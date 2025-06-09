Алена Бриз: «Читатели устали от обезличенного контента»

Хорошие новости для всех, кто пишет в стол: сегодня написать свою книгу стало гораздо проще, чем лет десять-двадцать назад, и писательство перестало быть сферой для «избранных». Знали, что никто нам не поверит и собрали доказательства писателя, автора телеграм-канала «Алена Бриз про книги» и наставницы для начинающих писателей Алены Бриз, которая рассказала, как написать – и издать! – свою книгу и зачем это нужно.

Начну с хороших новостей: сегодня написать свою книгу стало гораздо проще, чем раньше! В распоряжении начинающих авторов множество доступных инструментов, включая искусственный интеллект, готовый стать советчиком, редактором и генератором идей, и платформ самиздата, которые помогут издать книгу в несколько кликов. Поэтому, если у вас накопилось много знаний в вашей профессиональной сфере или есть желание поделиться своим уникальным жизненным опытом, самое время начать работать над собственной книгой.

Один из самых распространенных страхов среди начинающих – боязнь критики. И это совсем не удивительно, потому что написать свою книгу – значит поделиться чем-то интимным, вынести это на всеобщее обозрение. А еще многих останавливает вопрос «Кому будет интересна моя книга, если я – обычный человек, а не эстрадный артист или известный психолог?» И зря! На самом деле читатели устали от обезличенного контента: возрос спрос на реальные истории и личный опыт «обычных людей, у которых получилось», ведь если у них получилось, то и у меня получится. Так что про известность и количество подписчиков переживать точно не стоит. А победить другие страхи я помогаю на своих консультациях.

Если вы решили ступить на путь писателя, готовьтесь к тому, что он не будет простым! Писать каждый день – это огромный труд, который нельзя обесценивать, поэтому нужно будет выработать писательскую дисциплину, которая поможет в работе: писать в одно и то же время дня, следовать ежедневному плану по количеству страниц и так далее.

А с чего начать? Первый шаг обычно самый сложный! Для начала нужно будет определиться с темой, ответив себе на вопрос, чем ваша книга будет полезна читателю и какую насущную проблему решит? Затем составить портрет вашего будущего читателя: где он живет, сколько ему лет и чем он занимается? И только после этого можно будет приступить к созданию черновика. Ну и, конечно, на своих консультациях я готова оказать поддержку на каждом этапе создания книги: от названия книги и написания черновика до редактуры и верстки текста, печати книги и первых продаж.

А зачем мне вообще своя книга? Отличный вопрос! Во-первых, это прекрасная возможность поделиться своим опытом – неважно, экспертным или жизненным. Например, одна из моих подопечных поделилась своим уникальным опытом эмиграции и адаптации в другой стране и рассказала, как устраивать детей в школу, получать новую профессию и находить друзей. Очень актуальная тема для нашего времени! Во-вторых, ваша книга может помочь получить признание близких, коллег и знакомых. И, наконец, книга может стать источником пассивного дохода и привлечь новую аудиторию. Все перечисленное – это только самые очевидные плюсы наличия своей книги: о других преимуществах писательства я расскажу на своих консультациях.

Текст: Денис Либстер

Фото: Яна Пашкова