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Кино и сериалы

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Вот такое кино! В кинотеатрах Самары начали показывать фильм «Ровесник»

Всем, кто не успел попасть на показ фильма «Ровесник» на прошлой неделе, приготовиться: сегодня картину начинают крутить в кинотеатрах города. Посмотреть мокьюментари про первый российский интернет-стартап можно в крупных сетевых кинотеатрах города.

Почему стоит идти? Во-первых, у фильма действительно захватывающий сюжет (обойдемся без спойлеров!), во-вторых, многие действия фильма снимались в Самаре, в-третьих, актерский состав – один сплошной краш. Больше ничего не скажем – это нужно видеть.

Фото: Ксения Заболотных и Саша Штепо

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