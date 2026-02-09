Воспоминания воспоминаний: Кирилл Гуров про открытие персональной выставки в зале лектория «ЗИМ Галереи»

Название «Незавершенная выставка» подсказывает, что она уже была показана где-то ранее. Если это так, то где и когда? И в чем же ее «незавершенность»?

Название можно интерпретировать по-разному. Возможно, эта выставка – этап, а в будущем станет проектом, который трансформируется в другие события или будет для меня новым направлением работы. Возможно, я буду работать с темой памяти (но не обещаю!). Незавершенной выставка как раз называется из-за незаконченной формы: в ее основе – семейные архивные фотографии, но они выставлены не как музейный экспонат. Также название подсказывает, что акт памяти непрерывен.

«Незавершенная выставка» станет продолжением, а скорее переосмыслением проекта «В поисках лубяной избушки». Эта выставка была показана в январе в московской галерее «Корней». Основа проекта – воспоминания о моем дедушке, который служил на первых атомных подводных лодках. Он видел аварии реактора, был свидетелем событий, которые могли бы привести к глобальной катастрофе. Эта выставка стала анализом воспоминания воспоминаний, поскольку я пересказывал и перепроживал те моменты, свидетелем которых был мой дедушка.

Меня с куратором Кириллом Ермолиным-Луговским заинтересовал факт того, что воспоминания пластичны и фрагментарны. Так появилась форма этой выставки – хаотичный текст в пространстве, который для каждого зрителя складывался в индивидуальный нарратив. Центральным образом этого проекта стали снимки из трех экспедиций в зимний лес: опираясь на символы пейзажа, я составлял записи воспоминаний. Зимний лес также является образом «блуждающей» памяти. В этой выставке еще и находились работы, которые были отражением неслучившейся катастрофы. Они появились из-за невозможности передачи ужаса этих событий.