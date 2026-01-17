Как делать хорошее кино? Отвечает Егор Чичканов!

Предлагаем всем, кто хочет связать свое будущее с индустрией кино (и тем, кто уже связал с ней свое настоящее!), записать следующий вторник как «очень важный день»: 20 января самарский – как же приятно это писать! – сценарист и режиссер Егор Чичканов поделится секретами и тонкостями создания хорошего кино. Всех, кто хочет послушать лекцию создателя сериалов («И снова здравствуйте» и «Комбинация») и блокбастеров («Мажор в Дубае») ждут в пространстве «Цех» в половине седьмого вечера.

А всем, кто не сможет приехать на «Станкозавод», предлагаем перечитать интервью, в котором Егор поделился своими планами и философией.