Дмитрий Колчин:«У меня нет любимых режиссеров и жанров, но я больше люблю выдуманные истории – для меня кино все равно сказка»

Что привело тебя на сцену?

Сцену я ненавижу, боюсь и терпеть не могу. Просто перебарывать гигантское количество собственных комплексов, связанных с моей внешностью, весом, какими-то огрехами в образовании, воспитании и так далее, доступными инструментами было очень сложно. Сцена — инструмент более универсальный, но к ней мало кто приходит осознанно: в основном туда идут те, кому этого хочется. Самодеятельность сама по себе мне всегда была в кайф: я любил ее в разных проявлениях. К тому же для меня была очень важна тусовка, которой у меня не было, но в которую мне всегда хотелось. И со школьных времен эта тусовка не сильно изменилась: до сих пор дружу с теми, с кем я занимался в Кировском центре внешкольной работы, а со своей женой я познакомился еще в лагере, когда она была школьницей, а я – вожатым. А КВН был единственной формой самовыражения, которую я в какой-то момент мог себе позволить. Хотя играть я с самого начала не планировал – думал, что буду придумывать что-нибудь и стоять за кулисами. Но аппетит пришел во время еды! Появились спонсоры, получилось организовать команду, начались гастроли, пришла узнаваемость, а потом я стал редактором, продюсером и сценаристом этой огромной машины, и начался КВН, который я хотел. Если раньше был КВН для всех, а этот начался для себя. Вот эти шесть лет, которые я работал редактором, наверное, для меня были эмоционально ярче и интереснее, чем те, которые были до. Хотя первые эмоции всегда яркие, такие сильные.

Можно ли поставить знак равенства между Дмитрием Колчиным и его героем из КВН – тем суровым деловитым мужичком, который покорил жюри Высшей лиги?

Нет, конечно! Это же прикол. Он родился, развился и в какой-то степени постарел, а я вот живу дальше. Это была просто еще одна жизнь внутри моей жизненной вселенной. Да я в принципе не такой человек! Я очень жесткий и требовательный в плане работы, потому что очень ленив и предпочитаю лучше один раз сделаю все хорошо, чем буду десять раз переделывать. Для меня это очень важно. А у этого персонажа все было наоборот: плевать он хотел на какие-то там подготовки. Так что мне просто надо было зеркалить то, что у меня не получается, а оно получалось идеально.

Это правда, что самые грустные люди на планете – это клоуны?

Наверное, соглашусь. Но это же не про грусть – это про одиночество, это про внутренний конфликт и драму, которую ты каждый день переживаешь, когда заставляешь людей смеяться. Наверное, клоуны – самые гениальные люди в этом смысле, потому что они способны вызывать у людей реакции глубокие и сильные, и совершенно не важно, веселые они или грустные. Я с большим уважением отношусь к чему-то подобному: никогда не буду говорить банальности в стиле «Жизнь одна, ребята, надо веселиться!» Может быть, это уже возраст сказывается, может, это началось после того, как я стал папой. В принципе тот, кто занимается – исполнительно, а не с продюсерской точки зрения – юмором, должен быть и грустным, и одиноким, и эмпатичным. Потому что иначе его не будет трогать ничего, а значит, и вас тоже не затронет. Получится ложь, фальшь и самообман.

Перефразируя пословицу про курицу и яйцо, что появилось в твоей жизни раньше: КВН или кино?

Кино у меня вообще не было на горизонте: я никогда не планировал им заниматься. У меня был этап, связанный с КВН – очень яркий и успешный этап. Но когда я эту книгу дочитал до конца и закрыл, просто стал думать, что я могу делать дальше, и отвел себе полгода на принятие решения. Вариантов было достаточно, но в какой-то момент получил предложение прийти на пробы для фильма «Новогодний переполох». Я подумал: а почему нет? С телевидением я знаком хорошо, в лифтах в Останкино с кем-то здоровался. Но кино – это особенный мир. Я никогда не был на съемочной площадке и не знал, что там происходит. Но пробы прошли успешно. И, отвечая на вопрос о мостике из КВН в кино, скажу так: продюсеры, которые снимали этот фильм, были из команды КВН «Махачкалинские бродяги», сценаристы были бывшими кавээнщиками, а с режиссером я тоже был знаком по работе в Клубе веселых и находчивых. Получается, над фильмом работали действующие и бывшие члены Клуба.