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Искусство

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Исследование времени и оптика экранов: команда SPACE13 gallery из Самары покажет междисциплинарный проект на Cosmoscow 2026

Продолжаем рассказывать о тех, кто представит Самару на Cosmoscow 2026 с 4 по 6 сентября! Команда SPACE13 gallery везет в столицу междисциплинарную экспозицию, исследующую время и грани восприятия реальности через графику, арт-объекты и живопись.

Кто будет представлять SPACE13 gallery? 

Марина Нико: в спецпроекте «Идентификация» художница обращается к концепции цифрового экрана как главной оптической призмы современности. 

Мария Стадник: художница готовит новую серию графических работ, посвященную индустриальной архитектуре. 

Александр Филимонов: работая в жанре психогеографического «дрейфа», художник исследует городские окраины и выхватывает тривиальные предметы из повседневности. 

Напомним, что на международной ярмарке современного искусства от Самары будет и стенд Галереи «Виктория» (но и это еще не все!). 

Фото: Архивы пресс-службы

Фото:
Cosmoscow 2026, SPACE13 gallery , Напомним

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