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Виталий Лопатин: «ЗОЖ, может, и не спасет от всех болезней, но на долголетие и красоту, как внутреннюю, так и внешнюю, влияет очень положительно»

С чего начинается путь к здоровому телу? Как определить свой нулевой уровень? Какие ЗОЖ-мифы отличаются особой живучестью? Отвечает Основатель студии функционального тренинга А45 и специалист по функциональному тренингу Виталий Лопатин

С чего вы начинаете свою работу – есть ли какой-то обязательный для всех «нулевой» уровень?

Свой «начальный» этап есть у каждого, кто приходит в студию. Перед тем, как начнутся тренировки, у меня должна быть информация о самочувствии, спортивном опыте, травмах, противопоказаниях, целях и текущей форме человека. А любая тренировка начинается с аналитики: прохождения базового комплекса разминки в пульсометре с прямой трансляцией сердечного ритма. Это нужно, чтобы понять, с какой интенсивностью можно работать – не всегда нужно следовать намеченной программе, потому что здоровье важнее.

Можно ли считать ЗОЖ панацеей от всех болезней?

Любые физические нагрузки приносят пользу организму, с какой стороны ни посмотри. Это занятие словно создано для нас эволюцией: организм начинает вырабатывать большое количество необходимых ему соединений для омоложения и обновления клеток, нервная система приходит в спокойное состояние и выделяются гормоны удовольствия и счастья. Во время тренировки человек приводит свое мышление в порядок, а порой может даже прийти к каким-то важным для себя умозаключениям. Разве это не чудо, что после того, как мы тратим энергию на тренировки, организм в ответ начинает вырабатывать ее в два раза больше? Поэтому ЗОЖ, может, и не спасет от всех болезней, но на долголетие и красоту, как внутреннюю, так и внешнюю, влияет очень положительно. Поэтому всякий раз, когда мне удается помочь человеку полюбить физические нагрузки и открыть перед ним новый мир, я в восторге.

С какими мифами и фейками о вашей сфере вы уже устали бороться?

Их так много, что даже не знаю, о каком рассказать! Взять, например, тезис «Чем усерднее ты тренируешься, тем быстрее придешь к результату»: на самом деле все совсем не так! Тренировочный процесс – игра вдолгую, и результат напрямую зависит от исходных данных и подготовки человека. Или такое утверждение: «Диета приведет вас к быстрому результату!» Не приведет, конечно. А если и приведет, то не закрепит. Экстренное голодание просто истощит запасы организма, после чего вы, может, и сбросите пару килограммов, но организм быстро «отыграется» и наберет вдвое больше. Потому что работа над собой – это не бег на короткие дистанции, а долгий путь, в котором не обойтись без дисциплины.

Текст: Денис Либстер

Фото: Анастасия Пудинова

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Материал из номера:
ЗОЖ

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