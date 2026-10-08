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Вот теперь — все включено: министерство культуры Самарской области объединили с министерством туризмом

Маршрут перестроен: Ирина Калягина покидает кресло министра культуры Самарской области. И главной интригой стала даже не сама отставка, а внезапное решение: губернатор Вячеслав Федорищев объявил об объединении министерства культуры и министерства туризма. 

Управлять новым культурно-туристическим направлением доверили нынешнему министру туризма Екатерине Матвеевой (прочитайте наше интервью, если еще не!), а Ирине Калягиной предложили занять пост председателя региональной Общественной палаты.

Фото: Дарья Мищенко

Фото:
интервью, занять пост

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