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В главных ролях – Самара: город-курорт стал одной из локаций, где снимали фильм «Ровесник»

Город-курорт появляется в кинокартинах  редко – и мы считаем, что этому недоразумению должен прийти конец. Так посчитала и команда фильма «Ровесник» – мокьюментари про первый российский интернет-стартап: одним из съемочных городов в нем стала она – Самара.

Режиссер фильма и – что приятно – преданный фанат города на Волге Федр Кудрявцев рассказал Собака.ru, какие родные локации стоит искать в «Ровеснике» и что команду проекта удивило в самарцах больше всего. А теперь (!) внимание: первый показ пройдет уже завтра в «Художественном». 

Москва, Питер и – внезапно – Самара: как город на Волге появился в «Ровеснике»?

По сюжету мама главного героя, которую играет Анна Михалкова, родом из Самары. Также как и ряд героев из хроник 90-х, дедушка и бабушка Гриши. К ним, кстати, он и приезжает, когда его отчисляют из универа: ест пирожки, гоняет Заволгу и пытается забыться в самарских барах. Куда еще отправить героя, как не в главный центр гедонизма в России?

Другие варианты даже не рассматривали. Ну а как иначе, если продюсеры фильма Саша Штепо и Полина Васякина родом из этого города-курорта! 

Какие локации были задействованы?

Съемочной площадкой стал практически весь город: и его центр с улочками, и бары «Боря», «Вечно молодой» и «Ветерок», и Вилоновский спуск, и причал у пивзавода, и Студеный овраг с островом Птичий, и пляжи, и, конечно, сама Волга.

Всегда интересно, как самарцы реагируют на съемку фильмов.

Самарцы самые добродушные и открытые люди на свете. Мы тут даже нудистов нашли для одной из сцен, причем очень быстро, буквально за два часа! Единственно мое наблюдение: самарцы немного медленные. Но оно в целом и понятно. Куда летом торопиться, когда живешь на курорте?

Какая она – Самара для кино?

Да классная она! Хватит уже снимать кино в Питере и Москве! Приезжайте в Самару, тут любую натуру найдете: и европейскую, и историческую, и современную! А еще тут вкусное пенное.

Фото: Ксения Заболотных и Саша Штепо

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