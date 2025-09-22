Объективно под водой: Антон Долганов о съемках волжского триллера «КВОК»

«КВОК» – что скрывается за этим названием? И причем тут ловля сома?

Квок – это старинное приспособление, с помощью которого на Волге ловят сома. Звук от удара по воде будто зовет его из глубины. Для нас это стало метафорой – зова из неизвестного, таинственного. В фильме квок – не просто инструмент рыбака, а символ, связывающий человека и стихию, жизнь и смерть.

Съемки проходили не только на воде, но и под ней: как это было? Что было тяжелее всего реализовать?

Самое уникальное в этом фильме – подводные съемки. Это целый отдельный мир. Техника, актеры, команда – все работали в экстремальных условиях, где любая ошибка стоила очень дорого. Тяжелее всего было добиться здесь художественного кадра: свет, действия актера, движение камеры – все должно было совпасть идеально. С нами работала группа из четырех профессиональных водолазов. Мы осознанно шли на это испытание – оно дало фильму желанную глубину – без подделок и прикрас.