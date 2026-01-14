Как писать интереснее и читать глубже? Отвечает Андрей Олех

В следующую пятницу 23 января в библиотеке №23 пройдет первое занятие в рамках авторского курса самарского писателя – и одного из авторов нашего роскошного праздничного дропа! – Андрея Олеха «Текст без имени». Первый сезон курса будет посвящен основам писательского мастерства, обсуждению шедевров мировой литературы и рукописей участников курса, чтобы каждый текст нашел свое имя.
Тема первой встречи – «Идеи и память». Это отличная возможность узнать, откуда берутся замыслы будущих шедевров, как великие писатели придумывали свои книги и какая из этих ментальных стратегий более эффективна.
Андрей Олех
писатель и создатель курса «Текст без имени»
У этого курса есть две глобальных цели: во-первых, хочется совместить литературное объединение и книжный клуб, создав место, где люди могут поделиться написанным и обсудить прочитанное. В первом сезоне «Текста без имени», который состоит из шести лекций/занятий, мы будем изучать основы писательского мастерства. Темы вроде бы общие и теоретические, но на конкретных примерах они смотрятся не так отстраненно и раскрывают литературу с новой стороны. А это важно и для тех, кто читает, и для тех, кто пишет сам.
Во-вторых, хочется хотя бы попытаться немного перенести культурный центр к окраинам. У Аллеи Славы, рядом с которой расположена библиотека, есть свое особое очарование. А как мы знаем из истории литературы, творчество часто расцветает в самых неожиданных местах!
