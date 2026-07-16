Красный — наш цвет: публикуем первую часть грандиозного фотоотчета с премии «ТОП50. Люди, которые меняют город»

Это было огненно: 11 июля в Собака.ru собрала лауреатов и гостей премии «ТОП50. Люди, которые меняют город».

Фиксируем блистательные проходки по красной дорожке в первых кадрах нашего фотоотчета. И уже готовим вторую часть (скоро!).