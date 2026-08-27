Исследование времени и оптика экранов: команда SPACE13 gallery из Самары покажет междисциплинарный проект на Cosmoscow 2026

Продолжаем рассказывать о тех, кто представит Самару на Cosmoscow 2026 с 4 по 6 сентября! Команда SPACE13 gallery везет в столицу междисциплинарную экспозицию, исследующую время и грани восприятия реальности через графику, арт-объекты и живопись.

Кто будет представлять SPACE13 gallery?

Марина Нико: в спецпроекте «Идентификация» художница обращается к концепции цифрового экрана как главной оптической призмы современности.

Мария Стадник: художница готовит новую серию графических работ, посвященную индустриальной архитектуре.

Александр Филимонов: работая в жанре психогеографического «дрейфа», художник исследует городские окраины и выхватывает тривиальные предметы из повседневности.

Напомним, что на международной ярмарке современного искусства от Самары будет и стенд Галереи «Виктория» (но и это еще не все!).

Фото: Архивы пресс-службы