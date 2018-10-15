Стейк «Тартар»



С 2011 стейки здесь не только жарят, но и предлагают сырыми: выносят к столу гостя кусок мяса, рубят мелким кубиком и тут же эффектно заправляют. Такая подача — классика и прародитель фантазийных тартаров из сегодняшних меню: во всем Петербурге так делают только в «Рибае».