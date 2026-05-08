Общие частоты и ночной рейв: что готовит «Дом 77» на «Ночь музеев»

Сигнализируем: «Дом 77» превратится в огромную карту совпадений и творческих пересечений 16 мая. Тема «Ночи музеев» здесь – «Общие частоты» – про внутренний отклик и моменты, когда разные люди неожиданно оказываются на одной волне.

Команда кластера подготовит медиаинсталляции, лазерную проекцию, мэппинг и аудиовизуальные лайвы. На летнике покажут большой проект от ELEMENTS с международными авторами, а внутри – организуют выставку «Седьмой сон» от сообщества нейрохудожников «Березовый промпт», а также «Родное» от резидентов «Дома 77» и «Край» от «Галереи 419» (все про локальное искусство!).

Музыкальная часть тоже звучит многообещающе: дарк-фолк дуэт sylva, хор AETERNITAS, ночная программа в «Вечно молодом» и сеты до рассвета. А еще – открытые студии резидентов, тату, роспись посуды, настолки, лекции о самарских модерне и айдентике, парфюмерные интерактивы и гастроспешлы. Стартуют в шесть вечера, заканчивают в четыре утра.

Пока мы готовимся ловить вайб «Ночи музеев», международные художники, работы которых можно будет увидеть в «Доме 77», уже настроились на нужную волну. Эксклюзивно для Собака.ru они рассказали о себе – знакомьтесь!