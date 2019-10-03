6 лучших сомелье Петербурга

Они выводят в массы хэштег #everydaychampagneday, подбирают позиции к ужинам Романа Абрамовича и становятся официальными амбассадорами вин Италии в России. Представляем вам сомелье – номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2019», под чьим бдительным руководством вы наверняка уже не раз пили вино в ресторанах города.

Максим Дмитриев

экс-сомелье Duo Выпускник «Энотрии» пришел в гастробар Duo официантом и благодаря вкусу к вину, чутью к трендам и харизме в обаянии за пять лет вырос вместе с Duo Band до шеф-сомелье всех ресторанов Дмитрия Блинова, где открывал бутылки Роману Абрамовичу и Никите Михалкову. Теперь Максим на вольных хлебах. Ждем новостей!

Снежана Ревчук

Molto Buono Среди достижений официального амбассадора вин Италии, совладелицы ресторана Molto Buono и компании Diletant.wine уже есть обучение в Weinakademie и репутация знатока терруарных вин Старого Света. В 2019 году копилка ее заслуг обогатилась ребрендингом Molto Buono 2.0 — меню и атмосферу лихо развернули в сторону демократизации.

Евгений Шамов

BeefZavod, школа SVCH и проект «Шеф-сомелье» Лучший сомелье России 2017 года и обладатель Балтийского кубка за 2016-й и 2018-й в подшефном Beefzavod ведет винный клуб с аншлагами на ужинах, а для школы SVCH c коллегой Дмитрием Фроловым придумал проект «Шеф — сомелье», где повара соревнуются, придумывая и готовя из заданных продуктов блюда под выбранные вина.

Наталья Маркова

Social Club Под хештегом #everydaychampagneday бессменный шеф-сомелье Social Club и обладательница уважаемого индустриального диплома WSET ведет шампанское в широкие народные массы: первая подала пример того, как престижное игристое можно (и нужно!) лить по бокалам и по сверхлояльным ценам.

Арсений Гордиенко

«Фартук», Union и Animals Сомелье, полюбившийся фуди еще в «На вина!», отработал высокий винодельческий сезон 2018 года на Uppa Winery Павла Швеца под Севастополем и ушел в свободное плавание, чтобы прокладывать курс линейке в новом самобытном винном баре Utopist и вести по фарватеру биодинамики ресторанную группу из «Фартука», Union и Animals.

Евгений Усачев

Hamlet + Jacks, «Винный шкаф» и «На вина!» Пять лет назад флортендер с дипломом инженера-строителя в «Винном шкафу» с такой страстью взялся за ремесло сомелье, что в 2019 году в нем и в Hamlet & Jacks уже шефствует и между индустриальными выставками Raw Wine в Берлине, H20 Vegetal в Каталонии и Sains в Париже преподает винный сервис в школе «Миллезим».