Как создать настроение на всю осень? Отвечает Екатерина Нестерова!

Сооснователь проекта «Джульетта любит лето»

«С самого начала «Дверь из камня» была инструментальной гитарной композицией Эйнара Аглетдинова. Он прислал ее мне со словами «Может быть, ты захочешь записать фортепианную партию?» Я послушала запись и вдруг решила напеть на нее свое стихотворение: неожиданно они совпали по форме, аранжировке и настроению. Так у нас получилась трепетная история девушки об ожидании любви и первом разочаровании в ней. Еще одним волшебным совпадением стала обложка для релиза: мы написали художнице Анне Афанасьевой, и она тут же прислала одну из своих недавних линогравюр, которая идеально точно отражает сюжет песни. Несколько человек, которые услышали «Дверь из камня» до релиза, как один сказали – напоминает мультфильмы Disney, что-то из Моаны. Очень приятно это слышать, потому что музыку для Моаны написала мой кумир – прекрасная Emily Bear. Она, кстати, получила за эту музыку «Грэмми»! Надеюсь, что наш релиз тоже заметят и полюбят».