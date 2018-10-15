10 лучших мясных тартаров в ресторанах Петербурга
Несмотря на нашу любовь к тостам с авокадо, отказаться от мяса мы по-прежнему не в состоянии. Встречайте номинантов ресторанной премии «Собака.ru» «Что Где Есть в Петербурге 2018» в категории «Лучшие мясные тартары».
Тартар из оленины с сулугуни и зеленой редькой
Среди перманентных экспериментов Дмитрия Блинова над заглавным блюдом невозможно забыть тот, что он поставил над олениной: на контрасте с солено-сливочным сулугуни и травянистой зеленой редькой муксусный вкус мяса дичи особенно выигрывает.
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Ресторан «Тартарбар»
Виленский переулок, 15
Red тартар
В заслуженном стейк-хаусе уверены, что главное — вкус мяса, поэтому тартары готовят лаконично: соединяют вырезку с корнишонами и сибулетом, заправляют и подают на тарелке, промазанной выпаренным квасом — его же каплю добавляют внутрь: плюс желток от перепелиного яйца и гренки.
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Ресторан Red Steak & Wine
Улица Ленина, 9
Тартар из говядины с каперсами и пармезаном
В одном из старейших итальянских ресторанов города готовят тартар по классике – кубики мраморной говядины щедро перемешивают с оливковым маслом, лимонным соком, перцем, крымским луком и спелыми томатами и выкладывают на деревянную доску. Для терпкости добавляют каперсы и подают с листьями салата, слайсами пармезана и гренками из черного зернового хлеба.
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Ресторан Vox
Соляной пер., 16
Тартар из бедра бычка
Главные в городе по барбекю с сырым мясом тоже обращаются уважительно: их тартар — абсолютная классика. Кострец, ялтинский лук, каперсы, оливковое масло, горчица, морская соль, смесь перцев, желток — разве что для остроты добавляют огненный соус шрирача.
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Ресторан Smoke BBQ
Ул. Рубинштейна, 11
Стейк «Тартар»
С 2011 стейки здесь не только жарят, но и предлагают сырыми: выносят к столу гостя кусок мяса, рубят мелким кубиком и тут же эффектно заправляют. Такая подача — классика и прародитель фантазийных тартаров из сегодняшних меню: во всем Петербурге так делают только в «Рибае».
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Ресторан «Рибай»
Казанская улица, 3
Тартар из говяжьей вырезки с мягким сыром и тёплой бриошью
Легендарное блюдо Игорь Гришечкин готовит с первого дня работы ресторана на Вознесенском проспекте. Тартар в духе фирменный игры с ассоциациями выглядит как яичница — тонкий козий сыр на мясе маскируется под белок: размешать с желтком, положить на теплую бриошь и съесть.
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Ресторан «Кококо»
Вознесенский пр., 6
Тартар из говядины с топинамбуром
Для воронежского мяса зернового откорма Антонио Фреза придумал ценное сопровождение: для тартара биодинамическое вино он обращает в домашний красный уксус, лук — зеленый и шалот — растит на стенах ресторана, а ценный корнеплод топинамбур превращает в чипсы.
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Ресторан Jerome
Б. Морская ул., 25
Тартар из говядины с муссом из пармезана
В постоянно меняющемся меню это блюдо — абсолютный долгожитель. Гости ультимативно требуют, чтобы Дмитрий Блинов здесь готовил тартар именно так: с муссом из пармезана и шпинатом — первый отвечает за вкус умами, второй — за овощную свежесть.
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Ресторан Duo
Ул. Кирочная, 8А
Тартар с криспи-луком
Кубикам говядины с луком шалот, каперсами и мясным уксусом добавляют основательности — хрустящими тостами из бородинского хлеба и луковыми кольцами из фритюра.
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Ресторан Barashki
Улица Ефимова, 2
Тартар из мраморной говядины с пастернаком и кремом из вяленых томатов
Кубики мраморной говядины делают по классике с оливковым маслом, луком, смесью соли и перца и подают с кремом из пастернака и вяленых томатов. В качестве декора – слайсы редиса и сухари из цельнозернового хлеба.
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Ресторан Graf-in
Конногвардейский бульвар, 4
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