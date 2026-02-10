«Я не приверженец того, чтобы один и тот же сотрудник занимался и финансовыми, юридическими вопросами, и продвижением, и закупками. В такой «каше» невозможно добиться достойного результата»

В начале января был ровно год, как вы стали министром туризма. Во-первых, поздравляем с важной годовщиной! А во-вторых, хотим вместе подвести итоги 2025-го! Уверены, что это можно делать не только в канун Нового года.

Эти двенадцать месяцев для министерства были очень активными, насыщенными и интересными. В нашей туристической «семье» я была новым человеком: некоторое время мы привыкали друг к другу и сходились характерами. Я требовательна, не люблю делать что-то наполовину. Да и туризм – это та сфера, куда хочется вкладывать душу, сердце и все свое время. В первую очередь, мы пересмотрели наши направления деятельности, собрали интересную, креативную команду единомышленников, открыли новое подведомственное учреждение, приоритетная задача которого – продвижение Самарской области в сфере туризма и инвестиций. За год было много знаковых моментов, но в целом все, что планировали, мы сделали. Главное, заложили неплохую базу для развития туризма в этом году.

Чего не хватало министерству на момент вашего прихода?

Мне кажется, структурированности и последовательности. Я не приверженец того, чтобы один и тот же сотрудник занимался и финансовыми, юридическими вопросами, и продвижением, и закупками. В такой «каше» невозможно добиться достойного результата. Поэтому первое, что мы сделали, – это дали каждому понимание, что входит в зону его ответственности. Например, пересмотрели функционал Туристского информационного центра, настроили его на работу по созданию новых маршрутов, на развитие направлений туризма в регионе, на качественное предоставление туристско-информационных услуг.

Знаю, что планирование в министерстве идет обычно намного дальше, чем на год, – на десять лет вперед. Но если мы сузим временные рамки, что будет в приоритете в 2026-м?

Конечно, всем нам хочется ставить перед собой грандиозные планы, но мы понимаем, что иногда часть из них реализовать невозможно по тем или иным причинам. Сразу скажу: мы не строим розовых замков, понимаем, что рост туристического потока замедляется, конкуренция среди регионов растет, а значит, нам придется бороться за каждого гостя. Но это и интересно!

Кроме нашей основной деятельности – реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», ведения контрольно-надзорной деятельности, в этом году мы планируем развивать туристические маршруты, насыщать событийными мероприятиями наш регион, активно работать с туроператорами. Так, например, пообщавшись с краеведами и экскурсоводами, мы вдохновились историей семьи писателя Аксакова, которая неразрывно связана сразу с несколькими локациями Самарской области. И в этом году разработаем новый маршрут, посвященный династии, который будет комфортным для путешественника: планируем развивать автомобильную инфраструктуру, устанавливать знаки навигации, создавать точки притяжения. А образ всеми любимой сказки – «Аленький цветочек» – взять как волшебный символ данного маршрута.

Аленький цветочек – это все-таки сказочная история. Но насколько я знаю, прототип этого волшебного цветка действительно есть на территории Самарской области. Это миф или правда?

За Аленький цветочек борются многие города (от Оренбурга до Уфы!), так или иначе связанные с этим сказочным «героем». Но есть мнение, что его прототип действительно растет на территории нашего региона.

Маршрут будет привязан к какой-то конкретной территории или рассредоточится по всей области?

Нам очень хочется как раз объединить несколько территорий, создавая новые пространства и развивая инфраструктуру, таким образом увеличивая продолжительность пребывания гостей в Самарской области.

В будущем планируем взаимодействовать с другими регионами, развивать межрегиональные маршруты.