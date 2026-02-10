Туристам приготовиться: у региона большие планы! И мы говорим это не просто так: Собака.ru встретилась с министром туризма Самарской области, чтобы узнать о возможном строительстве канатной дороги из города в Рождествено, судьбе усадьбы Орловых-Давыдовых, перспективах развития экотроп в заповедниках и мероприятиях, которые ждут нас в 2026 году. А еще Екатерина Матвеева рассказала про разработку большого национального проекта (с Аленьким цветочком в одной из главных ролей!), поддержку волонтерских организаций и Самару как город-курорт. Хорошо тут у нас – а будет еще лучше.
«Я не приверженец того, чтобы один и тот же сотрудник занимался и финансовыми, юридическими вопросами, и продвижением, и закупками. В такой «каше» невозможно добиться достойного результата»
В начале января был ровно год, как вы стали министром туризма. Во-первых, поздравляем с важной годовщиной! А во-вторых, хотим вместе подвести итоги 2025-го! Уверены, что это можно делать не только в канун Нового года.
Эти двенадцать месяцев для министерства были очень активными, насыщенными и интересными. В нашей туристической «семье» я была новым человеком: некоторое время мы привыкали друг к другу и сходились характерами. Я требовательна, не люблю делать что-то наполовину. Да и туризм – это та сфера, куда хочется вкладывать душу, сердце и все свое время. В первую очередь, мы пересмотрели наши направления деятельности, собрали интересную, креативную команду единомышленников, открыли новое подведомственное учреждение, приоритетная задача которого – продвижение Самарской области в сфере туризма и инвестиций. За год было много знаковых моментов, но в целом все, что планировали, мы сделали. Главное, заложили неплохую базу для развития туризма в этом году.
Чего не хватало министерству на момент вашего прихода?
Мне кажется, структурированности и последовательности. Я не приверженец того, чтобы один и тот же сотрудник занимался и финансовыми, юридическими вопросами, и продвижением, и закупками. В такой «каше» невозможно добиться достойного результата. Поэтому первое, что мы сделали, – это дали каждому понимание, что входит в зону его ответственности. Например, пересмотрели функционал Туристского информационного центра, настроили его на работу по созданию новых маршрутов, на развитие направлений туризма в регионе, на качественное предоставление туристско-информационных услуг.
Знаю, что планирование в министерстве идет обычно намного дальше, чем на год, – на десять лет вперед. Но если мы сузим временные рамки, что будет в приоритете в 2026-м?
Конечно, всем нам хочется ставить перед собой грандиозные планы, но мы понимаем, что иногда часть из них реализовать невозможно по тем или иным причинам. Сразу скажу: мы не строим розовых замков, понимаем, что рост туристического потока замедляется, конкуренция среди регионов растет, а значит, нам придется бороться за каждого гостя. Но это и интересно!
Кроме нашей основной деятельности – реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», ведения контрольно-надзорной деятельности, в этом году мы планируем развивать туристические маршруты, насыщать событийными мероприятиями наш регион, активно работать с туроператорами. Так, например, пообщавшись с краеведами и экскурсоводами, мы вдохновились историей семьи писателя Аксакова, которая неразрывно связана сразу с несколькими локациями Самарской области. И в этом году разработаем новый маршрут, посвященный династии, который будет комфортным для путешественника: планируем развивать автомобильную инфраструктуру, устанавливать знаки навигации, создавать точки притяжения. А образ всеми любимой сказки – «Аленький цветочек» – взять как волшебный символ данного маршрута.
Аленький цветочек – это все-таки сказочная история. Но насколько я знаю, прототип этого волшебного цветка действительно есть на территории Самарской области. Это миф или правда?
За Аленький цветочек борются многие города (от Оренбурга до Уфы!), так или иначе связанные с этим сказочным «героем». Но есть мнение, что его прототип действительно растет на территории нашего региона.
Маршрут будет привязан к какой-то конкретной территории или рассредоточится по всей области?
Нам очень хочется как раз объединить несколько территорий, создавая новые пространства и развивая инфраструктуру, таким образом увеличивая продолжительность пребывания гостей в Самарской области.
В будущем планируем взаимодействовать с другими регионами, развивать межрегиональные маршруты.
«Самарская область прекрасна в любое время года!»
Было несколько инициатив, которые вызвали наиболее бурное обсуждение. Одна из них – канатная дорога из Самары в Рождествено. Что сейчас с этим проектом?
Канатная дорога – это актуальная история для нашего региона. Я как представитель туризма, конечно, мечтаю о канатной дороге! Реализация такого проекта может стать яркой и значимой для региона, что, в свою очередь, повлечет за собой и развитие инфраструктуры вблизи. Совместно с коллегами из других ведомств уже проведено несколько встреч с потенциальными инвесторами по этому вопросу.
В ваших мечтах канатка работает и летом, и зимой?
Круглогодично: Самарская область прекрасна в любое время года!
Вопрос, который очень беспокоит лично меня: есть ли понимание, какая дальнейшая судьба ждет усадьбу Орловых-Давыдовых в Усолье?
Усадьба может стать прекрасной точкой притяжения! У нее удобное расположение, транспортная доступность, богатая история. Уже есть заинтересованные инвесторы, работа в этом направлении ведется, но здесь важен комплексный подход к развитию территории и этого объекта.
Может ли усадьба стать настоящим музеем, как, например, мельница купцов Марковых?
При правильном комплексном подходе у усадьбы большие перспективы для развития. Мельница – это, кстати, очень интересный пример: у проекта прекрасные идейные вдохновители, инвесторы, руководители. В прошлом году мы как раз включили посещение мельницы в один из разработанных автомаршрутов.
Интересно про «Самарскую Луку», «Жигулевский заповедник» и Бузулукский бор, часть которого находится на территории Самарской области, – что будет с ними? Будут ли появляться новые экотропы?
Министерство туризма оказывает грантовую поддержку, направленную на развитие особо охраняемых природных территорий. Сейчас ведется подготовка заявочных документов по второму этапу обустройства экотропы «Каменная чаша».
В прошлом году, например, Бузулукский бор участвовал в нашем конкурсе: по итогу был реализован проект – три модульных конструкции на территории нацпарка для комфортного отдыха гостей. А в 2024 году в Жигулевском заповеднике открылся экологический парк «Натуралист». Это круглогодичное познавательно-игровое пространство расположено в селе Бахилова Поляна рядом с администрацией заповедника и визит-центром.
Самарская область богата на волонтерские проекты, такие как «Путь реки». Будет ли усиливаться поддержка частных инициатив?
Знакома с ребятами и проектом. Благодаря таким инициативам появляются новые маршруты, которые дают возможность жителям и туристам прикоснуться и узнать природные территории нашего региона. Мы можем поддержать такие проекты информационно и организационно.
«Предприниматели из ресторанной сферы ждут проведения пенного фестиваля, и нам бы тоже хотелось реализовать такой проект»
В 2025 году Самарская область оказалась в лидерах ТОП-10 Рейтинга событийного потенциала России. Планирует ли область поддерживать статус и в 2026-м? Какие мероприятия нас ждут?
Массовые мероприятия в настоящее время просто необходимы – это эффективный инструмент для развития туризма и привлечения гостей. В прошлом году гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» получил множество положительных откликов. Нам было приятно стать частью такого яркого события! И мы бы хотели, чтобы это мероприятие стало ежегодным с участием других регионов. Кроме того, в этом году планируем организацию масштабного празднования, посвященного открытию летнего туристического сезона в регионе.
Из интересного – множество наших предпринимателей из ресторанной сферы ждут проведения пенного фестиваля, и нам бы тоже хотелось реализовать такой проект в перспективе. Мне кажется, он может прогреметь на всю страну!
В прошлом году, когда запустили поезд «Жигулевские выходные», новость о поезде с пенным облетела паблики по всему интернету.
Маркетинговая уловка?
Да, но какая грамотная!
А что касается поддержки глэмпингов, кемпингов и отелей – есть ли то, что поменяется в 2026 году?
В этом году мы также планируем работу с нашими прекрасными предпринимателями, которые могут подать заявки и получить поддержку на развитие своих объектов, будь то строительство детских или спортивных площадок, создание некапитальной причальной инфраструктуры или кемпинг-стоянок. В настоящее время вносятся правки в наши нормативные документы: думаю, что в конце февраля или в начале марта уже объявим конкурс.
В нашем интервью с Ниной Туринцевой, лауреатом премии «ТОП-50. Люди, которые меняют город», она рассказывала, что сейчас все хотят открывать глэмпинги, хотя зачастую люди не понимают, что такой формат – это не только про установку палаток, но и про обустройство всей снабжающей инфраструктуры. Вам не кажется, что Самарская область находится в переизбытке глэмпингов?
Я не считаю, что Самарская область перенасыщена такими объектами. У региона масса привлекательных природных территорий, для развития которых и нужна реализация таких проектов. Но важно понимать, что таким объектам необходимо постоянно развиваться и расширять перечень предоставляемых услуг и улучшать инфраструктуру.
Можно ли на сто процентов сказать, что Самара – город-курорт?
Точно да! Самара смело может претендовать на статус города-курорта. Самарская область – это бесконечные песчаные пляжи, уникальные природные территории, Жигулевские горы, бескрайняя Волга, исторические поселения с многогранной многонациональной культурой и разнообразием гастрономии.
Нам есть куда расти и развиваться, работать над благоустройством общественных пространств, создавать новые точки притяжения, развивать сопутствующую инфраструктуру и предоставлять качественный и безопасный сервис.
Важно делать регион комфортным не только для туристов, а, в первую очередь, для жителей!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
