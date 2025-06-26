Ксения Кабачек: «В своей художественной практике я зачастую обращаюсь к теме поколения зумеров или постмиллениалов»

«Склонна думать, что художник – это Демиург и создатель»

Насколько я знаю, с 2015 до 2021 годы ты училась в академии в Москве. Столица – как многим может показаться на первый взгляд – более перспективна для начинающих художников. Почему решила вернуться в Самару?

Да, действительно после окончания Самарского художественного училища я поехала в Москву и поступила в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Если честно, в моем окружении уже и не осталось людей, которые бы не задали мне вопрос, почему я не осталась в столице – окончательно и бесповоротно. Отвечаю всегда примерно одинаково: во мне победили любовь к Волге и неспешный темп самарской жизни. И я вернулась домой.

Прочитала в твоем блоге, что у тебя был четырехлетний перерыв в отношениях с живописью. Что это был за период?

Обучение в творческих вузах и в других учебных заведениях можно сравнить с бегом на длинную дистанцию – ты работаешь 24/7, в нон-стоп режиме. После одиннадцатилетнего «марафона» мне захотелось наконец-то остановиться и выдохнуть. Тогда начался сложный и затяжной период творческого молчания и анабиоза: тяги к живописи у меня не было совсем.

Только прошлой весной появилось какое-то – неотслеживаемое мною – желание снова взять в руки кисти и начать работу. За год я создала несколько десятков холстов, часть из которых у меня уже получилось продать.

А работа на заказ, как тебе кажется, не убивает «творческое» в художнике?

Склонна думать, что художник – это Демиург и создатель. И я уверена, если что-то и приобретать в коллекцию, то пусть это будет именно та вещь, которая была создана автором в творческом потоке. Такое искусство будет честным. И я поддерживаю эту искренность.

В описании к своим работам ты писала: «В работах сочетаю персональные поколенческие истории и архетипические черты поколений»…

В своей художественной практике я зачастую обращаюсь к теме поколения зумеров или постмиллениалов. Оно, как и любое другое поколение, имеет свои собственные страхи, желания и мечты. Для них характерны погружение в мир виртуальной реальности, неопределенность будущего из-за быстрого технологического развития, чувство одиночества и отсутствие живого общения, но в то же время – эмпатичность к миру. И все наблюдения за представителями этого поколения я визуализирую на своих холстах.