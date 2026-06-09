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Кино и сериалы

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Наш-то в телевизоре! Ищем Дмитрия Колчина в новом сезоне комедийного сериала «Афоня» на телеканале «ТНТ»

Актер Дмитрий Колчин (лауреат премии 2025 года «ТОП-50. Люди, которые меняют город»!) снялся в новом сезоне комедийного сериала «Афоня» — истории о сварливом домовом, его друге-пенсионере Семеныче и реально существующем (или нет?) потустороннем мире.

По этому случаю вспоминаем наше эпохальное интервью, в котором Дмитрий Колчин выступил в роли расследователя из сериала «Настоящий детектив». А в новом амплуа Гены Маркелова ищем актера на телеканале «ТНТ» (кстати, первая серия уже вышла!).  

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб, телеканал «ТНТ»

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