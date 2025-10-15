Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
Музыка

Поделиться:

Песни с берегов Волги: Юлия Землянская делится любимыми треками самарских коллег

Как разбавить серость осени? Разумеется, яркими и самобытными песнями локальных исполнителей. Слушаем – и добавляем в самое сердце! – четыре трека в жанрах атмосферного инди, мелодичного джаза и вечной классики из плейлиста участницы группы «Джульетта любит лето» Юлии Землянской.

Zen city – «Прокси»

Zen city – проект гитариста Михаила Славина. Сама являюсь фанаткой его творчества и хожу почти на все концерты. Многие песни знаю наизусть. Главная особенность его музыки – это исключительная мелодичность, очень глубокие тексты и запоминаемость мотива. Прокси – одна из моих любимых последних песен у Zen city, в которой минимальными средствами достигается максимальная концентрация смысла. Все в ней так, как есть на самом деле. 

Dissymmetrium – Fake Fuga

Dissymmetrium – молодой проект талантливых самарских музыкантов. Совсем недавно у них вышла инструментальная композиция Fake Fuga, которая мне очень понравилась. Сложная многочастная форма: на стыке классики и джаза. Настоящий качественный фьюжн! Автор трека – мой коллега, гитарист Дмитрий Хорошайло. Фундаментальная работа. Горжусь тем, что наши музыканты могут создавать такое! 

Фефа – «Она»

Этим летом мы с дочкой посетили программу шоукейсов на «ВолгаФесте», где наблюдали за выступлением автора-исполнителя Фефы. Ее музыка, общение со зрителями, теплый солнечный денек, Волга и пляж – все это сделало концерт очень душевным и запоминающимся. Когда Фефа исполняла песню «Она», я сидела на песке, погрузившись в образы из солнечного детства, и с сожалением понимала, что мне уже никогда не написать композицию, где была бы такая же удивительная легкость.

Эйнар/«Джульетта любит лето» – «Дверь из камня»

Не могла не включить в подборку нашу новую песню «Дверь из камня», созданную в сотрудничестве с тольяттинским гитаристом Эйнаром Аглетдиновым. Мы знакомы с ним два года и давно подумывали о сотрудничестве. И вот наконец в этом году выпустили совместный трек «Дверь из камня». Эйнар написал музыку, а мы с Катей Нестеровой из нашей группы «Джульетта любит лето» дополнили ее стихами, вокальной и фортепианной партиями. Эта песня словно из вселенной Уолта Диснея – вот только история, о которой в ней поется, заканчивается как в обычной жизни, а не как в диснеевском мультике.

Текст: Екатерина Узилова 
Фото: Иван Лобанов

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: