы все вместе, что спасем бизнес, сохраним персонал. Нужно перестать быть романтиками и очень жестко сокращать издержки. Мы занимаемся бизнесом, и это в первую очередь математика: если сокращается рынок, должны сокращаться и расходы.

У меня порядка четырех-пяти часов в день уходит на работу. Мы подчищаем хвосты, делаем то, что не успевали раньше. Занимаемся нормативными внутренними документами, перекраиваем штатное расписание, думаем над меню, которое будет действовать после открытия ресторанов. То есть стараемся максимально оптимизировать все процессы.