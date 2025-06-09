Максим Палагнюк: «Все мое творчество – это какая-то бесконечная попытка убежать в мир, где нет этих скучных проблем»

После закрытого показа мистического триллера «Лихо» в «Художественном», режиссер фильма – а еще актер, телеведущий и фронтмен панк-фолк оркестра «Эффект Фассбендера» – Максим Палагнюк рассказал о работе над лентой и ее – международных! – перспективах.

Давай начнем с главного: кто ты? Музыкант, актер или режиссер? Это, кстати, разные персонажи или просто разные грани одного героя?

Наверное, прежде всего я – очень творческий человек. И эта моя творческая личность везде себя проявляет как-то по-особенному: где-то вылазит стихами, где-то музыкой, где-то актерством, а где-то режиссерством.

В целом у меня ко всему довольно творческий подход. И к попытке поделиться своими размышлениями тоже: я по первому образованию магистр философских наук, поэтому размышляю много. Или просто в себе ковыряюсь.

Как бы там ни было, я человек творческий, жить без творчества не могу, поэтому постоянно творю что-то, меняя роли: музыкант, актер, режиссер и так далее. Разные ли это персонажи? Ну, на самом деле, немного, да. Потому что на музыкальной сцене у меня конкретное амплуа, а когда ты актер, ты становишься пластилином в руках режиссера. А когда сам сажусь в режиссерское кресло, ощущаю себя скульптором, который отсекает лишнее, чтобы создать свое. Я, кстати, и стихи пишу: в последнее время мне нравится что-то такое сатирическое в стиле Губермана.

Что привело тебя в мир кинематографа? Или кто?

В мир кинематографа меня привело внутреннее желание визуализировать мир. Я с самого детства постоянно все визуализировал: слушал, например, музыку и в голове придумывал клипы. В театральный кружок опять же в школе ходил буквально с первого класса.

Честно говоря, анализирую сейчас свои ответы и понимаю, что на самом деле я всю жизнь пытаюсь убежать от реальности, потому что она – реальность – очень скучная, очень жестокая и очень суровая. И на самом деле все мое творчество — это какая-то бесконечная попытка убежать в какой-то мир, где нет этих скучных и ужасных проблем.

А, если нужна хронология, с 2007 года я работаю на телевидении, которое поначалу давало мне возможность реализовывать свои амбиции: и как актеру раскрываться, и как режиссеру. Но в 2018 году я понял, что мне категорически не хватает пространства, а телевидение все-таки не кино. Тогда я начал проходить курсы актерского мастерства, портфолио разрабатывать и делать первые шаги в индустрии.

Сейчас у меня уже есть какой-то пул ролей в сериалах на федеральных телеканалах, опыт и даже какое-то мастерство. Даже агент собственный появился в этом году! Очень надеюсь, что он поможет выйти на новый уровень.