Как «закапсулировать» живой район в вещь и только подчеркнуть его уникальность? Отвечают Ольга Орлова, Ульяна Окишева и Мария Скивко!

Полсотни молодых специалистов, одна неделя и тонна индустриального вдохновения! «Мастерская мерча Безымянки» доказала: промышленное наследие города на Волге может выглядеть ультрамодно. Начальник отдела социокультурного программирования Ольга Орлова, ведущие социальные исследователи Мария Скивко и Ульяна Окишева рассказали, как им удалось переосмыслить исторически ценный для Самары район, почему сталинский ампир и широкие проспекты давно заслужили свой собственный мерч и как у команды получилось перевести характер Безымянки на язык современного дизайна.
«Мы собирали междисциплинарные команды: один лучше считывает пространство, другой — социокультурный контекст, третий — визуальный потенциал»
Если очень доступно (буквально на пальцах!): что такое «Мастерская мерча Безымянки»? Кто придумал этот проект? И почему он был нужен городу?
Ольга: Если совсем просто, то это творческая лаборатория, в которой мы пытались нащупать и переосмыслить культурный код Безымянки. Проект был реализован в ноябре 2025 года: на целую неделю мы объединили творческих ребят из самых разных сфер — дизайнеров, маркетологов, урбанистов и историков. Они вместе исследовали район, искали его уникальные черты, а затем переводили свои эмоции и находки на язык дизайна. В итоге получились классные концепты мерча: от привычных футболок, шоперов и плакатов до совершенно неожиданных авторских сувениров. И лучшие из этих идей мы уже воплотили в жизнь.
Сама идея проекта родилась у нас в отделе, когда мы задумались: «А с каким посылом этот легендарный промышленный район может смотреть в будущее?» Нам очень хотелось привлечь внимание к Безымянке и показать, что ее история и индустриальная эстетика — это мощнейший источник вдохновения для современного города.
Ульяна: Нам было важно посмотреть на район не только как на градостроительный или социальный феномен — это уже хорошо описано и без нас, — а как на поле для творчества и производства новых смыслов. Когда мы обсуждали проект, я подумала, как же круто, есть возможность объединить разные подходы, навыки и взгляды на город — и посмотреть, что из этого выйдет. Поэтому мы собирали междисциплинарные команды: один лучше считывает пространство, другой — социокультурный контекст, третий — визуальный потенциал. В команде они не конкурируют, а собираются в более точное и объемное прочтение места.
И еще проще: что такое «мерч территории» в вашем понимании? Это просто сувениры или инструмент изменения восприятия района? И для чего он нужен?
Мария: Я бы брала шире. Это предмет или образ, который хочется увезти с собой. Он может навевать приятные воспоминания, ассоциироваться со временем, проведенным на этой территории, просто быть каждый день полезным и связывать с этой территорией.
Ульяна: Конкретно в этом проекте мы рассматривали мерч не как конечную сувенирную продукцию, а как инструмент территориального брендинга. Мерч здесь — это коммуникация, возможность «выпустить» район в городское пространство — и в публичную повестку.
На Ольге, Марии и Ульяне: тотал-луки MASHA GORYACHEVA
«Хотелось бы продолжить работу, адаптировать формат под другие районы и, скорее всего, под другие задачи. Представьте, как интересно будет замерчить «Пятнашку» или Запанской!»
Расскажите подробнее, кто вошел в команды? Как вам удалось объединить настолько разных людей?
Мария: В «Мастерской мерча Безымянки» приняли участие 50 молодых специалистов: дизайнеры, архитекторы, социологи, градостроители, медийщики, местные активисты и не только. Мы очень рады, что у нас получилось собрать действительно междисциплинарные команды. На проект пришли жители из самых разных районов города — в том числе и те, кто здесь не живет, но искренне интересуется этим местом.
Всех участников объединяло желание изучить территорию Безымянки с акцентом на ее идентичность. При этом каждый выбирал свои коды и смыслы, решая, на что обратить больше внимания: на фасады домов, широкие проспекты, архитектурные детали или общее настроение района.
Что известно о проектах-победителях?
Ольга: У нас было несколько проектов-победителей. Кто-то из команд дорабатывает продукт и готовит к выпуску собственную продукцию, кто-то уже выпустил, некоторые участники устраивают собственные розыгрыши мерча, а кто-то презентует результаты работы чиновникам, когда приходят поговорить о развитии Безымянки.
Верно ли я понимаю, что уже можно подводить итоги проекта? Что было сделано за год?
Ульяна: Главное достижение — формирование сообщества. После «Мастерской мерча Безымянки» участницы объединились и выпустили серию безымянских открыток, которые можно будет найти в «Зеленой даме», «Виктории», «Все Другое», Samara Power, MB coffee и «Чернов кофе».
Сейчас ребята готовят мероприятие, где в формате поверпоинт-пати расскажут о своих концепциях, а после проведут мастер-класс по коллажу из фотографий деталей Безымянки, которые пойдут в коллективный зин. Здорово, что мастерская дала материал и для персональных проектов: художница Полина Самыкина организовала выставку «Побег на Безымянку», а дизайнерка Влада Трушина сделала зин с фотографиями района, сделанными во время проекта
Ольга: Помимо очевидных результатов, «Мастерская мерча Безымянки» подсвечивает и другое — важность сильной команды, которая занимается развитием территорий, ее способность мыслить шире и гибче. Чуть больше года назад в составе АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» появился «Институт развития территорий и исторической среды», который формирует новую культуру проектной работы. Отдел социокультурного программирования здесь — своего рода индикатор глубоких изменений в связке «среда — смыслы — общество». Такие подходы открывают новые пути развития территорий через создание и активацию сообществ, объединенных общими ценностями.
Каким проект будет дальше? Ждать ли (а мы надеемся, что вы скажете «да!») продолжения?
Ульяна: «Мастерская мерча Безымянки» показала, что в городе есть запрос на творческую работу со средой — и не только с «очевидно ценными» (и если честно, уже поднадоевшими локациями вроде исторического центра!), но и с территориями, которые часто остаются вне фокуса — при этом они не менее интересны и сложны. Конечно, хотелось бы продолжить работу, адаптировать формат под другие районы и, скорее всего, под другие задачи. Представьте, как интересно будет замерчить «Пятнашку» или Запанской!
Проблема в том, что подобные инициативы редко находят поддержку. Возможно, в том числе потому, что не всем очевидны эффекты — те же навыки смотреть на среду урбанистическим взглядом, как на живую, меняющуюся систему со своей историей, персонажами, архитектурой и образом жизни. Этот скилл не помешал бы многим чиновникам, архитекторам и другим лицам, принимающим важные решения.
«Мы старались не замалчивать проблемные моменты — и это придало особое очарование процессу исследования. Шероховатости — они притягивают»
Можно ли вообще «закапсулировать» живой район в вещь (футболку или сумку)? Не будет ли это упрощением?
Ольга: Смотря как воспринимать мерч-продукцию: если за футболкой стоят недели, а для кого-то и годы исследований, открытий, встреч, обсуждений, то этот предмет не что иное, как материализация любви и интереса к Безымянке. Хороший мерч всегда отсылает к контексту и среде, потому и символизирует нечто большее, чем конкретное изображение. Это не упрощенная модель, а приглашение к диалогу с местом и его жителями.
А если мы посмотрим глубже: что изменилось в жизни района благодаря вашему проекту?
Ольга: Наверное, самый главный результат — это активация творческих инициатив на местах. Уже после завершения проекта мне написали несколько человек, которые начали прорабатывать собственный мерч территории. И это замечательно, что пошли круги по воде! А еще совсем недавно появилась новая экскурсия по Безымянке. Да, здесь стоит отметить, что краеведы и писатели уже давно водят по этой территории, но важно, что предложение расширяется (надеюсь, что спрос тоже!), и экскурсии уже проходят на системном уровне.
Безымянка часто ассоциируется с определенным стереотипом — туристическая непривлекательность. Как вы работали с этой репутацией: подчеркивали ее сильные стороны или старались полностью переосмыслить?
Ольга: Действительно, такое представление есть. Но, как оказалось, это не такое уж и распространенное мнение о территории. Мы ходили на экскурсию по Безымянке в ноябре! И участники мастерской получили завидную порцию вдохновения даже в холодный осенний день. А вообще мы старались не замалчивать проблемные моменты — и это придало особое очарование процессу исследования. Шероховатости — они притягивают. И когда ты понимаешь, что любишь Безымянку несмотря ни на что, то появляется осознание, что у территории есть будущее.
Как вы искали те самые «невидимые смыслы» Безымянки? Какие методы использовали?
Мария: Методы мы тоже подбирали с учетом междисциплинарного подхода. Начинали с прогулки-исследования территории с проводником и с помощью зина, чтобы изучить и проанализировать культурные и архитектурные особенности. Были неформальные встречи с амбассадорами культурных проектов на Безымянке — вышла живая беседа! Были кураторская поддержка в группах и экспертные консультации, а также лекции по брендингу, дизайну и коммуникации. Все это позволило расширить подход к изучению культурного кода и дальнейшей разработке идей мерча.
Ульяна: Для меня наиболее интересным инструментом стал авторский бриф-зин — гибрид социологии и творчества. Он позволил участникам работать с территорией через разные исследовательские методы: дрейф, наблюдение, блиц-интервью, ментальные карты. Участник в этой логике одновременно выступал и как исследователь, и как автор: люди не просто фиксировали среду, а интерпретировали ее, собирали из разрозненных наблюдений свои образы района.
Одна из команд в итоге самостоятельно сделала зин-путеводитель. Хочется верить, что инструмент действительно сработал — участники присвоили его и начали развивать дальше.
Насколько важно в исследовании учитывать «теневые» или сложные стороны района? Нужно ли делать проект исключительно «красивым» или он должен быть «настоящим»?
Ольга: Некоторые говорят, что Безымянка — это любовь вопреки. Сложный, но очень сильный образ. И, наверное, важно показывать Безымянку разной, неоднозначной, противоречивой. Хотя бы потому, что это честно. А еще потому, что проблемные моменты могут стать точками роста для территории.
«Удивительная среда и недооцененное наследие»
А вообще Безымянка — это район-стигма или район-легенда?
Ольга: Однозначно, район-легенда. Без него не состоялось бы Куйбышева как запасной столицы. Это место, где жила и живет техническая интеллигенция. Сегодня это один из самых комфортных районов в плане доступности социальной инфраструктуры и озеленения. А еще здесь сохранилась великолепная ансамблевая застройка в стиле сталинский ампир. И это мы еще не говорим про семейные истории заводских династий, которые живут на Безымянке поколениями…
Ваше любимое место на Безымянке — это…
Мария: Бесконечные зеленые дворы, которые неизвестно куда ведут, но хочется по ним гулять.
Ольга: Проспект Юных Пионеров (местная Ленинградка!). Это длинный, широкий бульвар с высокими деревьями, двумя велодорожками, которые идут параллельно бульвару. Он соединяет два парка — Молодежный и Металлургов и служит полноценной системой рекреационных пространств, в которых можно устроить прекрасный отдых на целый выходной.
Ульяна: Когда я думаю о Безымянке, у меня перед глазами всплывают потрясающие круглые балконы. А вообще мне нравятся кварталы Свободы и Воронежской — музей под открытым небом. Удивительная среда и недооцененное наследие.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Андрей Сапрыкин
Стиль: Masha Goryacheva
Макияж: Нана Гаранина, Дарья Шпильфойгель
Прическа: Михаил Коломоец, Яна Хахалева (Manufaktura beauty)
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