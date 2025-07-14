Катерина Чернышова: «Для того, чтобы понять наши выставки, не нужно изучать искусство. Достаточно просто быть собой – честным и искренним»

«Нам важны любые эмоции – главное, чтобы они были»

Какие эмоции и размышления вы хотите вызвать у зрителя? Какая самая трогательная и важная обратная связь поступала вам от посетителей выставки?

Нам важны любые эмоции – главное, чтобы они были. Человек может радоваться, плакать, лежать на полу, «переваривая» выставку, сердиться, обесценивая все увиденное. Бывает, что приходят просто за впечатлениями, а уходят, сбросив маски, став наконец-то настоящими. Каждый реагирует по-своему, и мы принимаем любую реакцию в рамках закона, конечно.

Историй много, но особенно запомнились две. После выставки женщина позвонила дочери, с которой не общалась несколько лет, и сказала: «Я поняла – это твоя жизнь. Живи, как хочешь. Я просто люблю тебя и всегда буду рядом». Так они помирились и позже приходили к нам в галерею вместе. Вторая история о парне, который тоже много лет не разговаривал с отцом, но после выставки «Папа, давай поговорим» нашел в себе силы встретиться с ним. Отец вскоре ушел из жизни, но он успел сказать главное – без выставки, возможно, так и не решился бы. Вот именно ради таких моментов мы и создаем наши проекты – не важно, как именно отзывается выставка в душе человека – важно, что она становится началом изменений и помогает сделать шаг, на который давно не хватало смелости.

Выставка в полной темноте – это как способ отключить человека от внешнего мира, сфокусировать его на собственных чувствах?

Все верно – с помощью темноты мы отсекаем лишнее – то, что может отвлечь. И проявить эмоции в темноте гораздо проще, чем под лучами прожекторов. По этой же причине у нас камерный формат посещения – до четырех человек – и просьба не пользоваться телефонами во время прохождения выставки. Нам важно, чтобы человек отключился от внешнего мира, услышал себя, задался вопросами, которые его мучают перед сном, и, возможно, нашел ответы хотя бы на некоторые из них.

Для того, чтобы понять выставку, не нужно изучать искусство? Можно ли сказать, что многие люди до сих пор боятся «выставок» и «высокого искусства» – в классическом понимании?

Да, для того, чтобы понять наши выставки, не нужно изучать искусство. Достаточно просто быть собой – честным и искренним. В современном мире контекстов, чтобы понять произведение искусства в полной мере, нужно знать автора, понимать ситуацию и все отсылки. У нас в галерее все иначе: в центре экспозиции – зритель, который лучше всех знает свою собственную историю, мысли, переживания и ощущения. Наши выставки обо всех и о каждом в частности – с их помощью человек может изучать себя – они рассказывают людям о них самих.

Действительно, многие до сих пор боятся классических выставок и «высокого» искусства – вероятно, из-за снобизма, присущего этой сфере. То, что кажется сложным и непонятным, чаще всего отпугивает. Мы относимся к искусству проще – только через открытость и доступность можно привлечь людей. Настоящая связь с искусством происходит тогда, когда красота встраивается в реальность, а музыка и визуал сопровождаются информацией, которую человек способен пропустить через себя.