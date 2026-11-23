«Мастерской мерча Безымянки» — год! В ноябре 2025-го проект «Безымянка: поиск имени» доказал Самаре: романтика легендарного района — это не просто сталинский ампир и арки, а мощный культкод, в который невозможно не влюбиться.

Первый день рождения — отличный повод вспомнить, с чего все начиналось, и перечитать наше большое интервью с начальником отдела социокультурного программирования и ведущими социальными исследователями Мастерской для премии «ТОП50. Люди, которые меняют город».

Фото: Андрей Сапрыкин