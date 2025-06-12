Александр Королев: «Лечить нужно не анализы и не протоколы, а живых людей с их страхами, историей, надеждами и болью»

Двадцать четыре года в практике – такими цифрами может гордиться – а мы считаем, что такое нельзя скрывать! – далеко не каждый медицинский специалист. Александр Королев – уролог, эндокринолог и врач ультразвуковой диагностики международной Био Клиники IBC – закончил Саратовский государственный медицинский университет имени Разумовского, Академию медицинского образования, ФНКЦ специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России и Международный институт Интегральной Превентивной и Антивозрастной медицины «ПревентЭйдж». Урология, онкология, ультразвуковая диагностика, нефрология, диетология, эндокринология и – фух! – гериатрия – то, в чем он действительно силен.

Как вы определяете для себя, что такое медицинская этика? И насколько она важна именно в вашей практике?

Этика – это совокупность нравственных принципов, которые лежат в основе уважения к личности пациента, его правам, достоинству и автономии – не только в медицине, но и по жизни. Думаю, что здесь корректно упоминать не медицинскую – или какую-либо другую – этику, а все понятие в целом. И именно она помогает принимать решения не только с позиции своих знаний и опыта, но еще и с позиции человеческого сострадания.

Должен ли врач быть еще и психологом?

Обязательно. Любой, кто работает с людьми, в обязательном порядке должен быть психологом, уметь считывать человека еще до того, как он зашел в кабинет. Проходя по коридору, где сидят пациенты, специалист уже должен понимать, кто придет к нему на прием. И знаете, это здорово помогает в работе!

Если бы вы могли внедрить одно правило, которому следовали бы все врачи, что бы это было?

Я бы вернулся к классике и посоветовал бы всегда сначала смотреть на человека, а уже потом – на диагноз. Лечить нужно не анализы и не протоколы, а живых людей с их страхами, историей, надеждами и болью. И если помнить об этом в каждом решении, в каждом взгляде и в каждом слове, медицина будет настоящим искусством.

От каких принципов вы никогда не отойдете в своей работе? А чем можете пренебречь в благих целях?

Никогда не отойду от уважения – даже к самому сложному! – пациенту. И всегда буду с ним честным, не стану отнимать у него право выбора.

А чем могу пренебречь? Наверное, простыми формальностями. Уверен, что это абсолютно нормально, когда врачи нарушают график, пытаясь помочь человеку. Важно помнить, что пациент приходит к врачу не за услугой, а за помощью.

Как взаимодействие с пациентами меняет ваш взгляд на медицину?

Никак не меняет, потому что я не могу изменить свой взгляд на медицину из-за желаний и нужд конкретного пациента. Да, я могу его выслушать и сделать участником нашего совместного процесса – и это будет правильно. Каждый имеет право знать, как протекает его лечение.

Но, наверное, взаимодействие с пациентом меняет не мой взгляд на медицину, а, опять же, мой взгляд на мир. Ты начинаешь более корректно и более правильно относиться к мнениям других людей.

Если бы у вас была возможность внести одно изменение в систему здравоохранения, что бы это было?

Я бы убрал словосочетание «медицинская услуга» из всех документов и из всех голов. Потому что медицина – это не услуга, медицина – это глубокое искусство. Для меня это то утверждение, через которое я никогда не смогу преступить.

Как изменился ваш взгляд на медицину за годы практики?

У меня изменился взгляд на саму жизнь: если в начале пути я понимал, что я все могу, то сейчас у меня – в первую очередь – возникнут сомнения «А смогу ли я?» Это касается и работы, и жизни. И эта как таковая неуверенность – как раз тот опыт, который нарабатывается в течение длительного времени. Чем более опытным ты становишься, тем больше ты сомневаешься в своих силах.

Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом в своей работе?

Да, и считаю, что это огромный прорыв! И никакого вреда – на данный момент – искусственный интеллект не приносит. Так будет до тех пор, пока у него не появится сознание, – тогда уже нужно будет задуматься.

Искусственный интеллект – это новый вид браузера, который крайне удобен для человека. И ничего плохого я в нем не вижу.

ЗОЖ – всегда панацея от всех болезней?

Панацеи в принципе не существует. Но даже «маргинальный» вариант развития здорового образа жизни, когда люди полностью вычитывают этикетки, скрупулезно придерживаются своих диет, по расписаниям и по дозировкам принимают биологически активные добавки, – это уже не про ЗОЖ. Слишком сильно страдает психика человека.

С какой откровенной глупостью или фейком из медицинского мира – именно из вашей сферы – вы столкнулись в последний раз? И как бы вы опровергли это «убеждение»?

Вопрос «глупости» здесь не стоит. Скорее, я бы назвал это мифом или заблуждением. Почему не глупость? Пациенты не разбираются в достаточной мере в медицине – и именно поэтому у них возникают совершенно разные вопросы.

Последнее такое убеждение, с которым я столкнулся, заключается в том, что рак – это про «здесь и сейчас». Но возникновение онкологии – это совокупность многих факторов, которые возникают за десять-пятнадцать лет до начала самого заболевания.

Можете ли вы отказать в медицинских услугах? Если да, то по каким причинам?

Ну, опять же, я не люблю словосочетание «медицинская услуга». Если мы говорим про экстренную, неотложную помощь, то, конечно же, я не смогу отказать. И даже в вопросе плановых услуг никакого отказа быть не может. Но существует определенная категория пациентов, которым не нужна сама по себе медицинская услуга, – им нужна психологическая помощь. Нередко бывает, что пациент думает о том, что ему требуется консультация врача, а на самом деле ему необходимо разобраться внутри себя.

Что в вашей работе помогает вам чувствовать себя счастливым человеком?

Глаза пациента, которые без слов говорят тебе «спасибо».

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Дарья Мищенко