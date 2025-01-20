Где останавливаться зимой в Самарской области? Топ кемпингов, глэмпингов и деревнингов

Этой зимой случилось долгожданное – для всех, кому действительно важен отдых как можно дальше от города – открытие: в Alpha Glamping появилось три зимних домика. В них есть и большая ванна, и spa-мини-бар, и проектор для просмотра фильмов, а рядом с каждым – мангальная зона. В общем, все то, что необходимо после зимних прогулок по Подвальским террасам – обязательно с заходом на гору Ильинка, катаний на коньках, ватрушке и санях. Да, как в детстве, даже круче.

Желающим порелаксировать стоит быть готовыми к долгой дороге из Самары: ехать на машине около трёх часов. Сократить путь – практически вдвое – поможет платная трасса «Обход Тольятти».

Координаты: 53.694298, 48.833614