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Выше только небо: самарские альпинисты завоевали золото на Камчатке

Наши спортсмены продолжают покорять вершины (и на этот раз — в буквальном смысле!) — на Камчатке в рамках Кубка России по скайраннингу

С «небесным бегом» (дословный перевод вида спорта!) альпинисты справились на ура! Об этом говорит солидный улов медалей: Елена Петрова (лауреат премии «ТОП50. Люди, которые меняют город»!) оформила золотой дубль, спортсменка финишировала в дисциплинах «гонка» и «вертикальный километр». Юрий Исмаилов поддержал триумф, завоевав золото также в двух дисциплинах, Сергей Лаптев пополнил копилку сборной сразу двумя серебряными наградами, а Дмитрий Саранцев финишировал четвертым и пятым. 

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Евгений Марков

Фото:
Кубка России по скайраннингу, лауреат премии «ТОП50. Люди, которые меняют город»

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