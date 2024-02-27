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«Чужие» среди своих: как прошло открытие «Павильона» на Станкозаводе

В понедельник «Собака.ru» привезла в Самару Parazitов и открыла в городе филиал Венецианской биеннале.

После того, как российские художники остались без шестидесятой Венецианской биеннале, питерское объединение Parazit решило самостоятельно раскрыть тему «Чужестранцев повсюду» и организовали собственный павильон.
«Собака.ru» привезла этот «Павильон» в Самару и добавила к нему работы из галерей Gallery 419 и Aksometry Lab. Выставку открыл телемост с Санкт-Петербургом, который позволил Parazitам поприветствовать всех, кто пришел оценить разнообразие подходов к раскрытию образа чужестранца.

Фото: Максим Монахов, Михаил Денисов

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