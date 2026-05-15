Рейвим культурно: что еще готовит «Дом 77» на «Ночь музеев»

Кажется, мы все-таки не договорили про «Ночь музеев» в «Доме 77» — после выставок, медиаарта и перформансов начнется еще одна важная часть программы. Та самая, когда случайно заходишь «ненадолго», а выходишь уже под утро.

Ночная программа пройдет в «Вечно молодом». Откроют ее сетом valinevich и sergey pfpf. Следом за пульт встанет DJ Hot Wife – резидент «Шизича» и музыкальный селектор, который миксует этническую перкуссию, органическое звучание, эмбиент, джаз, экспериментальную электронику, минимал и техно (готовы заценить!). Дальше эстафету подхватит Lola Femm, а завершит музыкальное путешествие Dina.

Стартуют 16 мая в шесть вечера. Танцуют — до утра.