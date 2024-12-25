Что почитать в новогодние каникулы? Отвечает Валерия Шишакина!

У сказок есть много преимуществ, но один из самых главных плюсов этого жанра заключается в том, что она – сказка – подходит для всех возрастов. Главное – достать с полки нужную книгу.
«Снежная королева»,
Ганс Христиан Андерсен, Издательство «МИФ», 6+
Когда нужно что-то почитать детям, идеальный вариант – это старая добрая и проверенная классика. Например, Ганс Христиан Андерсен! А если добавить к хорошей истории – в этом издании текст без сокращений! – потрясающие акварельные иллюстрации, которые добавляют новые грани к известному с детства сюжету, получится беспроигрышное комбо.
«Страшные сказки братьев Гримм: настоящие и неадаптированные»,
Якоб и Вильгельм Гримм, Издательство «МИФ», 16+
Подросткам, которых уже не прельщают детские истории, лучше предложить что-то «покрепче» и пожестче. Например, сказки братьев Гримм. Только не те причесанные и прилизанные версии, которые нам читали в детстве, а настоящие мрачные и суровые истории прямо из Средневековья. Как говорится: Disney такое экранизировать не стал.
«О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок»,
Бруно Беттельхейм, Издательство «МИФ», 18+
А что, если вам самой нравятся сказки? Есть и такая книжка на моей полке! Всем, кто как и я любит разбирать сюжеты известных всем историй и находить в них новые интересные детали, понравится, как знаменитый американский психоаналитик и психиатр Бруно Беттельгейм разложил сюжеты Золушки, Белоснежки и других популярных сказок с позиций психоанализа. Вы удивитесь, но чего там только нет: от сепарационной тревоги до Эдипова конфликта.
«Настоящие сказки 1001 ночи»,
Михаил Салье, Издательство «МИФ», 18+
А иногда сказки можно взять даже в спальню! Помните, как Шахразада по ночам рассказывала царю Шахрияру легенды о приключениях Ала ад-Дина, странствиях Синдбада и хитрости могущественных джиннов? Для тех, кто всегда мечтал примерить роль восточной принцессы, переводчик Михаил Салье сохранил разнообразие сюжетов и красоту неадаптированного текста сказок тысячи и одной ночи!
Фото: Архивы пресс-служб
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