Где останавливаться зимой в Самарской области? Топ кемпингов, глэмпингов и деревнингов

Дома посидеть – еще успеем, а вот запланировать самые настоящие зимние выходные – может, и не одни – стоит прямо сейчас. Редакция Собака.ru проехалась по области и составила список из восьми глэмпингов, кемпингов и деревнингов с банями, каминами, самоварами, снегоходами, катаниями на санях и даже на собачьих упряжках.
Глэмпинг Alpha Glamping
Этой зимой случилось долгожданное – для всех, кому действительно важен отдых как можно дальше от города – открытие: в Alpha Glamping появилось три зимних домика. В них есть и большая ванна, и spa-мини-бар, и проектор для просмотра фильмов, а рядом с каждым – мангальная зона. В общем, все то, что необходимо после зимних прогулок по Подвальским террасам – обязательно с заходом на гору Ильинка, катаний на коньках, ватрушке и санях. Да, как в детстве, даже круче.
Желающим порелаксировать стоит быть готовыми к долгой дороге из Самары: ехать на машине около трёх часов. Сократить путь – практически вдвое – поможет платная трасса «Обход Тольятти».
Координаты: 53.694298, 48.833614
Кемпинг у Волги «Лиман»
Подготовили рецепт идеальных выходных в кемпинге «Лиман»: пару дней не вылезаем из кровати с видом на Жигулевские горы, слушаем «песни» Волги – треск ее льда, проводим время за настолками, уходим в поход на Федоровские луга или – пока не слишком поздно – читаем одну за другой книги из нашей новогодней подборки.
Способ применения: повторяйте снова и снова, пока не надоест, а перед этим обязательно отключите уведомления во всех рабочих чатах.
Координаты: 53.470145, 49.708323
Глэмпинг Smolkino eco village
По пути в Рачейку заезжаем в глэмпинг Smolkino eco village с теми самыми – пинтерестными – купольными домиками. В 2024 году на территории глэмпинга в селе Смолькино появились просторные барн-хаусы, выполненные в русском народном стиле: внутри много дерева, лапти на стене, матрешки и, конечно же, джакузи с видом на сосновый бор.
Координаты: 53.451788, 48.121001
Глэмпинг Alpen camp
После знакомства с зимними Рачейскими Альпами, часовой прогулки по Каменному лабиринту и подъема на смотровую площадку с качелями советуем отложить дорогу обратно – в Самару – на следующий день. Переночевать поблизости можно в глэмпинге Alpen Camp: он находится недалеко от основных природных достопримечательностей Рачейки. На выбор предлагают три всесезонных дома с теплыми полами, панорамными окнами и камином.
Координаты: 53.383807, 48.305030
Деревнинг «Заземление»
Деревнинг «Заземление» – место от создателей «Шапку надень», «В огород – в валенках», «Пирожки только из печи» и прочих – близких и теплых – воспоминаний из детства. В селе Печерское, Сызранского района, есть избушка, которую выкупила и отреставрировала семья из Тольятти: сейчас дом сдается в аренду для всех желающих в любое время года. Зимой здесь можно затопить печь, попариться в бане, порелаксировать в чане с еловыми ветками и послушать музыку на старом проигрывателе – естественно, перед этим поставив самовар и заварив побольше чая с травами.
Координаты: 53.243170, 49.031399
Парк-отель «Маламут-лэнд»
«Маламут-лэнд» в 2024 году расширился: если до этого здесь можно было лишь покататься на собачьих упряжках, погладить коз, пони и барашков, поужинать, а после – уехать домой, то с недавнего времени в эко-парке появились гостевые дома и круглогодичные сафари-тенты со всеми удобствами.
Координаты: 53.470780, 49.808176
Глэмпинг «Лисички-сестрички»
И если дальний путь до Подвальских террас, Рачейских Альп и Печерского может напугать начинающих туристов, то вот маршрут до Ширяево самарцы уже выучили в идеале – и, кажется, могут добраться туда даже с закрытыми глазами. Устраиваем лыжную прогулку, заглядываем в штольни, взбираемся на Монастырскую гору, запасаемся пирожками и остаемся на ночь в глэмпинге «Лисички-сестрички». Из развлечений: кедровая баня-бочка, купель и горка для катаний на ватрушках – идеальный микс.
Координаты: 53.418688, 50.016172
Глэмпинг «Побег из города»
Ближе к городу, но подальше от суеты и проблем – глэмпинг «Побег из города». Посмотреть фильм на проекторе, затестить баню и джакузи с панорамным окном, приготовить мясо на гриле и закрыть целый чек-лист с зимними активностями – от снегоходов и квадроциклов до менее экстремальных лыж – звучит, как план на предстоящие выходные.
Координаты: 53.191100, 50.440300
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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