Регина Петрова: «Стретчинг – это как терапия и умение расслабиться, отвлечься от ежедневных забот и почувствовать свое тело»

Тренер по стретчингу Регина Петрова рассказала, как стретчинг может помочь – без опасности для здоровья! – полюбить свое тело, изменить жизнь к лучшему и что для этого нужно. Спойлер: хватит желания и коврика!

Можете поделиться главным козырем своей профессии: как ваша работа помогает человеку стать лучше?

Для меня любовь и растяжка – это синонимы. Стретчинг – это как терапия и умение расслабиться, отвлечься от ежедневных забот и почувствовать свое тело. Приятно наблюдать, как после наших занятий меняется жизнь женщин и мужчин, которые приходят ко мне в студию. И все, что нужно для того, чтобы начались эти изменения, – это желание, ковриком я обеспечу!

Почему отправляться в путешествие к здоровому телу лучше в компании опытного сопровождающего – врача, инструктора или тренера?

Потому что человеку нужен человек! И я бы посоветовала искать того, кто станет не только инструктором, но и единомышленником.

С чего вы начинаете свою работу – есть ли какой-то обязательный для всех «нулевой» уровень?

Для меня главная цель в составлении программы тренировки – это проработка всего тела и запуск кровообращения по всему организму, что помогает добиться чувства легкости в спине и походке. А своей изюминкой считаю свой уникальный подход к организации процесса.

Что в вашей работе помогает вам чувствовать себя счастливым человеком?

Слова благодарности, которые наполняют меня новыми силами.

Текст: Денис Либстер

Фото: Анастасия Пудинова