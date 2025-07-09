Маша Яшина: «Нейросети – это очень интересный и многогранный инструмент, но есть некое подсознательное ощущение какой-то тонкой грани, перешагнуть которую у них не получится»

Дизайнер-декоратор и автор телеграм-канала «Доказательный дизайн»

Отель при соборе Святого Петра в Риме.

У этой камерной гостиницы «не для всех» нет вывески, она не указана в путеводителях, но весь небольшой – всего пять комнат – номерной фонд забронирован на год – а то и два! – вперед. Попадая сюда, ощущаешь себя членом секретного ордена, посвященным во все главные тайны мира.

Такое описание напросилось к картинкам, которые Midjourney сгенерировала для меня по промпту с упоминанием имени великого современника Винченцо де Котиса и великих, но совсем не современных, русских икон. Причем, что интересно, на имя Андрея Рублева нейронка никак не отреагировала: Тарковского, например, она знает, а с Рублевым не знакома.

Что ж!

Мне кажется, это еще одно доказательство того, что нейросети еще пока не так прочно вошли в наши жизни, чтобы можно было сформировать понимание, что это за зверь и с чем нам его лучше есть. И, когда я говорю «нам», то подразумеваю прежде всего дизайнеров. Между тем, споры о нейросетях коллеги ведут уже давно: кто-то уже активно использует их в своей работе, кто-то только начинает баловаться, но есть и те, кто всерьез боится что нейросети отберут у него хлеб. Чтобы составить собственное мнение по этой теме, я записалась на самый настоящий – обещают выдать красивый сертификат! – курс по нейросетям. И – осторожно, спойлер! – поняла, что нейросети – это совсем не волшебная кнопка!

Как и любой другой инструмент, они требуют пристального изучения, определенных навыков и даже – сюрприз! – определенных усилий. Но самое главное: пока у них довольно ограниченный функционал (я сейчас про свою сферу, то есть дизайн интерьеров), который может выполнить «за тебя» только часть работы.

Весь этот шум вокруг нейросеток напоминает мне сравнительно недалекое прошлое, когда я впервые услышала выражение «заказать через интернет» и с удивлением смотрела на системный блок и маленькое гнездо для дискеты, недоумевая: «Неужели отсюда – ?!! – потом вылезет мой заказ?» Мне кажется, сегодня многие смотрят также на нейронки – кому-то они кажутся чем-то большим, чем есть на данный момент.

Тем не менее, называть их бесполезной игрушкой тоже не стоит: у нейросеток есть как минимум три жирных плюса! Они могут очень быстро – раз! – сделать очень красивые – два – картинки и – если долго поплясать с бубнами – выдать неожиданный интересный результат – это три! Скажем так: если нужную картинку можно описать условным словарем небезызвестной Эллочки – вуаля! Я не шучу: незамысловатая красота делается на раз-два. Но именно эта незамысловатость очень узнаваема: мне кажется, как минимум половина популярных картинок в Сети – это такие незамысловатые генерации. Чтобы заставить нейросеть сделать что-то большее, нужно постараться.

И – это, пожалуй, самое главное разочарование! – нужно представлять результат, который хочется получить на выходе. Просто ввести несколько простых описательных слов, чтобы получить нечто тонкое, умное и великолепное не получится: это тонкое и умное придется сначала понять и найти самому, подробно прописать, и тогда есть шанс, что сеть выдаст что-то соответствующее. Да и то только в том случае, если конкретную сеть уже научили знать и ценить ваше тонкое и умное: помните пример с Рублевым, да?

Понимаете, к чему я веду? Когда с пониманием проблем нет, нейросеть со своей скоростью генерации становится очень полезным помощником: делать концепты и всяческие превращения хочется бесконечно, только успевай оплачивать подписку! И да: результаты таких генераций вполне можно брать в дальнейшую работу. И да, нейросеть «умеет в коллажи и визуализации». И не просто в визуализации: можно расширить визуальный функционал и показать интерьер в разное время суток, в разные времена года или наполнить его людьми. Поиграть, одним словом.

Но вот со сложными узлами и точными размерами сети еще не работают. Да и с эмпатией у них пока не очень, поэтому говорить о какой-то замене человека на текущий момент бессмысленно. Для себя я сделала такие выводы: нейросети – это очень интересный и многогранный инструмент, но есть некое подсознательное ощущение какой-то тонкой грани, перешагнуть которую у них не получится. Они никогда не заменят человеческого творчества – это всегда нечто больше быстрой и сочной генерации. Помните, как Уилл Смит спрашивал у робота, может ли он написать симфонию? Мне кажется, я знаю ответ: дизайн – как, собственно, и искусство – рождается на кончиках пальцев и по наитию. И это именно то, что не получится сгенерировать. По крайней мере, в ближайшее время.