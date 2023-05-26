На выход: три маршрута на уикенд от Дениса Хваткова

Герои тоже отдыхают! «Собака.ru» завела досуг-опрос главных действующих лиц города, чтобы узнать их секретные рецепты приготовления такого редкого деликатеса, как свободное время. Специально для тех, кто не любит ворошить афиши — маршрут выходного дня от основателя SECTA.

«Вечером пятницы я бы поехал на Проран, снял там домик и остался бы на все выходные — именно так я и сделал на прошлой неделе. Затарился бы на «Дне», переправился и уже через 5 минут чиллил. Турбазу на Проране я вижу из окна своей квартиры: там красиво и ухоженно, это спокойный отдых без ненужной аудитории. Но я так не сделаю, потому что через пару часов у меня диджей-сет на крыше «Станкозавода».

А в субботу я пойду на «Продленку», которая будет проходить в «Амбаре». Это действительно важное событие: в Поволжье еще ни разу не было такого, чтобы на фудкорте кто-то раздавал рэп. Тем более, что они привозят White Punk — одну из ключевых личностей на российской хип-хоп сцене. Для меня вообще важно, чтобы вечеринка трансформировала площадку и делала для своей аудитории mindfuck — этого принципа я придерживаюсь в SECTA. И вижу, что «Продленка» тоже раздвигает границы. Договариваться с нетипичными самарскими площадками — сложно, и я рад, что у команды «Продленки» это получилось.

Сам я не попаду, но однозначно советую тем, кто не поедет в «Амбар» в субботу вечером, зайти в «Куйбышев». Там пройдет drum’n’base вечеринка — это жанр, которые мои друзья пытаются поднять с колен уже второй год, а я всячески стараюсь им помочь. Привозят классного гостя Dj Pooh — это «драмлегенда», который когда-то играл в «Звезде», «Айсберге», «Ауре», делал «Рейв-арену» в «МТЛ Арене». Вечеринка для тех, кто любит, чтобы у них олдскулы сводило».