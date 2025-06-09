Максим Палагнюк: «Все мое творчество – это какая-то бесконечная попытка убежать в мир, где нет этих скучных проблем»

После закрытого показа мистического триллера «Лихо» в «Художественном», режиссер фильма – а еще актер, телеведущий и фронтмен панк-фолк оркестра «Эффект Фассбендера» – Максим Палагнюк рассказал о работе над лентой и ее – международных! – перспективах.
Давай начнем с главного: кто ты? Музыкант, актер или режиссер? Это, кстати, разные персонажи или просто разные грани одного героя?
Наверное, прежде всего я – очень творческий человек. И эта моя творческая личность везде себя проявляет как-то по-особенному: где-то вылазит стихами, где-то музыкой, где-то актерством, а где-то режиссерством.
В целом у меня ко всему довольно творческий подход. И к попытке поделиться своими размышлениями тоже: я по первому образованию магистр философских наук, поэтому размышляю много. Или просто в себе ковыряюсь.
Как бы там ни было, я человек творческий, жить без творчества не могу, поэтому постоянно творю что-то, меняя роли: музыкант, актер, режиссер и так далее. Разные ли это персонажи? Ну, на самом деле, немного, да. Потому что на музыкальной сцене у меня конкретное амплуа, а когда ты актер, ты становишься пластилином в руках режиссера. А когда сам сажусь в режиссерское кресло, ощущаю себя скульптором, который отсекает лишнее, чтобы создать свое. Я, кстати, и стихи пишу: в последнее время мне нравится что-то такое сатирическое в стиле Губермана.
Что привело тебя в мир кинематографа? Или кто?
В мир кинематографа меня привело внутреннее желание визуализировать мир. Я с самого детства постоянно все визуализировал: слушал, например, музыку и в голове придумывал клипы. В театральный кружок опять же в школе ходил буквально с первого класса.
Честно говоря, анализирую сейчас свои ответы и понимаю, что на самом деле я всю жизнь пытаюсь убежать от реальности, потому что она – реальность – очень скучная, очень жестокая и очень суровая. И на самом деле все мое творчество — это какая-то бесконечная попытка убежать в какой-то мир, где нет этих скучных и ужасных проблем.
А, если нужна хронология, с 2007 года я работаю на телевидении, которое поначалу давало мне возможность реализовывать свои амбиции: и как актеру раскрываться, и как режиссеру. Но в 2018 году я понял, что мне категорически не хватает пространства, а телевидение все-таки не кино. Тогда я начал проходить курсы актерского мастерства, портфолио разрабатывать и делать первые шаги в индустрии.
Сейчас у меня уже есть какой-то пул ролей в сериалах на федеральных телеканалах, опыт и даже какое-то мастерство. Даже агент собственный появился в этом году! Очень надеюсь, что он поможет выйти на новый уровень.
Как режиссер Максим Палагнюк уживается на площадке с актером Максимом Палагнюком? И, кстати, в какой «шляпе» тебе комфортнее: в режиссерском кресле или в образе?
Идеально эти два парня уживаются, потому что самому с собой всегда легко договориться! Как режиссер я знаю, что мне нужно в кадре от себя, как от актера – не нужно прилагать лишних усилий, чтобы донести свои мысли. Вот когда работаю с другими актерами, там сложнее: не всегда получается точно и легко донести, что тебе нужно. И это процесс такой, проб и ошибок.
Но в режиссерском кресле вообще сидеть совсем не просто: ты отвечаешь головой за все! То есть вообще за все: актеров нужно доставить и накормить между сменами, с оператором выбрать локацию и так далее. Например, над фильмом «Лихо» работала команда из пятнадцати человек, и я был в ответе за каждого из них! И сам отрабатывал за тех, кого в команде не хватало, а это еще человек десять.
Но плюсы тоже есть: ты видишь, как воплощаются в кадре твои абстрактные идеи, а это самое настоящее волшебство. Актером мне проще: выходишь на площадку и решаешь конкретную задачу, не думая больше ни о чем. В общем, если бы у меня был выбор снять блокбастер с бюджетом в пятьдесят миллионов долларов или сыграть главную роль в этом блокбастере, я бы, не колеблясь, выбрал второе.
У каждого фильма есть своя история – с чего началась история работы «Лихо»? Вы с командой сняли фильм, показали его зрителям «Художественного», собрали порцию – заслуженную! – аплодисментов. А что будет дальше? И речь не столько про новые фильмы, сколько о судьбе этой короткометражки.
«Лихо» началось довольно прагматично: после показа моего предыдущего фильма «Солдат» на кинофестивале в Казани его организаторы поделились идеей создания альманаха из короткометражных ужастиков регионального разлива, который можно будет показать во всех кинотеатрах России. Этот разговор состоялся в 2021 году – с тех самых пор я начал думать, как попасть в проект.
Мне нужна идея для короткометражки: хотелось, чтобы это была какая-то мистика такая, фольклорная. Я открыл славянский бестиарий, полистал его – и леший, водяной и домовой кастинг не прошли. А вот Лихо – это прикольно! У него же даже описания, по сути, нет, оно может разные формы принимать, питается страхами и приносит беды. В общем, мне эта идея понравилась! И получилось так, что с альманахом у ребят не получилось, к сожалению, а у меня с фильмом все срослось: получилась оригинальная лента, которая начинается как мистический фольклорный триллер, а заканчивается научной фантастикой.
Это фильм о месте человека в этой жизни, наверное, немножечко о судьбе и о том, как люди пытаются ужиться с мыслью о том, что мир вокруг нас – это хаос, который мы пытаемся как-то упорядочить с помощью религии, науки и так далее.
Что дальше? Будут закрытые показы в Москве, на которых соберутся директора студий и коллеги-режиссеры, будем отправлять «Лихо» на международные фестивали, в том числе в Ливан, в Бейрут и в Британию. По сути, закончив работу над фильмом, мы перейдем к работе по его продвижению. И будем надеяться, что нас ждет успех: считаю, что по картинке и звуку «Лихо» – это лучший фильм, снятый в Самарской области, а по содержанию каждый свое находит. Но откровенно плохих отзывов я еще не читал.
Текст: Денис Либстер
Фото: Андрей Сапрыкин
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