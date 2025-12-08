Егор Чичканов: «Прямо сейчас я ощущаю атмосферу панк-рока, которой пропитана индустрия. Посмотрим, к чему это приведет»

«Кино – это же очень сложная производственная сфера: каждый раз собираешь маленький заводик, решаешь множество технических и организационных вопросов и вникаешь в разные бухгалтерские тонкости»

Лично я нисколько не сомневаюсь, что твою биографию уже сегодня можно использовать вместо книги «Как добиться успеха». Но интересно твое мнение: можно ли смело уже говорить о том, что вот самарский режиссер, продюсер и сценарист теперь представляет наш город в большой федеральной киноиндустрии?

Я не знаю, как там насчет представляет, но да, можно сказать, что я пробился в первый эшелон. С другой стороны, сложно говорить о представительстве Самары: в индустрии всем плевать, откуда я.

А приглашение поработать с франшизой «Мажора» – это для тебя что?

«Мажор» стал для меня вызовом: смогу ли я как режиссер снять блокбастер по чужому тексту? Просто после того, как я получил сценарий и попробовал его покрутить, чтобы понять, как в системе вращаются шестеренки, у меня почти по каждому циклу и решению героев возникли вопросы. Но изменить в тексте у меня ничего не получилось, поэтому я максимально переключился на юмор и экшн. Честно говоря, до начала работы был не очень знаком с франшизой и видел только первый сезон, когда сериал еще на Netflix заходил. Но, когда продюсер Даша Капля пришла с предложением снять фильм в Дубае, я согласился с условием: мы не будем снимать виды Дубая в Москве, а на самом деле поедем в Эмираты и сделаем международный размашистый боевик. Признаться, давно хотел сделать что-то в стиле последнего «Форсажа», в котором герои на машине в космос вылетают. В итоге мы сделали что-то, чего еще не делал никто, и немного вышли за рамки франшизы.

Давно хотел у тебя спросить: то, что ты сегодня снимаешь, это то, о чем ты мечтал? Или все – как принято во взрослой жизни – построено на компромиссах?

Компромиссы есть всегда. И будут, конечно. Кино – это же очень сложная производственная сфера: каждый раз собираешь маленький заводик, решаешь множество технических и организационных вопросов и вникаешь в разные бухгалтерские тонкости. Конечно, чем больше работаешь, тем лучше разбираешься во всех нюансах, но получается пока не все: где-то я повторяюсь, где-то у меня не самые удачные сцены, иногда не получается найти удачное решение. Но процесс идет. Я учусь, делая то, что мне нравится. И потом, знаешь, многие думают, что самое сложное – это съемки. Но это, скорее, самая стрессовая составляющая процесса. И самая веселая! А потом начинаются «битвы» с продюсерами, монтаж и дальнейший продакшн: вот там самое тяжкое. На этом этапе можно много потерять, так что приходится идти на компромиссы, и начинаются торги: хорошо, это мы уберем, но это давайте вернем и оставим. И это, пожалуй, главная причина, по которой я хочу попробовать сделать что-то, где только я буду это регулировать. Плюс, я же занимаюсь юмористическими штуками: у меня и экшн, и мелодрама через юмор. А у нас получается так, что решения о том, что смешно, а что не очень, принимает продюсер. В итоге мы часто теряем сюжетные линии, а кино становится более результативным – герои приходят к решению своих проблем без переживаний и размышлений. Злые критики обычно пишут: «Ха-ха, очередная дырка в сюжете». А у нас просто кусок фильма на монтаже вырезали, потому что «Это долго!»

А есть что-то из того, что сняли за последние два-три года, а ты посмотрел и сказал себе: «Жалко, что это сделал не я!»?

На определенном этапе я вдруг понял, что мне уже недостаточно, чтобы проект был успешным: хочется, чтобы он стал значимым. И вот листаешь иногда сценарий и видишь: это будет успешно и прикольно, да. Но как режиссеру мне это совсем неинтересно. Вот, например, читал недавно сценарий про отца, который вышел из тюрьмы и старается наладить отношения с дочерью: действительно хороший текст, хороший автор и так далее. Но я, когда читал, думал, насколько мне интересно снять фильм, в котором все будет понятно с самого начала? Важная ли это работа? С одной стороны, конечно: зритель увидит героев, с которыми встречается ежедневно. С другой: это как минимум четвертый проект, в котором герой выходит из тюрьмы. Много проектов, в которых герои – инвалиды. Это прекрасно с точки зрения социального импакта, но тоже не совсем моя тема. Пока я ищу то, что мне на самом деле хочется сделать, расскажу о проекте, который вызвал у меня зависть – это сериал «Между нами химия», который написала и сняла моя подруга Карина Чувикова. Там такое классное существование, так классно все смонтировано и так классно актерски придумано! За секунды в кадре сталкиваются радость, горе, драма и смех. И без каких-то манипуляций, просто свежо, классно и с офигенными персонажами. А если говорить о зарубежных хитах, я там почти всему завидую. Взять хотя бы «Разделение»: схожу с ума от этой концепции и мечтаю снять хотя бы одну серию для этого сериала. Но там просто другой уровень.

И тут я снова спрошу: насколько мы близки к этому другому уровню?

А я снова отвечу: мы давно впереди Европы, например. Качество наших фильмов и сериалов становится все выше, и речь не только о техническом качестве. Проблема – если это стоит считать проблемой – в другом: наши сюжеты не универсальные. Мы обращаемся к нашему внутреннему зрителю и обсуждаем с ним локальные темы. Условно говоря, «Горько» не будет «работать» на глобальный рынок – это не «Мальчишник в Вегасе», который во всем мире воспринимается одинаково. У нас слишком многое построено на аутентичности и узнаваемости. И это нормально. Комедия во всех странах так работает, и во всех странах локальное смешное всегда в национальных топах. А как переводить национальный колорит, когда каждая реплика отражает культурный пласт? Сложно. А глобального зрителя у нас нет, и на этом круг замыкается. И это один из ответов на вопрос, почему у нас нет жанровых работ или удачных драм, которые могли бы претендовать на условный «Оскар». Без учета этого, у нас крутая киноиндустрия. Когда говорят о Голливуде, часто забывают, что там снимают много очень разного кино, в том числе и плохого. Пропорция примерно такая: сняли тысячу фильмов, до кинотеатров дошло около пятидесяти, а вот хороших из них всего два-три. У нас все ровно точно так же! И законы рынка одни для всех: деньги зарабатывают самые массовые и «коммерческие» ленты. И получается так: когда один фильм собирает кассу, все начинают снимать похожее. Сейчас, например, со сказками так получится. Поэтому я уже начинаю волноваться, не устанут ли от них люди, когда мы с «Русланом и Людмилой» выйдем.