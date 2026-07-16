Красный — наш цвет: публикуем первую часть грандиозного фотоотчета с премии «ТОП50. Люди, которые меняют город»

Это было огненно: 11 июля в Собака.ru собрала лауреатов и гостей премии «ТОП50. Люди, которые меняют город».
Фиксируем блистательные проходки по красной дорожке в первых кадрах нашего фотоотчета. И уже готовим вторую часть (скоро!).
Годяй Wake
Анастасия Чупина
Светлана Собко
Мария Андреева и Светлана Колесова
Ирина Михайловская
Анжелика Чернышова и Аполлинария Булыгина
Элина Давыдова
Ангелина Невмержицкая и Алексей Куляев
Ксения Цой, Анастасия Ионова, Мария Гофман и Томас Мосидзе
Аполлинария Швед, Анастасия Толочная, Алексей Дукачев, Наталья Мальцева
Ольга Салдаева
Софья Виноградова
Елена Лукьянова
Александр Климанов и Ольга Чапилина
Максим (дядя Гриша) Емельянов
Елена Седова
Анна Першина
Ольга Веселова
Арина Петухова и Елизавета Назаркина
Екатерина Аржанова
Татьяна и Ярослав Сыровы
Катерина Сапогова
Арина Мурашкина
Екатерина Кондрашева
Юрий Троян и Диана Геличук
Юлия Воробьева
Дмитрий Пашкевич и Татьяна Лупина
Анастасия и Артем Элекины
Анастасия Эйзенбарт
Ксения Сычева
Мария Меженина
Милена Кондруцкая и Софья Виноградова
Екатерина и Алексей Дукачевы
Катерина Сапогова и Ксения Сычева
Наталья Родимова и Наталья Федорова
Елена Капитонова, Анна Чепель и Юлия Христич
Арина Петухова
Александра Железнова и Дмитрий Самигуллин
Милена Кондруцкая
Елизавета Назаркина
Елена Морозова и Алия Мамина
Ксения Киселева, Анастасия Инкина и Аделя Калимуллина
Екатерина и Алексей Дукачевы
Андрей Сапрыкин и Аделя Калимуллина
Василий Павлов и Илона Голуб
Анастасия Майер
Татьяна Чигищева
Николай и Алла Шевченко
Екатерина Узилова
Ксения Баканова
Ксения Смолина
Елизавета Макаревич
Анастасия Чупина
Арина Мурашкина, Валентина Райку и Ксения Маткова
Ксения (Glossa) Вострикова
Анастасия Ионова и Томас Мосидзе
Ксения Чернышева
Аполлинария Швед
Анастасия Элекина
Ксения Киселева
Годяй Wake
Ангелина Невмержицкая
Михаил Федоров
Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
«Роскошное зрение» — сеть салонов оптики
«Альфа-Банк» — лучший банк для бизнеса*
«Баланс Тауэрс» — жилые башни
«Доктор Надоненко» — клиника пластической хирургии и косметологии
«Ростелеком» и цифровой сервис «Рестомания»
*По результатам исследования Business Internet Banking Rank 2025 (Рейтинг интернет-банкинга для бизнеса) интернет-банк «Альфа-Банк» для малого и микробизнеса признан лучшим по качеству клиентского опыта в блоке пользовательских сценариев «Интернет-банк как платформа» среди участников исследования, ООО «Марксве66 Ранк энд Репорт», 2025 г.
Фото: Иван Лобанов, Андрей Павлов, Алексей Овсянников
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