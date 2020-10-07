«IT-куб» открыли в Сочи

- Здесь мы знакомим не только с IT-технологиями, которые постоянно развиваются и то, что было актуально вчера, уже может быть не актуально сегодня.



Мы учим детей как раз-таки быть в тренде, следить за тенденциями, а главное — учим учиться», — подчеркнула руководитель департамента федерального Фонда новых форм развития образования Ирина Кузнецова.

Программы рассчитаны на возраст от 8 до 17 лет.

При этом каждая из них будет завершаться реализацией реального проекта.

Помимо детей в IT-кубе предусмотрено обучение преподавателей. Всего до 2024 года в нашей стране откроется 340 подобных центров.

Ирина Сизова