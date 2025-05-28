Это Павел Степанов – настоящий скульптор подтянутых, стройных и здоровых тел

«Я считаю себя зрелым хирургом, но молодым в душе. Иногда мне нравится подурачиться – вне работы»

Помните ли вы первую – проведенную самостоятельно! – операцию? Кто был вашим пациентом?

Это было в 2016 году: я оперировал молодого мужчину – удалял небольшой жировик у него на шее. Тогда впервые я был в операционной без своих учителей. Помню, что пациент при выписке подарил мне пакетик, в котором были кофе и шоколадка. И это было так приятно!

С какими чувствами шли на операцию, а с какими – выходили с нее?

Всю ночь перед операцией я читал учебник по анатомии и дико волновался! Но все прошло более чем хорошо – я вышел с чувством гордости и радости, что все смог. Признаюсь, что до сих пор волнуюсь перед каждой операцией, но в моменте, когда подхожу к столу, надеваю перчатки и беру в руки инструмент, все переживания быстро пропадают.

А пациент знал, что он был у вас первый?

Думаю, что догадывался. Ну а как иначе? В медицине – как и в любой другой сфере – всегда так: на работу требуются специалисты с опытом. А где этот опыт получить? Мне действительно повезло, потому что мой отец – известный хирург – здорово помог мне на старте. Сначала мы работали в тандеме – и со временем я понял, что мне крайне сложно от него отойти. Получилось только после того, как я ушел из классической хирургии в пластическую.

Как хирург понимает, что он из разряда «молодых» переходит в категорию «опытных»?

Это сложный вопрос, потому что как только ты начинаешь верить в себя на все сто процентов и считать, что тебе все моря по колено, то тебе сразу же прилетает «по голове». Нужно всегда перестраховываться и тщательно готовиться ко всем операциям – даже если их уже было очень много – просчитывать риски, чтобы получить хороший результат. Сейчас я редко обращаюсь к теории, так как все операции уже отработаны. Да и универсального учебника по пластической хирургии просто не существует – все случаи индивидуальны.

Я считаю себя зрелым хирургом, но молодым в душе! Иногда мне нравится подурачиться – вне работы.

А бывает ли вообще это время «вне работы»? И что вы любите делать?

С декабря я работаю без выходных, поэтому, к сожалению, времени на хобби практически не остается. Я разгружаюсь вечером, проводя время дома с семьей. Еще освободить голову от мыслей мне помогают поездки на мотоцикле, но, к сожалению, погода в этом году – мягко скажем – подводит, поэтому выезжаю не так часто, как мне хотелось бы.

Какие места в городе и области ваши любимые?

Любимое место, где я могу расслабиться, это мой дом. Жизнь за городом помогает совмещать приятное с полезным: летом я мою машину самостоятельно – это особый ритуал, часто готовлю на открытом воздухе в тандыре и на барбекю, а еще – катаюсь по лесу на велосипеде.