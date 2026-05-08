Общие частоты и ночной рейв: что готовит «Дом 77» на «Ночь музеев»

Сигнализируем: «Дом 77» превратится в огромную карту совпадений и творческих пересечений 16 мая. Тема «Ночи музеев» здесь – «Общие частоты» – про внутренний отклик и моменты, когда разные люди неожиданно оказываются на одной волне.
Команда кластера подготовит медиаинсталляции, лазерную проекцию, мэппинг и аудиовизуальные лайвы. На летнике покажут большой проект от ELEMENTS с международными авторами, а внутри – организуют выставку «Седьмой сон» от сообщества нейрохудожников «Березовый промпт», а также «Родное» от резидентов «Дома 77» и «Край» от «Галереи 419» (все про локальное искусство!).
Музыкальная часть тоже звучит многообещающе: дарк-фолк дуэт sylva, хор AETERNITAS, ночная программа в «Вечно молодом» и сеты до рассвета. А еще – открытые студии резидентов, тату, роспись посуды, настолки, лекции о самарских модерне и айдентике, парфюмерные интерактивы и гастроспешлы. Стартуют в шесть вечера, заканчивают в четыре утра.
Пока мы готовимся ловить вайб «Ночи музеев», международные художники, работы которых можно будет увидеть в «Доме 77», уже настроились на нужную волну. Эксклюзивно для Собака.ru они рассказали о себе – знакомьтесь!
Hayk Zakoyan, Армения
Я медиахудожник, виджей и музыкант из Еревана – работаю на пересечении технологий, природных явлений и звука. Использую собственные алгоритмы и искусственный интеллект для создания иммерсивных и постоянно эволюционирующих визуальных нарративов.
Мой путь в цифровом искусстве начался с театрального светового дизайна. После – перешел в сферу новых медиа, самостоятельно освоил TouchDesigner, чтобы реализовать сложную и ответственную инсталляцию с фонтаном в условиях жестких сроков. Опираясь на свой опыт гитариста и музыканта, создаю визуальные образы, органично синхронизированные со звуком через природные цветовые палитры и строгие серые оттенки. Так устанавливаю эмоциональную связь со зрителем.
Сотрудничал в формате лайв-визуалов с всемирно известными артистами Anyma, Solomun, Max Cooper и Eric Prydz. Также участвовал в таких крупных событиях, как Afterlife Festival, Cinema Mystica и Miami Art Basel.
DeRe, США
Создаю космическую среду, в которой существа растворяются, разделяются и переходят в состояние памяти и пустоты. В своей последней серии – The Becomings – исследую материю и формы жизни, созданные гибридными механическими и органическими системами. Эти работы обращаются к внутренним состояниям трансформации через темноту. В них форма непрерывно разрушается, собирается заново и переопределяется.
Каждое мое произведение становится фрагментом извлечения скрытого, где материя ведет себя как мысль, а технологии обретают ощущение живого. Это не столько мир, сколько состояние постоянного преобразования.
Saeko Ehara, Shuta Yasukochi, Япония
Вместе работаем над творческими проектами, вдохновленными своими выступлениями на аудиовизуальных ивентах с 2021 года. Саэко использует искусственный интеллект и генеративное искусство для создания видеоработ с чувством восторга, которое она испытывала в детстве. Произведения отличаются эффектами Kirakira («сияние», «мерцание»), завораживающими зрителя.
А Сюта объединяет обработанную гитару, модульные синтезаторы, кассетные магнитофоны, музыкальные шкатулки, полевые записи и другие элементы для создания эмбиент-музыки. Работы известны тонкой и погружающей пространственной выразительностью.
Мы участвовали в выставках по всему миру, в том числе в Австралии, ОАЭ, Саудовской Аравии, во Франции и, конечно же, в родной Японии.
Cape Sante Studio, Италия
Мы (Андреа Майоли и Леандро Суммо) исследуем пространство на стыке искусства и науки. Работаем с иммерсивными инсталляциями, видеоартом и интерактивными средами. Изучаем, как между собой взаимодействуют свет, звук и архитектура.
Для нас любое место может превратиться в цифровой собор – пространство, где зритель становится частью происходящего, а опыт невозможно отделить от среды вокруг. Особенно интересует диалог с исторической памятью. Любим соединять наследие прошлого с современными технологиями, превращая архитектуру, например, Археологический парк Помпей или Кастель-дель-Монте и Палаццо Веккьо во Флоренции – в живой, чувствующий организм.
Видение формировалось через международные проекты – от Tomorrowland и Petra Light Festival до Fête des Lumières в Лионе и будущих работ для Expo 2025 в Осаке. Но в центре всего по-прежнему остается одно: желание переосмыслить пространство так, чтобы оно начинало звучать по-новому.
Текст: Артем Элекин
Фото: Архивы пресс-служб
