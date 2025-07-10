Регина Петрова: «Стретчинг – это как терапия и умение расслабиться, отвлечься от ежедневных забот и почувствовать свое тело»

Тренер по стретчингу Регина Петрова рассказала, как стретчинг может помочь – без опасности для здоровья! – полюбить свое тело, изменить жизнь к лучшему и что для этого нужно. Спойлер: хватит желания и коврика!
Можете поделиться главным козырем своей профессии: как ваша работа помогает человеку стать лучше?
Для меня любовь и растяжка – это синонимы. Стретчинг – это как терапия и умение расслабиться, отвлечься от ежедневных забот и почувствовать свое тело. Приятно наблюдать, как после наших занятий меняется жизнь женщин и мужчин, которые приходят ко мне в студию. И все, что нужно для того, чтобы начались эти изменения, – это желание, ковриком я обеспечу!
Почему отправляться в путешествие к здоровому телу лучше в компании опытного сопровождающего – врача, инструктора или тренера?
Потому что человеку нужен человек! И я бы посоветовала искать того, кто станет не только инструктором, но и единомышленником.
С чего вы начинаете свою работу – есть ли какой-то обязательный для всех «нулевой» уровень?
Для меня главная цель в составлении программы тренировки – это проработка всего тела и запуск кровообращения по всему организму, что помогает добиться чувства легкости в спине и походке. А своей изюминкой считаю свой уникальный подход к организации процесса.
Что в вашей работе помогает вам чувствовать себя счастливым человеком?
Слова благодарности, которые наполняют меня новыми силами.
Текст: Денис Либстер
Фото: Анастасия Пудинова
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