Ольга Колсанова: «Когда пациент чувствует, что его слышат и понимают, это кардинально меняет его отношение к лечению и повышает приверженность рекомендациям»

На Олимпе самарской косметологии Ольга Колсанова с 2002 года – именно тогда она основала одну из первых косметологических организаций в регионе, успев до этого получить звание кандидата медицинских наук. Сегодня Ольга – директор клиники «Нью Лайф», главный внештатный врач-косметолог Минздрава Самарской области и кандидат медицинских наук. Работа над сияющей, здоровой и ухоженной кожей пациентов, омоложение лица с применением передовых аппаратов, инъекционные способы – да, это лишь часть (!) той доказуемой магии, на которую способна доктор.
Как вы определяете для себя, что такое медицинская этика? И насколько она важна именно в вашей практике?
Для меня медицинская этика – это, в первую очередь, основа личности врача, который по определению должен быть высококультурным человеком. В практике это выражается в личном общении с пациентом: это должен быть «разговор слышащего человека». Конечно, это безусловное соблюдение врачебной тайны. Важно не заниматься нравоучениями, даже если видишь какие-то проблемы. Человек пришел за помощью, и главная задача врача – эту помощь оказать: если есть болезнь, ее нужно лечить, если есть возможность что-то предотвратить, нужно предотвращать. Это фундаментальный принцип. Ну и, конечно, это принцип «не навреди», честность и прозрачность в информировании пациента.
Должен ли врач быть еще и психологом?
За время обучения в медицинском вузе мы изучали психологию и психиатрию. Эти знания дали нам определенные основы общения с пациентом. Однако это не означает, что врач, например, косметолог или гинеколог, должен оказывать полноценную психологическую помощь. Для этого есть специально обученные психологи и психотерапевты.
Задача врача – грамотно выполнять свою работу, лечить по своей специальности. Если он видит, что пациенту требуется психологическая помощь, он должен корректно перенаправить его к нужному специалисту. Врач не должен заниматься лечением не по своей компетенции. Конечно, эмпатия и умение выстроить контакт важны, но это не делает его психологом в профессиональном смысле.
Если бы вы могли внедрить одно правило, которому следовали бы все врачи, что бы это было?
Это было бы умение вести «разговор слышащего человека». То есть по-настоящему внимательно слушать и, главное, слышать пациента, понимать не только его слова, но и то, что стоит за ними: его беспокойства и ожидания. Когда пациент чувствует, что его слышат и понимают, это кардинально меняет его отношение к лечению и повышает приверженность рекомендациям.
Если бы у вас была возможность внести одно изменение в систему здравоохранения, что бы это было?
Система здравоохранения у нас четко отлажена, особенно если говорить о ее структуре и мерах профилактики заболеваний. Существуют профосмотры, диспансеризация – все это направлено на раннее выявление проблем. Есть четкое разделение по специальностям и выстроенная система медицинских звеньев. С точки зрения устройства, это замкнутый цикл.
На что можно было бы обратить еще большее внимание? На усиление профилактической и просветительской работы с пациентами. Система предоставляет возможности, но важно, чтобы люди более ответственно подходили к своему здоровью, доверяли врачам и вовремя обращались за помощью, пользовались программами диспансеризации. Это помогло бы улучшить результаты лечения за счет ранней диагностики. Почему этого не происходит? Многие люди до сих пор доверяют свое здоровье неквалифицированным специалистам или интернету, занимаются самолечением.
Как изменился ваш взгляд на медицину за годы практики?
Когда я шла в медицину, мне не казалось, что это настолько сложная специальность. Чем больше я погружаюсь в нее, тем сложнее она мне представляется. Это одна из самых, на мой взгляд, сложных профессий: интеллектуально, технически и эмоционально. Врач неизбежно берет на себя часть боли людей, что ведет к эмоциональному и психологическому выгоранию. Профессия оказалась намного сложнее, чем я думала на первом курсе. Сейчас я считаю, что этот выбор должен быть очень осознанным. И если ты уже пришел в эту профессию, то нужно нести эту ношу – с возможными осложнениями и бессонными ночами – и не жаловаться.
Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом в своей работе?
Поскольку появилась такая возможность использовать искусственный интеллект, я считаю, не стоит от этого отказываться, ведь мир не стоит на месте. ИИ помогает получить ответ на какой-то вопрос, собрать информацию о новом оборудовании или технологии, это очень ценно. Конечно, любую информацию нужно перепроверять, но искусственный интеллект может значительно сократить время на ее поиск по сравнению с тем, как это было раньше, когда приходилось идти в библиотеку или заниматься поиском информации в интернете и на профильных ресурсах.
ЗОЖ – всегда панацея от всех болезней?
Нет, ЗОЖ – это не панацея. Очень часто бывает, что люди, которые считают, что ведут исключительно здоровый образ жизни, пренебрегают медицинскими осмотрами, и, к сожалению, это может привести к печальным последствиям. Существуют генетические заболевания, возрастные изменения, которые требуют медицинской коррекции, независимо от образа жизни. Если бы ЗОЖ был панацеей, все бы жили до ста пятидесяти лет без медицинской помощи. Так, миома может появиться у женщины независимо от того, ведет ли она здоровый образ жизни или нет. В таком случае потребуется лечение.
Здоровый образ жизни – это хорошо! Это определенный выбор, но он не отменяет необходимости регулярно посещать врача, знать о своих наследственных предрасположенностях и возрастных изменениях, которые неизбежно наступают. ЗОЖ – это основа, но не замена медицине.
С какой откровенной глупостью или фейком из медицинского мира – именно из вашей сферы – вы столкнулись в последний раз? И как бы вы опровергли это «убеждение»?
Некоторые пациенты думают, что косметические средства – те же кремы и сыворотки – могут обеспечить существенные структурные изменения кожи, сравнимые по эффективности с медицинскими процедурами. В реальности же косметика, даже премиального уровня, оказывает влияние преимущественно на поверхностные слои кожи – эпидермис, не затрагивая глубокие структурные изменения дермы и гиподермы, необходимые для коррекции возрастных изменений или стойких дефектов. Эффективное стимулирование глубоких процессов, таких как неоколлагенез, возможно лишь с помощью специализированных медицинских процедур – инъекционных и аппаратных технологий.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Алина Тарасова
Макияж: Нана Гаранина (Manufaktura Beauty)
Прическа: Неля Степанова (Manufaktura Beauty)
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