Как вести бизнес в эпоху коронавируса: дневник ресторатора Арама Мнацаканова (Probka Family)

Полтора месяца карантина: первые впечатления

Осознание того, что вся наша цивилизация в 21 веке оказалась такой хрупкой – самое неожиданное открытие этих дней. Не какое-то там восстание роботов или прилетевший астероид, не третья мировая война, а вирус всего за полтора месяца перевернул мир, остановил экономики, закрыл границы и люди оказались замкнутыми в своих домах и потеряли какое бы то ни было видение будущего!

Моя обычная жизнь? Это не задерживаться на одном месте дольше пяти дней и везде, где оказываюсь создавать вокруг себя водоворот – чтобы все бурлило, шкворчало и гудело. И мои рестораны всегда были для меня частью этого сценария, иначе бы я никогда не занялся этим бизнесом. Мне нужны были мои собственные площадки для моего собственного праздника, который «каждый день». Всегда считал, что атмосфера в ресторане важнее еды.

Сказать, что моя жизнь изменилась – это не сказать ничего. Но я в принципе не страдаю грехом уныния, поэтому нахожу, чем себя занять каждый день.