«Чужие» среди своих: как прошло открытие «Павильона» на Станкозаводе

В понедельник «Собака.ru» привезла в Самару Parazitов и открыла в городе филиал Венецианской биеннале.

После того, как российские художники остались без шестидесятой Венецианской биеннале, питерское объединение Parazit решило самостоятельно раскрыть тему «Чужестранцев повсюду» и организовали собственный павильон.

«Собака.ru» привезла этот «Павильон» в Самару и добавила к нему работы из галерей Gallery 419 и Aksometry Lab. Выставку открыл телемост с Санкт-Петербургом, который позволил Parazitам поприветствовать всех, кто пришел оценить разнообразие подходов к раскрытию образа чужестранца.