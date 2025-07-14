Катерина Чернышова: «Для того, чтобы понять наши выставки, не нужно изучать искусство. Достаточно просто быть собой – честным и искренним»

Может ли искусство оказаться ключом к преодолению страхов, помочь заглянуть вглубь себя и стать катализатором перемен? На этот сложный – и многогранный – вопрос ответит Катерина Чернышова – создательница проекта «Путь» и дипломированный психолог, который переосмысляет традиционный подход к искусству, превращая его в глубокие личные переживания. Собака.ru узнала, как собственные истории основателя концептуальной галереи превратили выставки в нечто большее – то, что можно не просто посмотреть, но и услышать, и даже почувствовать.
«Я не даю готовых решений, а лишь предлагаю задуматься в определенном направлении»
Как возникла идея создания концептуальной галереи «Путь»?
Идея возникла не сразу – все началось с профессиональной фотографии, которой я посвятила немалую часть своей жизни. Как и многие фотографы, я хотела создать свою фотогалерею, а когда в мою жизнь пришла психология, мне захотелось чего-то большего – сделать так, чтобы фотография могла не только приносить визуальное удовольствие, но и помогать людям. И буквально за день до открытия первой выставки мне в голову пришла идея – записать подкаст, который будет сопровождать посетителей проекта – так родилась концепция, существующая до сих пор. Позже мы добавили темноту, индивидуальные задания и интервью.
Что вдохновило вас на создание выставок, которые не фокусируются на картинах?
Так сложилось, что классические картины меня никогда не интересовали – моя любовь отдана фотографии, но даже в наших выставках она служит лишь вспомогательным инструментом. «За счет темноты, фонарика и фотографий на выставке складывается ощущение, что ты гуляешь то ли по своей памяти, то ли по своему подсознанию. Фотографии появляются перед тобой, как фрагменты воспоминаний. Этот эффект очень помогает погрузиться в себя», – такой отзыв о выставке оставил один из ее посетителей. Думаю, такая обратная связь лучше всего объясняет, что центром наших выставок являются не фотографии, музыка или задания в конце, а сам зритель и его погружение.
Этот проект – отражение всей моей жизни. Я пробовала столько всего: театр, высшее образование в архитектуре и инженерии, бесчисленные путешествия и даже восхождение на Эверест. Порой мне казалось – я распыляюсь. Но сейчас понимаю – каждая из этих «ниточек» вела меня сюда – без этого опыта галерея «Путь» не стала бы тем, чем она является. Название – не случайность: это и про мой личный поиск, и про то, что у каждого из нас свой маршрут, полный неожиданных, но важных поворотов.
«Нам важны любые эмоции – главное, чтобы они были»
Какие эмоции и размышления вы хотите вызвать у зрителя? Какая самая трогательная и важная обратная связь поступала вам от посетителей выставки?
Нам важны любые эмоции – главное, чтобы они были. Человек может радоваться, плакать, лежать на полу, «переваривая» выставку, сердиться, обесценивая все увиденное. Бывает, что приходят просто за впечатлениями, а уходят, сбросив маски, став наконец-то настоящими. Каждый реагирует по-своему, и мы принимаем любую реакцию в рамках закона, конечно.
Историй много, но особенно запомнились две. После выставки женщина позвонила дочери, с которой не общалась несколько лет, и сказала: «Я поняла – это твоя жизнь. Живи, как хочешь. Я просто люблю тебя и всегда буду рядом». Так они помирились и позже приходили к нам в галерею вместе. Вторая история о парне, который тоже много лет не разговаривал с отцом, но после выставки «Папа, давай поговорим» нашел в себе силы встретиться с ним. Отец вскоре ушел из жизни, но он успел сказать главное – без выставки, возможно, так и не решился бы. Вот именно ради таких моментов мы и создаем наши проекты – не важно, как именно отзывается выставка в душе человека – важно, что она становится началом изменений и помогает сделать шаг, на который давно не хватало смелости.
Выставка в полной темноте – это как способ отключить человека от внешнего мира, сфокусировать его на собственных чувствах?
Все верно – с помощью темноты мы отсекаем лишнее – то, что может отвлечь. И проявить эмоции в темноте гораздо проще, чем под лучами прожекторов. По этой же причине у нас камерный формат посещения – до четырех человек – и просьба не пользоваться телефонами во время прохождения выставки. Нам важно, чтобы человек отключился от внешнего мира, услышал себя, задался вопросами, которые его мучают перед сном, и, возможно, нашел ответы хотя бы на некоторые из них.
Для того, чтобы понять выставку, не нужно изучать искусство? Можно ли сказать, что многие люди до сих пор боятся «выставок» и «высокого искусства» – в классическом понимании?
Да, для того, чтобы понять наши выставки, не нужно изучать искусство. Достаточно просто быть собой – честным и искренним. В современном мире контекстов, чтобы понять произведение искусства в полной мере, нужно знать автора, понимать ситуацию и все отсылки. У нас в галерее все иначе: в центре экспозиции – зритель, который лучше всех знает свою собственную историю, мысли, переживания и ощущения. Наши выставки обо всех и о каждом в частности – с их помощью человек может изучать себя – они рассказывают людям о них самих.
Действительно, многие до сих пор боятся классических выставок и «высокого» искусства – вероятно, из-за снобизма, присущего этой сфере. То, что кажется сложным и непонятным, чаще всего отпугивает. Мы относимся к искусству проще – только через открытость и доступность можно привлечь людей. Настоящая связь с искусством происходит тогда, когда красота встраивается в реальность, а музыка и визуал сопровождаются информацией, которую человек способен пропустить через себя.
«Нам важны любые эмоции – главное, чтобы они были»
Какие эмоции и размышления вы хотите вызвать у зрителя? Какая самая трогательная и важная обратная связь поступала вам от посетителей выставки?
Нам важны любые эмоции – главное, чтобы они были. Человек может радоваться, плакать, лежать на полу, «переваривая» выставку, сердиться, обесценивая все увиденное. Бывает, что приходят просто за впечатлениями, а уходят, сбросив маски, став наконец-то настоящими. Каждый реагирует по-своему, и мы принимаем любую реакцию в рамках закона, конечно.
Историй много, но особенно запомнились две. После выставки женщина позвонила дочери, с которой не общалась несколько лет, и сказала: «Я поняла – это твоя жизнь. Живи, как хочешь. Я просто люблю тебя и всегда буду рядом». Так они помирились и позже приходили к нам в галерею вместе. Вторая история о парне, который тоже много лет не разговаривал с отцом, но после выставки «Папа, давай поговорим» нашел в себе силы встретиться с ним. Отец вскоре ушел из жизни, но он успел сказать главное – без выставки, возможно, так и не решился бы. Вот именно ради таких моментов мы и создаем наши проекты – не важно, как именно отзывается выставка в душе человека – важно, что она становится началом изменений и помогает сделать шаг, на который давно не хватало смелости.
Выставка в полной темноте – это как способ отключить человека от внешнего мира, сфокусировать его на собственных чувствах?
Все верно – с помощью темноты мы отсекаем лишнее – то, что может отвлечь. И проявить эмоции в темноте гораздо проще, чем под лучами прожекторов. По этой же причине у нас камерный формат посещения – до четырех человек – и просьба не пользоваться телефонами во время прохождения выставки. Нам важно, чтобы человек отключился от внешнего мира, услышал себя, задался вопросами, которые его мучают перед сном, и, возможно, нашел ответы хотя бы на некоторые из них.
Для того, чтобы понять выставку, не нужно изучать искусство? Можно ли сказать, что многие люди до сих пор боятся «выставок» и «высокого искусства» – в классическом понимании?
Да, для того, чтобы понять наши выставки, не нужно изучать искусство. Достаточно просто быть собой – честным и искренним. В современном мире контекстов, чтобы понять произведение искусства в полной мере, нужно знать автора, понимать ситуацию и все отсылки. У нас в галерее все иначе: в центре экспозиции – зритель, который лучше всех знает свою собственную историю, мысли, переживания и ощущения. Наши выставки обо всех и о каждом в частности – с их помощью человек может изучать себя – они рассказывают людям о них самих.
Действительно, многие до сих пор боятся классических выставок и «высокого» искусства – вероятно, из-за снобизма, присущего этой сфере. То, что кажется сложным и непонятным, чаще всего отпугивает. Мы относимся к искусству проще – только через открытость и доступность можно привлечь людей. Настоящая связь с искусством происходит тогда, когда красота встраивается в реальность, а музыка и визуал сопровождаются информацией, которую человек способен пропустить через себя.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб
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