Ольга Колсанова: «Когда пациент чувствует, что его слышат и понимают, это кардинально меняет его отношение к лечению и повышает приверженность рекомендациям»

На Олимпе самарской косметологии Ольга Колсанова с 2002 года – именно тогда она основала одну из первых косметологических организаций в регионе, успев до этого получить звание кандидата медицинских наук. Сегодня Ольга – директор клиники «Нью Лайф», главный внештатный врач-косметолог Минздрава Самарской области и кандидат медицинских наук. Работа над сияющей, здоровой и ухоженной кожей пациентов, омоложение лица с применением передовых аппаратов, инъекционные способы – да, это лишь часть (!) той доказуемой магии, на которую способна доктор.

Как вы определяете для себя, что такое медицинская этика? И насколько она важна именно в вашей практике?

Для меня медицинская этика – это, в первую очередь, основа личности врача, который по определению должен быть высококультурным человеком. В практике это выражается в личном общении с пациентом: это должен быть «разговор слышащего человека». Конечно, это безусловное соблюдение врачебной тайны. Важно не заниматься нравоучениями, даже если видишь какие-то проблемы. Человек пришел за помощью, и главная задача врача – эту помощь оказать: если есть болезнь, ее нужно лечить, если есть возможность что-то предотвратить, нужно предотвращать. Это фундаментальный принцип. Ну и, конечно, это принцип «не навреди», честность и прозрачность в информировании пациента.

Должен ли врач быть еще и психологом?

За время обучения в медицинском вузе мы изучали психологию и психиатрию. Эти знания дали нам определенные основы общения с пациентом. Однако это не означает, что врач, например, косметолог или гинеколог, должен оказывать полноценную психологическую помощь. Для этого есть специально обученные психологи и психотерапевты.

Задача врача – грамотно выполнять свою работу, лечить по своей специальности. Если он видит, что пациенту требуется психологическая помощь, он должен корректно перенаправить его к нужному специалисту. Врач не должен заниматься лечением не по своей компетенции. Конечно, эмпатия и умение выстроить контакт важны, но это не делает его психологом в профессиональном смысле.

Если бы вы могли внедрить одно правило, которому следовали бы все врачи, что бы это было?

Это было бы умение вести «разговор слышащего человека». То есть по-настоящему внимательно слушать и, главное, слышать пациента, понимать не только его слова, но и то, что стоит за ними: его беспокойства и ожидания. Когда пациент чувствует, что его слышат и понимают, это кардинально меняет его отношение к лечению и повышает приверженность рекомендациям.

Если бы у вас была возможность внести одно изменение в систему здравоохранения, что бы это было?

Система здравоохранения у нас четко отлажена, особенно если говорить о ее структуре и мерах профилактики заболеваний. Существуют профосмотры, диспансеризация – все это направлено на раннее выявление проблем. Есть четкое разделение по специальностям и выстроенная система медицинских звеньев. С точки зрения устройства, это замкнутый цикл.

На что можно было бы обратить еще большее внимание? На усиление профилактической и просветительской работы с пациентами. Система предоставляет возможности, но важно, чтобы люди более ответственно подходили к своему здоровью, доверяли врачам и вовремя обращались за помощью, пользовались программами диспансеризации. Это помогло бы улучшить результаты лечения за счет ранней диагностики. Почему этого не происходит? Многие люди до сих пор доверяют свое здоровье неквалифицированным специалистам или интернету, занимаются самолечением.

Как изменился ваш взгляд на медицину за годы практики?

Когда я шла в медицину, мне не казалось, что это настолько сложная специальность. Чем больше я погружаюсь в нее, тем сложнее она мне представляется. Это одна из самых, на мой взгляд, сложных профессий: интеллектуально, технически и эмоционально. Врач неизбежно берет на себя часть боли людей, что ведет к эмоциональному и психологическому выгоранию. Профессия оказалась намного сложнее, чем я думала на первом курсе. Сейчас я считаю, что этот выбор должен быть очень осознанным. И если ты уже пришел в эту профессию, то нужно нести эту ношу – с возможными осложнениями и бессонными ночами – и не жаловаться.