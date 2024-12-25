Что почитать в новогодние каникулы? Отвечает Валерия Шишакина!

«О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок»,

Бруно Беттельхейм, Издательство «МИФ», 18+

А что, если вам самой нравятся сказки? Есть и такая книжка на моей полке! Всем, кто как и я любит разбирать сюжеты известных всем историй и находить в них новые интересные детали, понравится, как знаменитый американский психоаналитик и психиатр Бруно Беттельгейм разложил сюжеты Золушки, Белоснежки и других популярных сказок с позиций психоанализа. Вы удивитесь, но чего там только нет: от сепарационной тревоги до Эдипова конфликта.