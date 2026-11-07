Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Что скрывает Волга: в Самаре состоится премьера триллера «КВОК» киностудии Modjo Films

Нам (и вам!) волжским особенно понравится: 13 ноября в кинотеатре «Художественный» состоится премьера триллера «КВОК» киностудии Modjo Films плюс встреча с Антоном Долгановым!

Кстати, недавно фильм отправился в фестивальное путешествие: на Ural Shorts он получил награды за лучший фильм, лучших актера и оператора, а также был представлен на других российских и международных фестивалях.

В центре истории — водолаз Антон, который приезжает обследовать Волгу после исчезновения рыбака. В деревне он узнает легенду о гигантском соме, скрывающемся в мутной глубине, и каждое погружение становится все опаснее. 

Съемки проходили в селе Винновка, а главные роли исполнили актер Григорий Чабан и актриса СамАрта Ольга Ламинская. «КВОК» вырос из волжских преданий и, по словам Долганова, может стать основой для полнометражного фильма (спойлер: сценарий уже пишут!). 

Предвкушаем, смотря трейлер, и готовимся к пятничному показу! А подробнее о съемках фильма читаем в нашем материале.

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-службы

Фото:
«Художественный», премьера , материале

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: