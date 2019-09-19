10 лучших новых ресторанов на каждый день

В рамках премии «Что где есть в Петербурге» представляем лучшие новые рестораны и кафе, работающие в демократичном формате – на каждый день. Посмотреть полный список номинантов и проголосовать можно здесь.

Bestie

Bestie Василеостровцы ликуют: у них появился долгожданный «Лучший друг» — так переводится название места. Крутейшего ресторанного нормкора острову действительно не хватало, и креативный директор Gourmet Days, суперфуди Алена Мельникова его придумала — со свежим хлебом из своей печи, большими пиццами и завтраками. Bestie

Адрес: наб. Макарова, 60

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Giulietta

Giulietta Рестораторы из Zanini Restaurants объединились с Tandoor Family, поэтому меню их заведения с пиццей и пастой соответствует и высоким евростандартам, и восточной требовательности к проработке деталей. Отдельных аплодисментов требуют эклеры и «Захер» из кондитерской при ресторане авторства Дарио Магро. Giulietta

Адрес: Инженерная ул., 13

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Grün

Grün Кафе в «Севкабель Порту» — чуть ли не первое высокогастрономичное светское веганское заведение в Петербурге. На кухне главная — Виктория Мосина из «ЕМ»: ей удаются и питательные боулы, и концептуальные пастила из черноплодки и суп из стеблей капусты. Grün

Адрес: Кожевенная линия, 40

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Ikigai

Ikigai Два корнера на Долгоозерном рынке и в ТРК «Сити Молл» с раменами и суши сразу стали якорными: оба продюсирует «ОПГ Добрых дел», первый консультировал Кадзухико Кидзима из Ku и «Ярумэн», во втором есть винная карта от Евгения Усачева. Ikigai

Адрес: ул. Ильюшина, 14 и Коломяжский пр., 17

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J. Ramen

J. Ramen В раменной эпидемии, накрывшей Петербург в 2018 году, выжил сильнейший — и это он. Бульон для него тут сделан по канону легендарного стритфуда: мощный, на свиных костях, с правильной тейр-основой. J. Ramen

Адрес: ул. Рубинштейна, 38

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Paloma Cantina

Paloma Cantina Мексиканская кантина от бара El Copitas, ставшего в 2018 году № 39 в The World’s Best 50 Bars, с теми же гостеприимством и коктейлями, что привели ее в этот рейтинг, но бронь не нужна, а меню больше — с чуррос и тако от Алексея Ермакова. Paloma Cantina

Адрес: Садовая ул., 8

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«Гужва»

«Гужва» В демократичном филиале ресторана Serbish Йована Рашеты добротную сербскую гастрономию в основном подают как стритфуд — сочные колбаски чевапы, скажем, только в хлебе, но есть и фантастические эксперименты: чизкейк из брынзы и ванильный крем-чиз из каймака.

«Гужва»

Адрес: Загородный пр., 9

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«Линдфорс»

«Линдфорс» Идеолог сети пироговых «Линдфорс» Вадим Бордюг, обнаружив в одной из них кладку XIX века, открыл ее и обустроил в помещении ресторан, где шеф-повар Константин Сахно творчески обыгрывает отечественные продукты: ризоттирует пшено или начиняет тортеллини щукой.

«Линдфорс»

Адрес: ул. Декабристов, 19

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«Пиццерия 1/6»

«Пиццерия 1/6» В Нью-Йорке пиццу делают большой, на 45 см, и продают по 1/6: ноу-хау в Петербурге подхватил Виктор Мельков, экс-управляющий из Italy Group: за куском острой «Гавайской» или овощной у метро «Петроградская» к нему уже стоят очереди. «Пиццерия 1/6»

Адрес: Каменноостровский пр., 40

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«Футура»

«Футура» Меню-конструктор в бистро на «Ленполиграфмаше» придумал лектор ИТМО Илья Литвяк: утром шеф Дмитрий Рощин из «Кококо» делает бранчи с домашней классикой, вечером кормит по авторскому меню, весь день — с собой или с кофе — дают хлеба и выпечку из передовой пекарни при заведении. «Футура»

Адрес: наб. реки Карповки, 5

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