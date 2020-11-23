Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи признан «Лучшим горнолыжным курортом России»

- Мы рассматриваем эту награду как своеобразный знак качества, свидетельствующий, что курорт постоянно развивается, предоставляя гостям новые услуги и отвечая на вызовы времени.

Держать такую высокую планку как премия WorldSki Awards на протяжении восьми лет, значит быть не только лидером.

Это доказательство того, что «Роза Хутор» фактически задает вектор движения всей горнолыжной туристической отрасли России, - отметил заместитель генерального директора по международным связям и туризму курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.

Текущий год привнес колоссальные изменения в функционирование всей индустрии туризма и отдыха.

Повсеместно на горнолыжных курортах были введены ограничения и дополнительные меры эпидемиологической безопасности.

Реагируя на все эти сложности, организаторы премии WorldSki Awards запустили на своих интернет-ресурсахпрограмму ReStart, благодаря которой у профессионалов отрасли появилась возможность делиться своим опытом работы в непростых условиях пандемии.

Таким образом сообщество представителей туристического рынка может знакомиться с лучшей мировой практикой.

Курорт «Роза Хутор» также вовлечен в эту деятельность, рассматривая себя неотъемлемой частью международной индустрии горнолыжного туризма.

Ирина Сизова