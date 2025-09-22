Объективно под водой: Антон Долганов о съемках волжского триллера «КВОК»

Погружаемся в волжские тайны: киностудия Modjo Films завершила съемки короткометражного триллера «КВОК». Собака.ru нырнула в закулисье кино-криэйта и обсудила эксклюзивные моменты с режиссером Антоном Долгановым. Как выглядит подводный продакшн? Почему сом и мистика – связаны? И какие эксклюзивные спойлеры живут на дне реки? Эксклюзивно – для Собака.ru.
«КВОК» – что скрывается за этим названием? И причем тут ловля сома?
Квок – это старинное приспособление, с помощью которого на Волге ловят сома. Звук от удара по воде будто зовет его из глубины. Для нас это стало метафорой – зова из неизвестного, таинственного. В фильме квок – не просто инструмент рыбака, а символ, связывающий человека и стихию, жизнь и смерть.
Съемки проходили не только на воде, но и под ней: как это было? Что было тяжелее всего реализовать?
Самое уникальное в этом фильме – подводные съемки. Это целый отдельный мир. Техника, актеры, команда – все работали в экстремальных условиях, где любая ошибка стоила очень дорого. Тяжелее всего было добиться здесь художественного кадра: свет, действия актера, движение камеры – все должно было совпасть идеально. С нами работала группа из четырех профессиональных водолазов. Мы осознанно шли на это испытание – оно дало фильму желанную глубину – без подделок и прикрас.
Съемки триллера в Самаре: как выглядел самый запоминающийся момент?
Что на съемке я точно не забуду – первое погружение Григория Чабана (прим.ред. актер, сыгравший главного неро) под воду. Экспириенс не просто первый, а экстремальный: актера консультировали профессиональные водолазы. Как режиссера меня волновало, как это будет выглядеть и получится ли все провернуть. Потому что довольно сложно погружаться под воду с настоящим водолазным снаряжением, с утяжелением. Особенно сложно дышать под водой, если ты никогда этого не делал. И было приятно, когда у Григория все начало получаться: где-то он даже специально сам просил дублей и хотел сделать более сложные кадры. Он вошел в этот образ максимально и органично вписался в подводный мир – был как рыба в воде.
Ты не раскрываешь детали сюжета, но можешь рассказать часть тайны: почему был выбран именно жанр триллера?
Триллер позволяет передать ту атмосферу тревоги и тайны, которую я вместе со сценаристом хотел вложить. Волга – величественная, но и пугающая река. В Самаре много легенд, связанных с исчезновениями, с подводными глубинами. Триллер стал естественным языком для того, чтобы рассказать историю, в которой реальность и миф переплетаются, а зритель сам решает, где правда, а где тьма человеческого воображения. Решение же можно принять в начале следующего года – когда будут первые показы!
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Андрей Сапрыкин
Комментарии (0)