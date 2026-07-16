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Репортажи

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Красный — наш цвет: публикуем первую часть грандиозного фотоотчета с премии «ТОП50. Люди, которые меняют город»

Это было огненно: 11 июля в Собака.ru собрала лауреатов и гостей премии «ТОП50. Люди, которые меняют город».

Фиксируем блистательные проходки по красной дорожке в первых кадрах нашего фотоотчета. И уже готовим вторую часть (скоро!).

Дарья Шаповалова
Дарья Шаповалова
Ольга Осетрова
Ольга Осетрова
Евгения Артемьева
Евгения Артемьева
Анна Кукушкина
Анна Кукушкина
Александра Федорищева
Александра Федорищева
Юлия Копылова
Юлия Копылова
Елена Петрова
Елена Петрова
Владимир Рябов
Владимир Рябов
Анна Малыгина
Анна Малыгина
Анастасия Тихомирова
Анастасия Тихомирова
Евгений Маркин, Андрей Сажнев, Ирина Федосеева
Андрей Сажнев, Ирина Федосеева, Евгений Маркин
Лола Фемм
Лола Фемм
Мария Скивко, Ольга Орлова, Ульяна Окишева
Мария Скивко, Ольга Орлова, Ульяна Окишева
Наталья Войтович
Наталья Войтович
Даниил Раков. Полина Коблова
Даниил Раков, Полина Коблова
Алексей Яковлев. Татьяна Яковлева
Алексей Яковлев, Татьяна Яковлева
Владимир Беляков
Владимир Беляков
Варвара Мишустина
Варвара Мишустина
Андрей Николаенко. Ольга Николаенко ​
Андрей Николаенко, Ольга Николаенко ​
Годяй Wake

Годяй Wake

Светлана Сипатрина
Светлана Сипатрина
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
Андрей Рогачев, Евгений Гурин
Андрей Рогачев, Евгений Гурин
Андрей Сяйлев. Елена Седова
Андрей Сяйлев, Елена Седова
Иван Родионов. Юлия Родионова
Иван Родионов, Юлия Родионова
Сева Выводцев, Евгений Комиссаров, Лаура Синанян. Михаил Федоров, Лиза Куртова, Влада Самарцева
Евгений Комиссаров, Сева Выводцев, Илья Дядюра, Лаура Синанян, Михаил Федоров, Лиза Куртова, Влада Самарцева
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Иван Жуковкин. Кристина Грамс
Иван Жуковкин, Кристина Грамс
Арт Абстрактов
Арт Абстрактов
Алексей Юров
Алексей Юров
Максим Осипов, Кристина Сатдарова, Елизавета Федосеева
Екатерина Голованова, Елизавета Федосеева, Кристина Сатдарова, Максим Осипов
Ксения Возгорькова
Ксения Возгорькова
Екатерина Астафурова
Екатерина Астафурова
Светлана Каннибала
Светлана Каннибала
Евгения Тимакова
Евгения Тимакова
Елизавета Петухова. Иван Соломоненко
Елизавета Петухова, Иван Соломоненко
Надя Ковба
Надя Ковба
Катерина Гущина
Катерина Гущина
Анна Радаева, Ольга Левыкина, Маргарита Галявеева
Ольга Левыкина, Маргарита Галявеева, Анна Радаева
Анна Кондратович, Дарья Вагина
Дарья Вагина, Анна Кондратович
Анастасия Чупина

Анастасия Чупина

Катерина Ревинская. Роман Ревинский
Катерина Ревинская, Роман Ревинский
Кристина Надоненко
Кристина Надоненко
Юлия Неменова. Юлия Неменова
Юлия Неменова, Юлия Неменова
Ирина Козаченко, Евгений Козаченко
Ирина Козаченко, Евгений Козаченко
Регина Дрозд. Екатерина Аржанова
Регина Дрозд, Екатерина Аржанова
Светлана Собко

Светлана Собко

Мария Андреева и Светлана Колесова

Мария Андреева и Светлана Колесова

Екатерина Вовк
Екатерина Вовк
Наталья Сагалова. Валентина Райку ​
Наталья Сагалова, Валентина Райку ​
Варвара Вишня
Варвара Вишня
Елена Адамова
Елена Адамова
Наталья Сапожникова, Яна Бараса. Ирина Кочеткова
Наталья Сапожникова, Яна Бараса, Ирина Кочеткова 
Юлия Компаниец. Екатерина Лебедева
Юлия Компаниец, Екатерина Лебедева
Ирина Михайловская

Ирина Михайловская 

Елена Казеева
Елена Казеева
Анжелика Чернышова и Аполлинария Булыгина

Анжелика Чернышова и Аполлинария Булыгина

Ольга Колсанова. Маргарита Заарян, Анастасия Ионова
Ольга Колсанова, Маргарита Заарян, Анастасия Ионова
Мария Яшина, Мадина Гумерова
Мадина Гумерова, Мария Яшина
Ксения Давыдова
Ксения Давыдова
Аделина Павлович
Аделина Павлович
Юлия Вотякова, Сергей Вотяков
Сергей Вотяков, Юлия Вотякова
Элина Давыдова

Элина Давыдова

Ангелина Невмержицкая и Алексей Куляев

Ангелина Невмержицкая и Алексей Куляев

Сергей Щербак, Ася Лазарева
Сергей Щербак, Ася Лазарева
Лаура Синанян, Евгений Комиссаров, Илья Дядюра. Влада Самарцева, Лиза Куртова, Михаил Федоров
Лаура Синанян, Сева Выводцев, Илья Дядюра, Евгений Комиссаров, Влада Самарцева, Лиза Куртова, Михаил Федоров
Ксения Цой, Анастасия Ионова, Мария Гофман и Томас Мосидзе

Ксения Цой, Анастасия Ионова, Мария Гофман и Томас Мосидзе

Михаил Зотов. Алексей Кызъюров, Софья Муравьева, Дарья Булгакова
Михаил Зотов, Алексей Кызъюров, Софья Муравьева, Дарья Булгакова
Аполлинария Швед, Анастасия Толочная, Алексей Дукачев, Наталья Мальцева

Аполлинария Швед, Анастасия Толочная, Алексей Дукачев, Наталья Мальцева

Анна Ракитина
Анна Ракитина
Ася Лазарева, Валерия Астапкович. Анастасия Инкина, Екатерина Лебедева
Валерия Астапкович, Ася Лазарева, Анастасия Инкина, Екатерина Лебедева
Ольга Салдаева

Ольга Салдаева

Софья Виноградова

Софья Виноградова

Светлана Гребеножко
Светлана Гребеножко
Екатерина Осипова
Екатерина Осипова
Кристина Сатдарова, Елизавета Федосеева
Кристина Сатдарова, Елизавета Федосеева
Елена Лукьянова

Елена Лукьянова

Александр Климанов и Ольга Чапилина

Александр Климанов и Ольга Чапилина

Максим (дядя Гриша) Емельянов

Максим (дядя Гриша) Емельянов

Анна Кукушкина
Анна Кукушкина
Александр Федосеев, Ирина Федосеева
Ирина Федосеева, Александр Федосеев
Елена Седова

Елена Седова

Анна Першина

Анна Першина 

Ольга Веселова

Ольга Веселова

Арина Петухова и Елизавета Назаркина

Арина Петухова и Елизавета Назаркина

Екатерина Аржанова

Екатерина Аржанова

Евгений Маркин. Ирина Маркина
Евгений Маркин, Ирина Маркина
Юрий Кузнецов. Наталия Медведева
Юрий Кузнецов, Наталия Медведева
Татьяна и Ярослав Сыровы

Татьяна и Ярослав Сыровы

Катерина Сапогова ​

Катерина Сапогова ​

Дмитрий Артемьев, Евгения Артемьева
Дмитрий Артемьев, Евгения Артемьева
Дарья Сапожникова, Валерия Астапкович. Екатерина Лебедева, Анастасия Инкина
Валерия Астапкович, Дарья Сапожникова, Екатерина Лебедева, Анастасия Инкина
Ксения Возгорькова. Тимофей Возгорьков
Ксения Возгорькова, Тимофей Возгорьков
Дарья Вагина
Дарья Вагина
Арина Мурашкина

Арина Мурашкина

Дарья Шаповалова. Татьяна Милосердная
Дарья Шаповалова, Татьяна Милосердная
Екатерина Кондрашева ​

Екатерина Кондрашева ​

Ирина Федосеева, Евгений Маркин, Елизавета Федосеева
Ирина Федосеева, Елизавета Федосеева, Евгений Маркин
Юрий Троян и Диана Геличук

Юрий Троян и Диана Геличук

Катерина Ревинская
Катерина Ревинская
Анна Ракитина
Анна Ракитина
Юлия Воробьева

Юлия Воробьева

Юлия Копылова. Павел Кузнецов
Юлия Копылова, Павел Кузнецов
Дмитрий Пашкевич и Татьяна Лупина

Дмитрий Пашкевич и Татьяна Лупина

Анастасия и Артем Элекины

Анастасия и Артем Элекины

Ульяна Окишева. Андрей Болховецкий
Ульяна Окишева, Андрей Болховецкий
Анастасия Эйзенбарт

Анастасия Эйзенбарт

Ксения Сычева ​

Ксения Сычева ​

Кристина Надоненко. Дмитрий Емшанов ​
Кристина Надоненко, Дмитрий Емшанов ​
Мария Меженина ​

Мария Меженина ​

Ольга Гладкова
Ольга Гладкова
Милена Кондруцкая и Софья Виноградова

Милена Кондруцкая и Софья Виноградова

Ирина Серебрякова, Константин Колгашкин
Ирина Серебрякова, Константин Колгашкин
Анна Малыгина. Никита Малыгин
Анна Малыгина, Никита Малыгин
Екатерина и Алексей Дукачевы

Екатерина и Алексей Дукачевы

Екатерина Московская
Екатерина Московская
Катерина Сапогова ​и Ксения Сычева ​

Катерина Сапогова ​и Ксения Сычева ​

Андрей Сажнев, Александр Федосеев, Ирина Федосеева. Анна Сажнева, Ирина Маркина
Андрей Сажнев, Александр Федосеев, Ирина Федосеева, Елизавета Федосеева, Евгений Маркин, Анна Сажнева, Ирина Маркина
Наталья Алиуллова
Наталья Алиуллова
Наталья Родимова и Наталья Федорова

Наталья Родимова и Наталья Федорова

Елена Капитонова, Анна Чепель и Юлия Христич

Елена Капитонова, Анна Чепель и Юлия Христич

Арина Петухова

Арина Петухова

Александра Железнова и Дмитрий Самигуллин

Александра Железнова и Дмитрий Самигуллин

Мадина Гумерова
Мадина Гумерова
Милена Кондруцкая

Милена Кондруцкая

Андрей Рогачев
Андрей Рогачев
Евгения Артемьева
Евгения Артемьева
Екатерина Вовк. Ольга Чапилина
Екатерина Вовк, Ольга Чапилина
Елизавета Назаркина

Елизавета Назаркина

Ольга Орлова
Ольга Орлова
Елена Морозова и Алия Мамина

Елена Морозова и Алия Мамина

Ксения Киселева, Анастасия Инкина и Аделя Калимуллина

Ксения Киселева, Анастасия Инкина и Аделя Калимуллина

Екатерина и Алексей Дукачевы

Екатерина и Алексей Дукачевы

Варвара Мишустина, Юрий Кузнецов. Наталия Медведева, Татьяна и Ярослав Сыровы
Юрий Кузнецов, Варвара Мишустина, Наталия Медведева, Татьяна и Ярослав Сыровы
Юлия Сластнова, Аделина Павлович
Юлия Сластнова, Аделина Павлович
Андрей Сапрыкин ​и Аделя Калимуллина

Андрей Сапрыкин ​и Аделя Калимуллина

Василий Павлов и Илона Голуб

Василий Павлов и Илона Голуб

Анастасия Майер

Анастасия Майер

Татьяна Чигищева

Татьяна Чигищева

Анастасия Тихомирова. Екатерина Орлова
Анастасия Тихомирова, Екатерина Орлова
Ирина Серебрякова
Ирина Серебрякова
Николай и Алла Шевченко

Николай и Алла Шевченко

Лола Фемм. Арина Амурская, Дина Мочалова, Маша Аверина, Маргарита Михайлова, Марина Медикова
Лола Фемм, Арина Амурская, Дина Мочалова, Маша Аверина, Маргарита Михайлова, Марина Медикова
Екатерина Голованова
Екатерина Голованова
Регина Дрозд
Регина Дрозд
Андрей Воробьев. Юлия Воробьева
Андрей Воробьев, Юлия Воробьева
Екатерина Узилова

Екатерина Узилова

Ксения Баканова

Ксения Баканова

Ксения Смолина

Ксения Смолина

Елизавета Макаревич

Елизавета Макаревич

Анастасия Чупина

Анастасия Чупина

Арина Мурашкина, Валентина Райку и Ксения Маткова

Арина Мурашкина, Валентина Райку и Ксения Маткова

Ксения (Glossa) Вострикова

Ксения (Glossa) Вострикова

Анастасия Ионова и Томас Мосидзе

Анастасия Ионова и Томас Мосидзе

Валерия Астапкович
Валерия Астапкович
Маргарита Галявеева. Сергей Журавлев
Маргарита Галявеева, Сергей Журавлев
Ксения Чернышева

Ксения Чернышева

Ирина Федосеева, Елизавета Федосеева
Ирина Федосеева, Елизавета Федосеева
Юрий Кузнецов. Дмитрий Самигуллин и Александра Железнова, Наталия Медведева
Юрий Кузнецов, Дмитрий Самигуллин и Александра Железнова, Наталия Медведева
Елизавета Петухова. Любовь Замара
Елизавета Петухова, Любовь Замара
Аполлинария​ Швед

Аполлинария​ Швед

Анастасия Элекина

Анастасия Элекина

Ксения Киселева

Ксения Киселева

Ирина Серебрякова. Алла Шевченко, Мария Меженина ​
Ирина Серебрякова, Алла Шевченко, Мария Меженина ​
Годяй Wake

Годяй Wake

Ангелина Невмержицкая

Ангелина Невмержицкая

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Алексей Юров. Екатерина Андреева, Кирилл Ляхманов, Дмитрий Фролов
Алексей Юров, Екатерина Андреева, Кирилл Ляхманов, Дмитрий Фролов

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Фото: Иван Лобанов, Андрей Павлов, Алексей Овсянников

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