Знакомьтесь: чистое золото или коллагеновое желе TUNNER в индивидуальных упаковках-стиках!

Правило истинного волжанина гласит – просто добавь коллаген для сияющей и упругой кожи, здоровых волос и ногтей, крепких костей, связок и суставов. А мы-то знаем, что такой стартерпак – мечта каждого – ну, или почти! За разъяснениями – кому, когда, зачем и в каком виде нужен коллаген – идем к настоящим учителям из «Фуд-Инновации» – первой компании в России, которая начала производство коллагенового желе TUNNER в индивидуальных упаковках-стиках. Генеральный директор Екатерина Кравчук подробно рассказала, почему курс коллагена – это настоящее, но доказуемое волшебство для всего организма. Забрасываем в дальний ящик оправдание: «Ой, я забыл» – оно больше не принимается.
Чистое золото
Жидкий коллаген имеет высокую биодоступность: он – в отличие от аналогов в капсулах – усваивается сразу после приема вещества. Так, организму не нужно тратить энергию на дополнительную обработку и расщепление, а человеку – искать внутренние силы не забыть про прием добавок: индивидуальные стики легко брать с собой – они точно поместятся в любую – даже самую маленькую! – сумочку или карман. Так, наша позиция Collagen Shot Beauty Balance со вкусом клубники выпускается в индивидуальном стике, который уже готов к употреблению. Всего одна порция напитка содержит суточную норму гиалуроновой кислоты. Также в прошлом году мы запустили функциональное желе TUNNER с коллагеном на основе натурального гранатового сока – тот самый пример, что полезное может быть еще и вкусным.
Первые результаты не заставят себя ждать: через неделю уже можно заметить, как кожа станет более упругой, ногти – крепкими, а через две – удастся отследить, как изменилась подвижность суставов и окрепли связки. Чтобы достичь «вау-эффекта», рекомендуется пройти курс приема напитка или желе-коллагена в течение трех недель. А еще это позволит заметить снижение аллергий, улучшить иммунитет и уменьшить подверженность простудам.
К расхламлению приготовиться
Золотое правило «чем меньше захламлен наш организм, тем быстрее усвоятся полезные компоненты и будет заметен результат» никто не отменял! Детокс перед курсом коллагена поможет задать организму правильное направление, и для этого вовсе необязательно придерживаться хард-диет – помощником станет наше функциональное клюквенное желе Jelly Detox, способное улучшить метаболизм и работу желудочно-кишечного тракта, а также специализированный напиток Slim Shot с экстрактом опунции. В сочетании со Slim Shot Night получаем настоящую формулу не только для безболезненного детокса, но еще и для нормализации нервной системы и качества сна. Так, мы дополняем жизнь – при этом не перебивая ее вкус.
Коллагеновое море
Так почему же вообще происходит коллагеновый дефицит? Нужно – хоть и сложно – принять тот факт, что примерно с двадцати пяти лет в организме замедляется синтез коллагена. Этот энергозатратный процесс выбивает и без того ленивый организм из колеи и заставляет его расходовать энергию, которую он мог бы потратить на сражение с болезнями, умственную и физическую деятельность. И эта потеря всегда «налицо»: зачастую у человека ухудшается общее состояние кожи, появляется боль в суставах, повышается риск травм из-за низкой эластичности связок. Также на нехватку коллагена указывают ухудшение состояния ногтей, кариес и снижение остроты зрения.
Возрастные изменения – далеко не единственная причина снижения выработки коллагена. Не менее опасными «барьерами» могут стать и низкая физическая активность, и вредные привычки, и несбалансированное питание, и регулярные стрессы, и, конечно, знакомый каждому первому – недосып.
Исправить ситуацию – естественно, параллельно решая проблемы со сном, питанием и отказом от курения и алкоголя – можно добавив в свой рацион коллаген. На вершине – именно морской: по своей структуре он наиболее схож с человеческим, организм усваивает его легко и беспроблемно. Важно, чтобы коллаген был гидролизованный – уже разделенный на «пептидные кусочки»: именно такая добавка поможет организму «проснуться» и самостоятельно выработать фибриллярный белок – основной структурный материал волос, кожи, ногтей, мышц и сухожилий.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко, Аким Барон
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