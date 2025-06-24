Знакомьтесь: чистое золото или коллагеновое желе TUNNER в индивидуальных упаковках-стиках!

Правило истинного волжанина гласит – просто добавь коллаген для сияющей и упругой кожи, здоровых волос и ногтей, крепких костей, связок и суставов. А мы-то знаем, что такой стартерпак – мечта каждого – ну, или почти! За разъяснениями – кому, когда, зачем и в каком виде нужен коллаген – идем к настоящим учителям из «Фуд-Инновации» – первой компании в России, которая начала производство коллагенового желе TUNNER в индивидуальных упаковках-стиках. Генеральный директор Екатерина Кравчук подробно рассказала, почему курс коллагена – это настоящее, но доказуемое волшебство для всего организма. Забрасываем в дальний ящик оправдание: «Ой, я забыл» – оно больше не принимается.

Чистое золото

Жидкий коллаген имеет высокую биодоступность: он – в отличие от аналогов в капсулах – усваивается сразу после приема вещества. Так, организму не нужно тратить энергию на дополнительную обработку и расщепление, а человеку – искать внутренние силы не забыть про прием добавок: индивидуальные стики легко брать с собой – они точно поместятся в любую – даже самую маленькую! – сумочку или карман. Так, наша позиция Collagen Shot Beauty Balance со вкусом клубники выпускается в индивидуальном стике, который уже готов к употреблению. Всего одна порция напитка содержит суточную норму гиалуроновой кислоты. Также в прошлом году мы запустили функциональное желе TUNNER с коллагеном на основе натурального гранатового сока – тот самый пример, что полезное может быть еще и вкусным.

Первые результаты не заставят себя ждать: через неделю уже можно заметить, как кожа станет более упругой, ногти – крепкими, а через две – удастся отследить, как изменилась подвижность суставов и окрепли связки. Чтобы достичь «вау-эффекта», рекомендуется пройти курс приема напитка или желе-коллагена в течение трех недель. А еще это позволит заметить снижение аллергий, улучшить иммунитет и уменьшить подверженность простудам.

К расхламлению приготовиться

Золотое правило «чем меньше захламлен наш организм, тем быстрее усвоятся полезные компоненты и будет заметен результат» никто не отменял! Детокс перед курсом коллагена поможет задать организму правильное направление, и для этого вовсе необязательно придерживаться хард-диет – помощником станет наше функциональное клюквенное желе Jelly Detox, способное улучшить метаболизм и работу желудочно-кишечного тракта, а также специализированный напиток Slim Shot с экстрактом опунции. В сочетании со Slim Shot Night получаем настоящую формулу не только для безболезненного детокса, но еще и для нормализации нервной системы и качества сна. Так, мы дополняем жизнь – при этом не перебивая ее вкус.