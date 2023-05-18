«Продленка» для взрослых: «Амбар» приглашает на ночную дискотеку на фудкорте

Создатели одной из самых популярных вечеринок региона исполняют детскую мечту любого тусовщика: оказаться в закрытом торговом центре и танцевать до рассвета.

«Продленка» выходит из баров на фудкорты: 27 мая ради ночной тусовки «закроют» торговый центр «Амбар», а хедлайнером ночи заявлен известный рэпер и хип-хоп продюсер White Punk.

Специально для «Собака.ru» организатор «Продленки» Антон Веганов ответил на несколько вопросов.

Какие эмоции испытывает организатор такого масштабного для Поволжья движа?

Я безумно рад и благодарен всем, кто принимает участие в этом мероприятии, мне кажется, это большой шаг для «Продленки» и для всей Самары. Отдельно хочется сказать спасибо команде «Амбара» и руководителю отдела продвижения Юлии за доверие и шанс организовать такую тусовку.

Кого вы ждете на этой «Продленке» — коллаб с «Амбаром» подразумевает расширение аудитории?

Мы ждем аудиторию разного возраста, но обязательно от 18 лет. Конечно, люди придут разные: кто был на Продленке раньше и кто первый раз про нее услышал. Ждем посетителей «Амбара», чтобы они посмотрели на торговый комплекс с другой, «ночной» стороны.

Почему именно White Punk?

Мы всегда возим классных артистов, соответствующих нашей тематике и идее. White Punk не исключение — человек-легенда, мультиплатиновый продюсер и большой артист.

Чем организаторы «Продленки» собираются удивлять, кроме самой локации?

Ночью в «Амбар» будут ходить бесплатные автобусы, которые мы специально арендовали под вечеринку. На самой тусе будут работать ночной маркет с магазинчиками, VIP-зона для гостей на втором этаже фудкорта и все рестораны фудкорта, даже такие, как KFC и «Вкусно и точка». А еще мы приготовили несколько сюрпризов, о которых пока не можем рассказать.



