Наш-то в телевизоре! Ищем Дмитрия Колчина в новом сезоне комедийного сериала «Афоня» на телеканале «ТНТ»

Актер Дмитрий Колчин (лауреат премии 2025 года «ТОП-50. Люди, которые меняют город»!) снялся в новом сезоне комедийного сериала «Афоня» — истории о сварливом домовом, его друге-пенсионере Семеныче и реально существующем (или нет?) потустороннем мире.

По этому случаю вспоминаем наше эпохальное интервью, в котором Дмитрий Колчин выступил в роли расследователя из сериала «Настоящий детектив». А в новом амплуа Гены Маркелова ищем актера на телеканале «ТНТ» (кстати, первая серия уже вышла!).