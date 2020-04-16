Как адаптировать бизнес к новому миру и сплотить команду во времена пандемии — учимся у лучших! Отец Probka Family и телеведущий Арам Мнацаканов мог бы преподавать в Сколково бренд-менеджмент, в том числе и антикризисный: пионер итальянской кухни в Петербурге запускает только удачные проекты, вырастил не одно поколение рестораторов, а недавно его берлинское заведение MINE было отмечено «Мишленом». По просьбе «Собака.ru» Арам Михайлович будет вести дневник на нашем сайте.
Как вести бизнес в эпоху коронавируса: дневник ресторатора Арама Мнацаканова (Probka Family)
Полтора месяца карантина: первые впечатления
Осознание того, что вся наша цивилизация в 21 веке оказалась такой хрупкой – самое неожиданное открытие этих дней. Не какое-то там восстание роботов или прилетевший астероид, не третья мировая война, а вирус всего за полтора месяца перевернул мир, остановил экономики, закрыл границы и люди оказались замкнутыми в своих домах и потеряли какое бы то ни было видение будущего!
Моя обычная жизнь? Это не задерживаться на одном месте дольше пяти дней и везде, где оказываюсь создавать вокруг себя водоворот – чтобы все бурлило, шкворчало и гудело. И мои рестораны всегда были для меня частью этого сценария, иначе бы я никогда не занялся этим бизнесом. Мне нужны были мои собственные площадки для моего собственного праздника, который «каждый день». Всегда считал, что атмосфера в ресторане важнее еды.
Сказать, что моя жизнь изменилась – это не сказать ничего. Но я в принципе не страдаю грехом уныния, поэтому нахожу, чем себя занять каждый день.
Как дела у ресторана MINE в Германии?
Первым, еще в середине марта, закрылся наш ресторан MINE в Берлине. И практически в первый же день бизнесу дали понять, что нас не бросят на произвол судьбы: правительство Германии взяло на себя выплату 75% зарплаты сотрудникам, через неделю было найдено решение для компенсаций потерь арендодателей, а еще через неделю заработали все возможные меры спасения.
Нашего друга государство перекредитовало на 150 тысяч евро под нулевую ставку, чтобы он погасил неподъемный в нынешних условиях коммерческий кредит. А знакомой хозяйке салон красоты, вместе с другими сотнями тысяч предпринимателей из малого бизнеса по онлайн-заявке предоставили запрошенную помощь в размере 40 тысяч евро для поддержки бизнеса. И таких историй много.
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Команда ресторана MINE
Вообще, последние годы я думал, что старая добрая педантичная и четкая Германия – в прошлом. Особенно заметно это было в космополитичном Берлине, где от вечных немецких добродетелей, казалось, не осталось и следа. Но в сложной ситуации Германия продемонстрировала свою невероятную эффективность. Весь мир говорит о том, что только здесь пятикратный избыток коек в больницах, заготовленных для зараженных, беспрецедентные меры поддержки экономики и четкие сценарии выхода из кризиса в зависимости от развития ситуации. Никакой суеты.
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MINE
А что у нас?
За несколько недель меня вписали в десятки чатов: с Правительством Петербурга, Правительством Москвы, профессиональные союзы рестораторов и отельеров, просто рестораторы, просто люди бизнеса. В этих чатах – бесконечные обсуждения, вопросы, крики, отчаяние и недоумение. И все это – со всех сторон. Я поучаствовал в нескольких ТВ-дискуссиях. Мы все послушали Президента несколько раз.
Вывод, как всегда, у нас, один и мы, советские люди, отлично его усвоили: cпасение утопающих – дело рук самих утопающих. Спасайся кто может, в общем. Помощи ждать неоткуда. Так, в общем, и делаем.
Деньги и их отсутствие
Я никогда не гнался за сверхприбылями. Но мне удавалось жить хорошо и весело. И в моей парадигме денег у меня должно хватать именно на это.
Приблизительно раз в месяц последние десять лет мне предлагали либо какое-то невероятное место под ресторан (в Москве, Петербурге, Вене, Дубаи, Монако и тд) или «замутить франчайзинг» или открыть что-то совместно и так далее. Я соглашался только в случае, если действительно загорался историей и проект превращался для меня в приключение.
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Шеф Mama Tuta Гия Хучуа и Арам Мнацаканов
Да, сознаюсь, я не строил бизнес и никогда не относился к ресторану прежде всего как к бизнесу. Просто, мне повезло и благодаря моим сподвижникам и, видимо, природному чутью, все эти годы мне удалось вести дела эффективно. Но у меня, как и у 70% россиян, нет сбережений или мнимых капиталистических «подушек безопасности», благодаря которым я мог бы продолжать финансировать закрытые рестораны. Хватило на то, чтобы за март выплатить всем все в полном докризисном объеме.
Моя команда всегда была моей семьей и всем известно, что это не просто слова. Единственное, о чем я думаю сейчас, это как поддержать ребят и не допустить отчаяния в наших рядах.
Продам Porsche!
Так я и решил продать наш Porsche Panamera GTS, потому что это единственный суперликвидный и роскошный актив моей семьи. Среди моих подписчиков в Инстаграм – много наших гостей, состоятельных людей и я посчитал, что, если они узнают, что деньги от продажи автомобиля пойдут на помощь команде ресторанов, кто-то ее обязательно купит.
Но пока машина не продана, зато я дал сто интервью всевозможным телепроектам страны, а количество просмотров видео о продаже на разных ресурсах и ссылках измеряется в сотнях тысяч. Это самый неожиданный эффект от прозаичного объявления о продаже машины. Но думаю, что как минимум моя команда в очередной раз убедилась, что мы вместе.
Как мы все-таки ввели доставку (и специально придумали отличное меню!)
Десятилетиями я боролся с настойчивыми уговорами гостей и коллег об организации доставки из наших ресторанов — из «Пробки», петербургской и московской, из «Рыбы» и «Рыбы на даче», из «MAMA TUTA» и Jerome. И всегда объяснял, что я создаю не кухню ресторана, а его атмосферу. А это совершенно нетранспортабельно! Да, у нас вкусно. Потому что в меню моих ресторанов и в моих винных листах – исключительно то, что я сам люблю. Приготовлено, сервировано, подано так, как нравится мне.
Я ни разу не изучал потребительский спрос для того, чтобы разработать концепцию ресторана. Всякий раз я просто создавал ресторан, в который я сам хотел бы ходить. Мне повезло, мои вкусы разделяет огромное число наших постоянных гостей, всякий раз находятся мои единомышленники, и это приносит удачу нашим проектам.
Но когда организация доставки стала единственной возможностью для моей команды продолжить заниматься любимым делом, единственной возможностью сохранить связь с нашими гостями, я направил на это все свои силы. И спасибо всем, кто поддерживает нас в этом процессе, всем, кто делает заказы в наших ресторанах.
Мы придумали меню, которое доставляется легко и неизменно вкусным, и в котором есть блюда, которые можно приготовить дома самим по нашим видеорецептам. Вся наша команда сутками напролёт работает над проектом.
А я, как всегда, ищу как бы развлечься. Вот придумал в честь случившейся итальянской и армянской, и будущей православной Пасхи, делать «дропы» - так называемое «Меню недели». Буду готовить в обеих «Пробках», петербургской и московской, дважды в неделю ужины не из меню ресторана — для себя и для всех тех, кто захочет присоединиться! Сегодня будут жаренные бараньи ребрышки с картошкой с розмарином, а к ним – два вина на выбор по беспрецедентным ценам. Верю, что найду тех, кто захочет разделить со мной этот ужин, хоть и на расстоянии.
Хотим запустить фудтрак с пиццей! Для врачей — бесплатно!
А на прошлой неделе мы завели наш «минипундель» на колесах – мотороллер с оборудованной кухней. И решили с моим партнером в Jerome шефом Антонио Фреза и Мануэлем Сурачи, нашим шеф-пиццером из «Рыбы», что будем печь и продавать пиццу в разных районах города. Всем известно, что эти парни – мастера теста! Решили делать «Четыре сыра», «Маргариту» и сумасшедшую сладкую с домашней нутеллой и фисташками. Для врачей – бесплатно! Но наше Правительство пока не разрешает работу фудтраков. Ждем-с.
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