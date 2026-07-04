Как «закапсулировать» живой район в вещь и только подчеркнуть его уникальность? Отвечают Ольга Орлова, Ульяна Окишева и Мария Скивко!

«Мы собирали междисциплинарные команды: один лучше считывает пространство, другой — социокультурный контекст, третий — визуальный потенциал»

Если очень доступно (буквально на пальцах!): что такое «Мастерская мерча Безымянки»? Кто придумал этот проект? И почему он был нужен городу?

Ольга: Если совсем просто, то это творческая лаборатория, в которой мы пытались нащупать и переосмыслить культурный код Безымянки. Проект был реализован в ноябре 2025 года: на целую неделю мы объединили творческих ребят из самых разных сфер — дизайнеров, маркетологов, урбанистов и историков. Они вместе исследовали район, искали его уникальные черты, а затем переводили свои эмоции и находки на язык дизайна. В итоге получились классные концепты мерча: от привычных футболок, шоперов и плакатов до совершенно неожиданных авторских сувениров. И лучшие из этих идей мы уже воплотили в жизнь.

Сама идея проекта родилась у нас в отделе, когда мы задумались: «А с каким посылом этот легендарный промышленный район может смотреть в будущее?» Нам очень хотелось привлечь внимание к Безымянке и показать, что ее история и индустриальная эстетика — это мощнейший источник вдохновения для современного города.

Ульяна: Нам было важно посмотреть на район не только как на градостроительный или социальный феномен — это уже хорошо описано и без нас, — а как на поле для творчества и производства новых смыслов. Когда мы обсуждали проект, я подумала, как же круто, есть возможность объединить разные подходы, навыки и взгляды на город — и посмотреть, что из этого выйдет. Поэтому мы собирали междисциплинарные команды: один лучше считывает пространство, другой — социокультурный контекст, третий — визуальный потенциал. В команде они не конкурируют, а собираются в более точное и объемное прочтение места.

И еще проще: что такое «мерч территории» в вашем понимании? Это просто сувениры или инструмент изменения восприятия района? И для чего он нужен?

Мария: Я бы брала шире. Это предмет или образ, который хочется увезти с собой. Он может навевать приятные воспоминания, ассоциироваться со временем, проведенным на этой территории, просто быть каждый день полезным и связывать с этой территорией.

Ульяна: Конкретно в этом проекте мы рассматривали мерч не как конечную сувенирную продукцию, а как инструмент территориального брендинга. Мерч здесь — это коммуникация, возможность «выпустить» район в городское пространство — и в публичную повестку.