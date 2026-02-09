Воспоминания воспоминаний: Кирилл Гуров про открытие персональной выставки в зале лектория «ЗИМ Галереи»

Отмечаем в календаре: 12 февраля, в семь вечера, встречаемся на открытии выставки художника Кирилла Гурова (лауреата премии «ТОП-50. Люди, которые меняют город»!) в зале лектория «ЗИМ Галереи». Собака.ru пришла к Кириллу с вопросами о смысле названия «Незавершенной выставки», идее и концепте проекта – по делу и без спойлеров (скоро сами все увидите!).
Название «Незавершенная выставка» подсказывает, что она уже была показана где-то ранее. Если это так, то где и когда? И в чем же ее «незавершенность»?
Название можно интерпретировать по-разному. Возможно, эта выставка – этап, а в будущем станет проектом, который трансформируется в другие события или будет для меня новым направлением работы. Возможно, я буду работать с темой памяти (но не обещаю!). Незавершенной выставка как раз называется из-за незаконченной формы: в ее основе – семейные архивные фотографии, но они выставлены не как музейный экспонат. Также название подсказывает, что акт памяти непрерывен.
«Незавершенная выставка» станет продолжением, а скорее переосмыслением проекта «В поисках лубяной избушки». Эта выставка была показана в январе в московской галерее «Корней». Основа проекта – воспоминания о моем дедушке, который служил на первых атомных подводных лодках. Он видел аварии реактора, был свидетелем событий, которые могли бы привести к глобальной катастрофе. Эта выставка стала анализом воспоминания воспоминаний, поскольку я пересказывал и перепроживал те моменты, свидетелем которых был мой дедушка.
Меня с куратором Кириллом Ермолиным-Луговским заинтересовал факт того, что воспоминания пластичны и фрагментарны. Так появилась форма этой выставки – хаотичный текст в пространстве, который для каждого зрителя складывался в индивидуальный нарратив. Центральным образом этого проекта стали снимки из трех экспедиций в зимний лес: опираясь на символы пейзажа, я составлял записи воспоминаний. Зимний лес также является образом «блуждающей» памяти. В этой выставке еще и находились работы, которые были отражением неслучившейся катастрофы. Они появились из-за невозможности передачи ужаса этих событий.
Мы уже говорили про выставку в нашем интервью к премии «ТОП-50. Люди, которые меняют город». Удалось ли реализовать проект так, как ты хотел этого полгода назад?
Как я хотел полгода назад, не удалось. Дело в том, что проект создавался целый год, и я постоянно его переделывал: редактировал текст, добавлял или убирал работы, думал над формой выставки. Я столкнулся с тем, что, когда работаешь с собственной памятью, ты всегда неудовлетворен результатом. Не потому, что что-то получилось плохо, а потому, что мы рефлексируем во время вспоминания. Тем самым мы всегда переконструируем память.
Работая долгое время с личными воспоминаниями, погружаешься в некий «психоделический» опыт, поскольку каждый день держишь в голове одни и те же фрагменты, невольно всегда их поддерживаешь, встречаясь с образами из реальной жизни. Думаю, что этот опыт в каком-то смысле и раскрывается в «Незавершенной выставке».
Что будет представлено на выставке?
Будут работы из первого проекта, а «Незавершенная выставка» станет неким систематизирующим слоем в многослойности, пластичности и фрагментарности «В поисках лубяной избушки».
