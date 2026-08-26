Кого везет «Виктория» на Cosmoscow 2026 и почему стенд самарской галереи нельзя пропустить

Самарский совриск в прайме! С 4 по 6 сентября в московском «Тимирязев Центре» пройдет Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow: и тут Галерея «Виктория» покажет стенд сразу двух локальных художников.

Кто в составе? Дина Богусонова привезет масштабную живопись про волжскую метафизику, детские каникулы на островах и ностальгию по уходящему лету, а Святослав Таранов покажет спецсерию Silk road, выполненную аэрозолью и промкраской на шелковых тканях.

Фото: Архивы пресс-служб