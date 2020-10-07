Он стал первым на Кубани центром дополнительного образования, открытым в рамках нацпроекта, ориентированным на освоение технических специальностей и информационных технологий.
«IT-куб» открыли в Сочи
На его создание было выделено 13 миллионов рублей из бюджетов различных уровней.
Среди учебных программ - робототехника, и основы создания виртуальной реальности, алгоритмика, программирование и другие.
Учиться в IT-куб ежегодно будут 400 детей, еще около полутора тысяч школьников смогут принять участие в различных мастер-классах и тренингах.
- Здесь мы знакомим не только с IT-технологиями, которые постоянно развиваются и то, что было актуально вчера, уже может быть не актуально сегодня.
Мы учим детей как раз-таки быть в тренде, следить за тенденциями, а главное — учим учиться», — подчеркнула руководитель департамента федерального Фонда новых форм развития образования Ирина Кузнецова.
Программы рассчитаны на возраст от 8 до 17 лет.
При этом каждая из них будет завершаться реализацией реального проекта.
Помимо детей в IT-кубе предусмотрено обучение преподавателей. Всего до 2024 года в нашей стране откроется 340 подобных центров.
Ирина Сизова
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