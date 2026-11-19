На нашей улице настоящий праздник: промогруппа B4 отмечает второй день рождения, а в клубе LOT стартует серия электронных событий ALTER. За ивент будет отвечать мощный тандем лауреатов премии «ТОП 50. Люди, которые меняют город» — команды Code Station и B4.

В эту пятничную ночь (стартуем ровно в 10 вечера!) задействуем сразу два танцпола: на «Мэйне» прогремит плотное техно, а на «Медиуме» будет править более медленный и гипнотичный грув.

Главный хедлайнер вечера — Raumtester, диджей, продюсер и промоутер с международным бэкграундом. В его гастрольной карте — клубы Берлина, Мюнхена, Парижа и Вены, а за плечами — сеты на площадках Arma17, Popoff Kitchen, Resonance Moscow и System108.

Компанию хедлайнеру составит специальный гость из Санкт-Петербурга, а также локальные резиденты: Mad1killa, Valinevich, Feso, Texture, Raul, Timerbai и Cuecue.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Маргарита Михайлова