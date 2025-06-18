Вот такое кино! В кинотеатрах Самары начали показывать фильм «Ровесник»

Всем, кто не успел попасть на показ фильма «Ровесник» на прошлой неделе, приготовиться: сегодня картину начинают крутить в кинотеатрах города. Посмотреть мокьюментари про первый российский интернет-стартап можно в крупных сетевых кинотеатрах города.

Почему стоит идти? Во-первых, у фильма действительно захватывающий сюжет (обойдемся без спойлеров!), во-вторых, многие действия фильма снимались в Самаре, в-третьих, актерский состав – один сплошной краш. Больше ничего не скажем – это нужно видеть.