10 лучших новых ресторанов на каждый день
В рамках премии «Что где есть в Петербурге» представляем лучшие новые рестораны и кафе, работающие в демократичном формате – на каждый день. Посмотреть полный список номинантов и проголосовать можно здесь.
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Bestie
Bestie
Василеостровцы ликуют: у них появился долгожданный «Лучший друг» — так переводится название места. Крутейшего ресторанного нормкора острову действительно не хватало, и креативный директор Gourmet Days, суперфуди Алена Мельникова его придумала — со свежим хлебом из своей печи, большими пиццами и завтраками.
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Bestie
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Giulietta
Giulietta
Рестораторы из Zanini Restaurants объединились с Tandoor Family, поэтому меню их заведения с пиццей и пастой соответствует и высоким евростандартам, и восточной требовательности к проработке деталей. Отдельных аплодисментов требуют эклеры и «Захер» из кондитерской при ресторане авторства Дарио Магро.
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Giulietta
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Grün
Grün
Кафе в «Севкабель Порту» — чуть ли не первое высокогастрономичное светское веганское заведение в Петербурге. На кухне главная — Виктория Мосина из «ЕМ»: ей удаются и питательные боулы, и концептуальные пастила из черноплодки и суп из стеблей капусты.
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Grün
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Ikigai
Ikigai
Два корнера на Долгоозерном рынке и в ТРК «Сити Молл» с раменами и суши сразу стали якорными: оба продюсирует «ОПГ Добрых дел», первый консультировал Кадзухико Кидзима из Ku и «Ярумэн», во втором есть винная карта от Евгения Усачева.
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Ikigai
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J. Ramen
J. Ramen
В раменной эпидемии, накрывшей Петербург в 2018 году, выжил сильнейший — и это он. Бульон для него тут сделан по канону легендарного стритфуда: мощный, на свиных костях, с правильной тейр-основой.
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J. Ramen
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Paloma Cantina
Paloma Cantina
Мексиканская кантина от бара El Copitas, ставшего в 2018 году № 39 в The World’s Best 50 Bars, с теми же гостеприимством и коктейлями, что привели ее в этот рейтинг, но бронь не нужна, а меню больше — с чуррос и тако от Алексея Ермакова.
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Paloma Cantina
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«Гужва»
«Гужва»
В демократичном филиале ресторана Serbish Йована Рашеты добротную сербскую гастрономию в основном подают как стритфуд — сочные колбаски чевапы, скажем, только в хлебе, но есть и фантастические эксперименты: чизкейк из брынзы и ванильный крем-чиз из каймака.
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«Линдфорс»
«Линдфорс»
Идеолог сети пироговых «Линдфорс» Вадим Бордюг, обнаружив в одной из них кладку XIX века, открыл ее и обустроил в помещении ресторан, где шеф-повар Константин Сахно творчески обыгрывает отечественные продукты: ризоттирует пшено или начиняет тортеллини щукой.
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«Пиццерия 1/6»
«Пиццерия 1/6»
В Нью-Йорке пиццу делают большой, на 45 см, и продают по 1/6: ноу-хау в Петербурге подхватил Виктор Мельков, экс-управляющий из Italy Group: за куском острой «Гавайской» или овощной у метро «Петроградская» к нему уже стоят очереди.
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«Пиццерия 1/6»
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«Футура»
«Футура»
Меню-конструктор в бистро на «Ленполиграфмаше» придумал лектор ИТМО Илья Литвяк: утром шеф Дмитрий Рощин из «Кококо» делает бранчи с домашней классикой, вечером кормит по авторскому меню, весь день — с собой или с кофе — дают хлеба и выпечку из передовой пекарни при заведении.
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«Футура»
Проголосовать за номинантов ресторанной премии «Собака.ru» можно на сайте. За новостями удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, а также на канале ресторанного обозревателя в Telegram.
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