Вот теперь — все включено: министерство культуры Самарской области объединили с министерством туризмом

Маршрут перестроен: Ирина Калягина покидает кресло министра культуры Самарской области. И главной интригой стала даже не сама отставка, а внезапное решение: губернатор Вячеслав Федорищев объявил об объединении министерства культуры и министерства туризма.

Управлять новым культурно-туристическим направлением доверили нынешнему министру туризма Екатерине Матвеевой (прочитайте наше интервью, если еще не!), а Ирине Калягиной предложили занять пост председателя региональной Общественной палаты.



Фото: Дарья Мищенко